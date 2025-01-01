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Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах Цитаты из фильма Призрак в доспехах

Цитаты из фильма Призрак в доспехах

Dr. Ouelet Мы цепляемся за воспоминания, будто они определяют нас, но... на самом деле это не так. То, что мы делаем, — вот что нас определяет.
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Aramaki [по-японски] Не посылай кролика убивать лису.
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Major Все вокруг, кажется, на своём месте. Они связаны с чем-то, к чему я... не принадлежу. Как будто у меня нет прошлого.
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[Бато видит, как Мэйджор идёт по коридору с новыми улучшенными глазами]
Batou Вижу тебя там, знаешь ли.
Major [показывает средний палец] Сколько пальцев я показываю?
Batou Смешно.
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[повторяющаяся реплика]
Major Меня зовут майор Мира Киллиан, и я даю своё согласие.
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[последние реплики]
Мэйджор [закадровый голос] Мой разум — человеческий. Моё тело — искусственное. Я первый в своём роде, но... не последний. Мы цепляемся за воспоминания, будто они определяют нас. Но нас определяют наши поступки. Мой призрак выжил, чтобы напомнить следующим из нас... что человечность — наша доблесть. Я знаю, кто я... и зачем я здесь.
Арамки [на японском] Мэйджор. Цели на прицеле... У тебя разрешение.
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Dr. Ouelet [ремонт кибернетической руки] Открой и закрой, пожалуйста. Внутренние системы повреждены.
Major В следующий раз сделай меня получше.
Dr. Ouelet Как ты?
Major Нормально, я ничего не чувствую.
Dr. Ouelet Нет, ты. Внутри.
[улыбается]
Major У меня были сбои. Но они пройдут.
Dr. Ouelet Ты принимала лекарства?
Major Да. Но эти сбои всё ещё повторяются. Сегодня утром было два.
Dr. Ouelet Звуки или образы?
Major И то, и другое.
Dr. Ouelet [сканирует] Вижу их. Ты делала незашифрованные загрузки?
Major Нет, просто удали их.
Dr. Ouelet Согласие.
Major Меня зовут Мэйджор Мира Киллиан, я даю согласие на удаление этих данных.
Dr. Ouelet Готово. Ничего страшного.
Major Что это?
Dr. Ouelet Эхо ощущений из твоего сознания. Тени. Точно не скажу.
Major Как ты отличаешь сбой от меня?
Dr. Ouelet Сбои имеют другую структуру... чем остальной твой код. Я вижу всё. Все твои мысли, твои... решения.
Major Похоже, приватность — только для людей.
Dr. Ouelet Ты — человек. Люди видят в тебе человека.
Major Все вокруг меня словно на своём месте. Они связаны с чем-то, с чем-то, чего у меня... нет. Как будто у меня нет прошлого.
Dr. Ouelet Конечно, у тебя есть прошлое. Со временем ты всё больше почувствуешь связь с ним... и с ними.
[операция завершена]
Dr. Ouelet Открой и закрой, пожалуйста.
[рука работает]
Dr. Ouelet Мы цепляемся за воспоминания, будто они определяют нас, но... это не так. То, что мы делаем — вот что нас определяет.
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Aramaki [на японском] Ты не просто оружие. У тебя есть душа... призрак. Только когда мы увидим нашу уникальность как достоинство, мы найдём покой.
🧡
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Major Для человека, который не любит людей, как же ты так заботишься о собаках?
Batou Не знаю. Просто мне нравятся бродяги, а им нравлюсь я.
Major Им ты нравишься, потому что их кормишь.
Batou У тебя нет сердца.
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[Бато находит тяжело раненную Мэйджор]
Major Скажи что-нибудь приятное.
Batou Как тебя зовут? Арамак сказал, что у тебя было имя до того, как...
Major [пауза] Мотоко.
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Мэйджор Тебя послали меня забрать?
Батоу Я тут просто рыбачу. Ты кого-нибудь видел?
Мэйджор Ты человек компании. Ты выполняешь приказы, так что если тебе велели меня убить...
Батоу Хватит говорить такую хрень. Ты меня выведешь из себя.
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Major Это Мэйджор. Я на месте. Жду указаний.
🧡
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Бато [Бато только что получил новые глаза] Скажи что-нибудь приятное.
Мэйджор Ты их выбрала?
Бато Они тактические.
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Opening Title Card В будущем грань между человеком и машиной стирается. Технологический прогресс позволяет людям улучшать себя кибернетическими частями.
Opening Title Card Компания Ханка Роботикс при поддержке правительства разрабатывает военного оператора, который размоет эту грань ещё больше. Пересаживая человеческий мозг в полностью синтетическое тело, они объединят лучшие качества человека и робота.
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Batou ...в чем разница — фантазия, реальность, сны, воспоминания. Всё одно и то же, просто шум.
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Dr. Ouelet Тебе что-нибудь говорят эти сбои?
Major Нет. Нет.
Dr. Ouelet Ты была внутри той же оболочки, что и он. Это может иметь... очень серьёзные последствия. Тебе не давали разрешения на глубокое погружение в гейшу.
Major Ты разочарована.
Dr. Ouelet Нет, я переживаю. Ты не неуязвима. Я могу починить тело, но не могу защитить разум.
Major Почему? Ты же видишь все мои мысли, значит... должна уметь их защитить.
Dr. Ouelet Постарайся понять свою важность, Мира. Ты — то, кем все станут однажды.
Major Ты не представляешь, как одиноко это меня заставляет чувствовать.
🧡
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🥱
Major Меня зовут майор Мира Киллиан, и я не даю согласия на удаление этих данных. Я не даю согласия... я не даю согласия.
Dr. Ouelet Нам никогда не нужно было твоё согласие. Твоё или кого-либо ещё.
Major Ты меня убиваешь... правда?
🧡
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🥱
Dr. Ouelet Здравствуйте, Мира. Я доктор Уэле. Вы помните что-нибудь об атаке?
Major Что случилось? Я... я тонула. Вода...
Dr. Ouelet Верно. Вы были на лодке. Беженской лодке. Её потопили террористы.
Major Почему я не чувствую своё тело?
Dr. Ouelet Мира, твоё тело было повреждено. Спасти его не удалось. Выжил только твой мозг. Мы сделали тебе новое тело — синтетическую оболочку. Но твой разум, твоя душа, твой «призрак» — всё это осталось внутри.
🧡
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[повторяющаяся фраза]
Kuze Сотрудничай с Ханка Роботикс — и будешь уничтожен.
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Dr. Osmund Я человек. Я несовершенен. Но я принимаю перемены... и улучшения. Теперь нет ничего, чего я не могу сделать. Ничего. Ничего, чего я не могу узнать. Ничего, кем я не могу стать. Я хочу, чтобы ты послушал кое-что.
[запись, на которой девушка поёт]
Dr. Osmund Моя четырёхлетняя дочь. За то время, что она пела эту колыбельную, она выучила бегло говорить по-французски.
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Kuze Я рождался не один раз, так что у меня больше одного имени.
🧡
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Aramaki [по-японски] Сайто, ты нашёл Мэйджор? Она в безопасности?
Saito [по-японски] Будет.
[сбивает самолёт 6-го отдела]
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Major Кажется, над моими воспоминаниями всегда висит густой туман, и я не могу его пробить.
Batou Тебе везёт. Каждый день меня е####т моё прошлое. Лучше быть чистым. Как ты.
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Kuze Не принимай лекарства, что тебе дают. Они подавляют твои воспоминания. Твоя оболочка принадлежит им, но не твой призрак. Твой призрак — твой. Помни это, и, может быть, ты вспомнишь всё.
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🥱
Batou [после того, как швейцар приставил пистолет к животу Батоу] Ты же говорил, что проблем не будет?
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Major [Мэйджор только что узнала о своей прошлой жизни; обращается к Кузе] Я помню, что они сделали с нами, Каттер и его люди. Отсюда нас забрали. Мы спали прямо здесь. Мы были как одна семья, все мы — беглецы. У нас не было ничего, кроме друг друга. Они отняли и это. Твое имя было Хидео.
Kuze Мотоко... это было твоё имя. Мотоко. Иди со мной в мою сеть. Мы превзойдем их... и вместе отомстим за то, что они с нами сделали. Иди со мной.
🧡
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Cutter [убийство Уэле за её предательство] В этом вся проблема человеческого сердца
Cutter [узнав, что Секция 9 теперь в курсе произошедшего] Вирус распространился
🧡
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Ladriya [когда допрашивают Худого] Я не понимаю, как он мог не знать?
Togusa Взлом создал вакуум. Кузе стёр ему память и каким-то образом установил новую реальность.
Batou По крайней мере, он поверил, что у него есть ребёнок. Какая разница, а? Фантазия, реальность. Мечты, воспоминания… Всё одно и то же, просто шум.
🧡
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Togusa [Ишикаве] Что-то изменилось. Что ты получил?
Ladriya Почему ты всегда думаешь, что он где-то улучшает себя?
Togusa Потому что так оно и есть.
Ishikawa [поднимает рубашку, показывая шрам] Кибер-механическая печень. Копил давно. Теперь каждый вечер — последний звонок.
Togusa Ты улучшился, чтобы больше пить?
Ladriya Прими улучшения, Тогуса. Без них нас здесь бы не было.
Togusa Я полностью человек и доволен, спасибо.
🧡
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Kuze Скажи мне, что они у меня забрали.
Dr. Dahlin Извините. Нам так и не сказали.
[Kuze вырывает у неё глаза]
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Cutter Мэйджор — наше самое совершенное оружие, но только если она цела. Доктор Оэлет сообщил мне, что вы позволили ей взломать повреждённую гейшу. Вы понимаете, какую колоссальную важность Ханка представляет для этого правительства? Мэйджор — будущее моей компании. Если вы снова повредите её системы, я сожгу этот отдел дотла.
Aramaki [по-японски] Будь осторожен с тем, кого угрожаешь. Я подчиняюсь премьер-министру, а не Ханке.
🧡
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Batou У меня ночное видение, мильный зум и рентген. Похоже, теперь я вижу, как ты.
Major Не переживай, скоро привыкнешь.
Batou Спасибо, что вытащила меня из жопы.
Major Рад видеть, что ты в порядке.
[когда Мэйджор собирается покинуть лабораторию]
Batou Мэйджор? Не могла бы ты покормить собак? Не хочу их пугать.
Major [соглашается] В любое время.
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Major Скажи, кто ты.
Kuze Я — то, что ты стремишься уничтожить. В этой жизни меня зовут Кузе.
Major Что ты со мной делаешь?
Kuze Я связал тебя с сетью, созданной мной. Когда я закончу здесь, мой призрак сможет выжить там и восстанавливаться.
Major Чего ты хочешь от меня?
Kuze Я заинтересовался тобой, читая твой код, пока ты была в той гейше. Ничего подобного я не чувствовал раньше, и в то же время это было так... знакомо. Мы — одно и то же.
Major Мы не одно и то же. Ты убиваешь невинных.
Kuze «Невинные», так ты их называешь? Я такой, каким меня сделали.
Major Кто тебя создал?
Kuze Что они тебе сказали? Что ты была первой? Первой мозговой переработкой? Ты рождена на уроках, извлечённых из моей неудачи.
Major О чём ты говоришь?
Kuze Я был в сознании, когда меня расчленяли и выбросили как мусор. Я лежал на столе и слышал, как врачи обсуждали, что мой разум не сросся с оболочкой, которую они построили, что проект 2571 провалился, и теперь они переключились на тебя.
[снимает часть лица Мэйджор]
Kuze Какая ты красавица. С тех пор, как сделали меня, нас сильно улучшили. Они думали, что мы станем частью их эволюции, но на самом деле создали нас для того, чтобы мы развивались сами... вне их контроля.
Major «Эволюция» — это как ты называешь уничтожение всех, кто тебя создал?
Kuze Ты меня не слушаешь.
Major Ты убийца.
Kuze Они пытались убить меня первыми. Это самооборона; защита самого себя! Ещё многие умрут, пока не скажут, что забрали!
🧡
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Major Гавань. Мои родители. То, как они погибли. Это правда?
Dr. Ouelet Нет. Мы внедрили тебе ложные воспоминания. Каттер хотел мотивировать тебя бороться с террористами. Я не одобряла. Это было жестоко, но моя работа была важна, и... ты родилась. Ты была такой красивой.
Major Ничего из того, что у меня есть, не настоящее.
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👏
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Cutter Это сработает?
Dr. Ouelet Абсолютно. Она — чудо. Машина не может вести за собой, она только выполняет приказы. Машина не умеет воображать, сочувствовать или интуицировать. Но как человеческий разум в кибернетическом теле, Мира может делать всё это и даже больше.
Cutter Первая в своём роде. Она присоединится к Секции 9, как только будет готова к работе.
Dr. Ouelet Пожалуйста, не делайте этого. Вы сводите сложного человека к машине.
Cutter Я не считаю её машиной. Она — оружие. И будущее моей компании.
🧡
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🥱
Dr. Ouelet Теперь твои глаза откроются... Вот так... Ты в безопасности.
[Мэйджор начинает задыхаться при активации]
Dr. Ouelet Всё нормально, просто дыши. Просто дыши.
🧡
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🥱
Skinny Man Я смотрю на неё и думаю: «Ты хочешь, чтобы я ещё и за скрипку платил?» Не пойми неправильно... Я её очень люблю. Она потрясающая. Но когда она упражняется на этой штуке, это больно слушать, правда? Почему не фортепиано? По цене то же самое, знаешь? И звучит оно не так ужасно. По крайней мере, если не можешь играть нормально, оно звучит...
🧡
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Cutter [доктору Уэле] Вы скачиваете все данные о террористе, а потом я приказываю вам уничтожить его.
🧡
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[первые слова]
Dr. Ouelet Уровень кислорода падает... Мозг функционирует нормально... Церебральное спасение готово к запуску... Роботизированный скелет подготовлен и ждет вставки мозга... Запускаем Проект 2571...
🧡
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Мэйджор Раньше у нас была собака.
Бато Серьёзно? Я думал, ты больше кошек любишь.
🧡
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🥱
Мэйджор [когда её допрашивают электрошокером] Правда в том, что... меня не создали для танцев.
[вырвалась и дала отпор головорезам]
🧡
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🥱
Каттер [СПОЙЛЕР:]
[последние реплики]
Каттер Я думал, что это можешь быть ты.
Арамаки [по-японски] Сопротивляться — неразумно.
[Каттер достаёт оружие, Арамаки стреляет в него]
Каттер [падая на ноги, оружие выбито из рук]
[шёпотом]
Каттер Пожалуйста...
Арамаки [по-японски]
[через связь]
Арамаки Мэйджор? Я с Каттером. Есть что сказать ему?
Мэйджор [холодно] Скажи ему, что это справедливость... Для этого я и создана!
Арамаки [по-японски]
[короткая пауза]
Арамаки Итак... ты даёшь согласие?
Мэйджор [холодно] Меня зовут Мэйджор... И я даю своё согласие!
[с лёгкой усмешкой Арамаки резко стреляет в упор, затем молча наблюдает, как Каттер падает в лужу]
🧡
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🥱
Dr. Ouelet Тебе не разрешали погружаться так глубоко...
Major Ты разочарована.
Dr. Ouelet Нет, я переживаю.
[глотает]
Dr. Ouelet Ты не неуязвима. Я могу починить твоё тело, но не могу защитить твою душу.
Major Почему?
[смотрит Куле прямо в глаза]
Major Ты видишь все мои мысли, значит... должна уметь их защитить.
Dr. Ouelet [кивает] Попытайся понять, какую роль ты играешь. Ты — то, чем станут все, когда они...
Major Ты не представляешь, как это меня одиноко ощущается.
🧡
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