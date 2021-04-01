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Майкл Питт
Майкл Питт
Michael Pitt
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Майкл Питт
Michael Pitt
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Дата рождения
10 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майкл Питт
Родился 10 апреля 1981 года. Вест Орандж, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкл Питт
Повелители улиц
криминал, драма, триллер
2019, США
5.0
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.0
Преступник
криминал, детектив, триллер, боевик, драма
2016, Великобритания / США
6.0
Преступная деятельность
драма, триллер
2015, США
5.0
Гангста Love
криминал, драма
2014, США
5.0
Я - начало
фантастика, драма
2014, США
7.0
Шелк
драма, мелодрама
2007, Канада / Франция / Италия / Великобритания / Япония
7.0
Забавные игры
ужасы, триллер
2007, Великобритания / США / Франция
6.0
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