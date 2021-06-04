На высоте мечты, 2021

В полнометражной версии известного бродвейского мюзикла владелец винного погреба испытывает смешанные чувства по поводу закрытия своего магазина и отъезда в Доминиканскую Республику после унаследованного состояния бабушки.
В центре сюжета «На высоте мечты» множество разных героев, живущих в районе Вашингтон-Хайтс, на северной стороне Манхэттена. Это история о квартале, который постепенно начал исчезать. Вашингтон-Хайтс был поглощен музыкой и танцами, запахом горячего кофе и разговорами шумных и дружных соседей. Их привычный образ жизни нарушают власти города, намеренные поставить крест на счастливых мелодичных буднях района.
Главный герой – парень по имени Уснави – владелец небольшого винного магазинчика, который заботится о старушке по соседству, грезит об очаровательной девушке из салона красоты неподалеку и мечтает выиграть в лотерею крупную сумму, чтобы отправиться в родные края – в Доминиканскую Республику. Герой откладывал каждую копейку, воображая себе лучшую жизнь. Парень понимает, что у любой мечты не бывает короткой дороги и ему необходимо пройти все испытания и трудности. Тем временем в район возвращается Нина, подруга детства Уснави, которая некоторое время назад уехала в Стэнфордский университет. Она приносит с собой неожиданные новости для своих родителей, которые, в свою очередь, потратили все сбережения на будущее любимой дочери. В конце концов всем жителям сплоченного квартала предстоит в очередной раз убедиться, что значит быть дома.
Фильм «На высоте мечты» основан на одноименном мюзикле 2007 года Лин-Мануэля Миранды. Мюзикл является лауреатом премий «Тони» и «Грэмми».
Актер Джимми Смитс, который воплотил роль Кевина Розарио, был одним из первых сторонников того, чтобы «На высоте мечты» поставили за пределами Бродвея. Когда его попросили озвучить телерекламу, он отказался принять оплату, ему просто нужно было несколько мест на Бродвее.
Это не первый раз, когда Энтони Рамос, сыгравший Уснави, сотрудничает с Лин-Мануэлем Мирандой. Рамос также сыграл в другом популярном мюзикле Миранды – в «Гамильтоне».
В 2017 году Лин-Мануэль Миранда объявил, что не станет играть Уснави в киноверсии своего мюзикла. Однако он согласился сыграть второстепенного персонажа: ему досталась роль продавца пирагуа.
Еще в ноябре 2008 года компания Universal Pictures заявила о своем желании адаптировать мюзикл. Кенни Ортега должен был стать режиссером проекта. Однако уже в марте 2011 года студия отказалась снимать фильм. В 2016 году появилась информация, что Лин-Мануэль Миранда станет продюсером адаптации вместе с Харви Вайнштейном. Но после того, как против Вайнштейна выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах, он выбыл из проекта, а права на фильм получила компания Warner Bros.
Режиссером стал Джон М. Чу, который наиболее известен тем, что снял две части франшизы «Шаг вперед».
Джон М. Чу признался, что черпал вдохновение в фильмах «Делай, как надо» (1989) и «Энни Холл» (1977).
Ольга Мередис сыграла роль старушки Клаудии и в бродвейской постановке, и в адаптированном фильме. За свою роль она была номинирована на премию «Тони».
Вашингтон-Хайтс зажигает… Запах горячего кофе витает в воздухе у станции метро «181-я улица», а калейдоскоп желаний собирает там шумных и дружных жителей этого района Нью-Йорка. В этот вихрь попадает и Уснави, обаятельный и привлекательный владелец небольшого магазинчика, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент и мечтает, грезит и поет о лучшей жизни.