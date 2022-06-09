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Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Michael Wincott
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Майкл Уинкотт
Michael Wincott
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Дата рождения
21 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Майкла Уинкотта
Родился 21 января 1958 года. Торонто, Канада.
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Фильмография Майкла Уинкотта
Нет
ужасы
2022, США
0.0
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.0
Заброшенный
драма
2015, США / Франция / Канада
6.0
Хичкок
драма, биография
2012, США
7.0
Однажды в Голливуде
комедия, драма
2008, США
6.0
Водопад ангела
исторический, приключения, драма
2006, США
6.0
Убить президента
драма
2004, Мексика / США
4.0
И пришел паук
триллер, криминал
2001, США / Германия / Канада
7.0
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26 ноября 2021 11:14
Автор хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил объявил название своего нового фильма
Также был представлен дебютный постер.
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23 июля 2021 11:48
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