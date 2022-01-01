Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах, 2017: актеры и роли
Ghost in the Shell
Призрак в доспехах
2017 / США
Трейлер
7.7
Оцените
91
голос
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Призрак в доспехах, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Руперт Сандерс
Rupert Sanders
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Майкл Питт
Michael Pitt
Майкл Уинкотт
Michael Wincott
Йохан Филип Асбек
Johan Philip Asbæk
Кристофер Оби
Chris Obi
Такеши Китано
Takeshi Kitano
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение