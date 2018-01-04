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Пёстрые огни, яркие наряды, эффектные номера, сказочный антураж, поющие и танцующие звезды мирового кино и вдохновляющая история. Кажется, вот он - рецепт идеального новогоднего фильма. Создатели картины «Величайший шоумен» и не скрывают своих намерений одарить публику романтизированной благодатью и заодно сорвать праздничный куш. Всё, как завещал Финеас Барнум, главный герой праздничной постановки. Но на входном билете в кинозал следовало бы написать: «прежде чем зайти,…