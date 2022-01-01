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Призрак в доспехах Призрак в доспехах
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах Призрак в доспехах, 2017: актеры и роли
Ghost in the Shell Призрак в доспехах 2017 / США
7.7 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Призрак в доспехах, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Руперт Сандерс Руперт Сандерс Rupert Sanders
В ролях
Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Майкл Питт Майкл Питт Michael Pitt Майкл Уинкотт Майкл Уинкотт Michael Wincott Йохан Филип Асбек Йохан Филип Асбек Johan Philip Asbæk Кристофер Оби Кристофер Оби Chris Obi Такеши Китано Такеши Китано Takeshi Kitano
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