Togusa [Ишикаве] Что-то изменилось. Что ты получил?

Ladriya Почему ты всегда думаешь, что он где-то улучшает себя?

Togusa Потому что так оно и есть.

Ishikawa [поднимает рубашку, показывая шрам] Кибер-механическая печень. Копил давно. Теперь каждый вечер — последний звонок.

Togusa Ты улучшился, чтобы больше пить?

Ladriya Прими улучшения, Тогуса. Без них нас здесь бы не было.