MajorМеня зовут майор Мира Киллиан, и я даю своё согласие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Мэйджор[закадровый голос]Мой разум — человеческий. Моё тело — искусственное. Я первый в своём роде, но... не последний. Мы цепляемся за воспоминания, будто они определяют нас. Но нас определяют наши поступки. Мой призрак выжил, чтобы напомнить следующим из нас... что человечность — наша доблесть. Я знаю, кто я... и зачем я здесь.
Арамки[на японском]Мэйджор. Цели на прицеле... У тебя разрешение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Ouelet[ремонт кибернетической руки]Открой и закрой, пожалуйста. Внутренние системы повреждены.
Opening Title CardВ будущем грань между человеком и машиной стирается. Технологический прогресс позволяет людям улучшать себя кибернетическими частями.
Opening Title CardКомпания Ханка Роботикс при поддержке правительства разрабатывает военного оператора, который размоет эту грань ещё больше. Пересаживая человеческий мозг в полностью синтетическое тело, они объединят лучшие качества человека и робота.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Batou...в чем разница — фантазия, реальность, сны, воспоминания. Всё одно и то же, просто шум.
Dr. OueletМира, твоё тело было повреждено. Спасти его не удалось. Выжил только твой мозг. Мы сделали тебе новое тело — синтетическую оболочку. Но твой разум, твоя душа, твой «призрак» — всё это осталось внутри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
KuzeСотрудничай с Ханка Роботикс — и будешь уничтожен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. OsmundЯ человек. Я несовершенен. Но я принимаю перемены... и улучшения. Теперь нет ничего, чего я не могу сделать. Ничего. Ничего, чего я не могу узнать. Ничего, кем я не могу стать. Я хочу, чтобы ты послушал кое-что.
[запись, на которой девушка поёт]
Dr. OsmundМоя четырёхлетняя дочь. За то время, что она пела эту колыбельную, она выучила бегло говорить по-французски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KuzeЯ рождался не один раз, так что у меня больше одного имени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aramaki[по-японски]Сайто, ты нашёл Мэйджор? Она в безопасности?
Saito[по-японски]Будет.
[сбивает самолёт 6-го отдела]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MajorКажется, над моими воспоминаниями всегда висит густой туман, и я не могу его пробить.
BatouТебе везёт. Каждый день меня е####т моё прошлое. Лучше быть чистым. Как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KuzeНе принимай лекарства, что тебе дают. Они подавляют твои воспоминания. Твоя оболочка принадлежит им, но не твой призрак. Твой призрак — твой. Помни это, и, может быть, ты вспомнишь всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Batou[после того, как швейцар приставил пистолет к животу Батоу]Ты же говорил, что проблем не будет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major[Мэйджор только что узнала о своей прошлой жизни; обращается к Кузе]Я помню, что они сделали с нами, Каттер и его люди. Отсюда нас забрали. Мы спали прямо здесь. Мы были как одна семья, все мы — беглецы. У нас не было ничего, кроме друг друга. Они отняли и это. Твое имя было Хидео.
KuzeМотоко... это было твоё имя. Мотоко. Иди со мной в мою сеть. Мы превзойдем их... и вместе отомстим за то, что они с нами сделали. Иди со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cutter[убийство Уэле за её предательство]В этом вся проблема человеческого сердца
Cutter[узнав, что Секция 9 теперь в курсе произошедшего]Вирус распространился
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ladriya[когда допрашивают Худого]Я не понимаю, как он мог не знать?
TogusaВзлом создал вакуум. Кузе стёр ему память и каким-то образом установил новую реальность.
BatouПо крайней мере, он поверил, что у него есть ребёнок. Какая разница, а? Фантазия, реальность. Мечты, воспоминания… Всё одно и то же, просто шум.
CutterМэйджор — наше самое совершенное оружие, но только если она цела. Доктор Оэлет сообщил мне, что вы позволили ей взломать повреждённую гейшу. Вы понимаете, какую колоссальную важность Ханка представляет для этого правительства? Мэйджор — будущее моей компании. Если вы снова повредите её системы, я сожгу этот отдел дотла.
Aramaki[по-японски]Будь осторожен с тем, кого угрожаешь. Я подчиняюсь премьер-министру, а не Ханке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BatouУ меня ночное видение, мильный зум и рентген. Похоже, теперь я вижу, как ты.
KuzeЯ был в сознании, когда меня расчленяли и выбросили как мусор. Я лежал на столе и слышал, как врачи обсуждали, что мой разум не сросся с оболочкой, которую они построили, что проект 2571 провалился, и теперь они переключились на тебя.
[снимает часть лица Мэйджор]
KuzeКакая ты красавица. С тех пор, как сделали меня, нас сильно улучшили. Они думали, что мы станем частью их эволюции, но на самом деле создали нас для того, чтобы мы развивались сами... вне их контроля.
Major«Эволюция» — это как ты называешь уничтожение всех, кто тебя создал?
KuzeОни пытались убить меня первыми. Это самооборона; защита самого себя! Ещё многие умрут, пока не скажут, что забрали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MajorГавань. Мои родители. То, как они погибли. Это правда?
Dr. OueletНет. Мы внедрили тебе ложные воспоминания. Каттер хотел мотивировать тебя бороться с террористами. Я не одобряла. Это было жестоко, но моя работа была важна, и... ты родилась. Ты была такой красивой.
MajorНичего из того, что у меня есть, не настоящее.
Dr. OueletАбсолютно. Она — чудо. Машина не может вести за собой, она только выполняет приказы. Машина не умеет воображать, сочувствовать или интуицировать. Но как человеческий разум в кибернетическом теле, Мира может делать всё это и даже больше.
CutterПервая в своём роде. Она присоединится к Секции 9, как только будет готова к работе.
Dr. OueletПожалуйста, не делайте этого. Вы сводите сложного человека к машине.
CutterЯ не считаю её машиной. Она — оружие. И будущее моей компании.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. OueletТеперь твои глаза откроются... Вот так... Ты в безопасности.
[Мэйджор начинает задыхаться при активации]
Dr. OueletВсё нормально, просто дыши. Просто дыши.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Skinny ManЯ смотрю на неё и думаю: «Ты хочешь, чтобы я ещё и за скрипку платил?» Не пойми неправильно... Я её очень люблю. Она потрясающая. Но когда она упражняется на этой штуке, это больно слушать, правда? Почему не фортепиано? По цене то же самое, знаешь? И звучит оно не так ужасно. По крайней мере, если не можешь играть нормально, оно звучит...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cutter[доктору Уэле]Вы скачиваете все данные о террористе, а потом я приказываю вам уничтожить его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Dr. OueletУровень кислорода падает... Мозг функционирует нормально... Церебральное спасение готово к запуску... Роботизированный скелет подготовлен и ждет вставки мозга... Запускаем Проект 2571...