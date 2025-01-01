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Лучшие полнометражные военные аниме

Все 21 Онлайн
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Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
боевик, приключения, анимация, аниме 2024, Япония
6.0
Мальчик и птица
Мальчик и птица
анимация, аниме 2023, Япония
8.0
Вайолет Эвергарден. Фильм
Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези, аниме 2020, Япония
8.0
Код Гиас: Лелуш воскресший
Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.0
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме 2019, Япония
7.0
Мобильный воин Гандам: Нарратив
Мобильный воин Гандам: Нарратив
анимация, аниме 2018, Япония
6.0
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.0
Девушки и танки
Девушки и танки
анимация, аниме 2017, Япония
7.0
В этом уголке мира
В этом уголке мира
анимация, драма, аниме 2016, Япония
7.0
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
анимация, приключения, фэнтези, аниме 2013, Япония
7.0
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
фэнтези, драма, анимация, приключения, аниме 2012, Япония
7.0
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей
анимация, драма, приключения, фэнтези, аниме 2012, Япония
7.0
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
аниме 2010, Япония
6.0
Первый отряд
Первый отряд
анимация, драма, исторический, военный, боевик, аниме 2009, Япония / Россия / Канада
6.0
Хеллсинг Ultimate 3
Хеллсинг Ultimate 3
анимация, ужасы, аниме 2006, Япония
8.0
Призрак в доспехах 2. Невинность
Призрак в доспехах 2. Невинность
анимация, триллер, аниме 2004, Япония
7.0
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
анимация, аниме 1995, Япония
8.0
Порко Россо
Порко Россо
аниме , приключения, комедия, мелодрама, фантастика, анимация 1992, Япония
7.0
Могила светлячков
Могила светлячков
анимация, драма, военный, аниме 1988, Япония
8.0
Акира
Акира
анимация, аниме 1988, Япония
7.0
Босоногий Гэн
Босоногий Гэн
анимация, военный, драма, аниме 1983, Япония
7.0
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Откройте для себя захватывающие полнометражные аниме о войне, которые переносят зрителей в самые драматические периоды истории. Исследуйте аниме о мировых войнах, включая уникальные интерпретации Второй мировой войны и её последствий. Путешествуйте в будущее с аниме о ядерной войне и аниме о войнах будущего, где технологии и человеческий дух сталкиваются в эпических сражениях. Наслаждайтесь глубокими сюжетами и захватывающими образами в аниме, посвященных трагическим периодам и героизму людей в разные исторические эпохи.

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