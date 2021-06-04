На высоте мечты, 2021

Фильм «На высоте мечты» основан на одноименном мюзикле 2007 года Лин-Мануэля Миранды. Мюзикл является лауреатом премий «Тони» и «Грэмми».

Актер Джимми Смитс, который воплотил роль Кевина Розарио, был одним из первых сторонников того, чтобы «На высоте мечты» поставили за пределами Бродвея. Когда его попросили озвучить телерекламу, он отказался принять оплату, ему просто нужно было несколько мест на Бродвее.

Это не первый раз, когда Энтони Рамос, сыгравший Уснави, сотрудничает с Лин-Мануэлем Мирандой. Рамос также сыграл в другом популярном мюзикле Миранды – в «Гамильтоне».

В 2017 году Лин-Мануэль Миранда объявил, что не станет играть Уснави в киноверсии своего мюзикла. Однако он согласился сыграть второстепенного персонажа: ему досталась роль продавца пирагуа.

Еще в ноябре 2008 года компания Universal Pictures заявила о своем желании адаптировать мюзикл. Кенни Ортега должен был стать режиссером проекта. Однако уже в марте 2011 года студия отказалась снимать фильм. В 2016 году появилась информация, что Лин-Мануэль Миранда станет продюсером адаптации вместе с Харви Вайнштейном. Но после того, как против Вайнштейна выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах, он выбыл из проекта, а права на фильм получила компания Warner Bros.

Режиссером стал Джон М. Чу, который наиболее известен тем, что снял две части франшизы «Шаг вперед».

Джон М. Чу признался, что черпал вдохновение в фильмах «Делай, как надо» (1989) и «Энни Холл» (1977).

Ольга Мередис сыграла роль старушки Клаудии и в бродвейской постановке, и в адаптированном фильме. За свою роль она была номинирована на премию «Тони».