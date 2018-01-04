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Величайший шоумен Величайший шоумен
Киноафиша Фильмы Величайший шоумен Отзывы о фильме «Величайший шоумен»
The Greatest Showman Величайший шоумен 2018 / США
8.0 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Величайший шоумен»

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Наша рецензия

Пёстрые огни, яркие наряды, эффектные номера, сказочный антураж, поющие и танцующие звезды мирового кино и вдохновляющая история. Кажется, вот он - рецепт идеального новогоднего фильма. Создатели картины «Величайший шоумен» и не скрывают своих намерений одарить публику романтизированной благодатью и заодно сорвать праздничный куш. Всё, как завещал Финеас Барнум, главный герой праздничной постановки. Но на входном билете в кинозал следовало бы написать: «прежде чем зайти,…

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um007 4 января 2018, 14:51
Оценка
Прекрасный мюзикл!
Настояший голливудский мюзикл!
Жанр мюзикла медленно продвигается к пику популярности в России. Хотя музыкальные комедии конца тридцатых годов прошлого века ("Волга -Волга", "Цирк" и т.п.) давали хорошие предпосылки для развития этого киножанра. Американское кино ушло и здесь далеко вперед. Обратите внимание, что в голливудском мюзикле может сыграть практически любая их кинозвезда. Это итог той школы, корорую они получают с юности. У нас же жанр оперетты, музкомедии всегда оценивался как искусство второго сорта. В оперетте блистали лишь Шмыга, Веденев, Ярон, Каширский, Шишкин...Все они преставители Москвы и из одного, фактически, театра.
Я полюбил киномюзикл,наверно с "Оливера", "Вест-Сайдской истории". И это мое увлечение сохранилось до сих пор.
Во-первых, меня потрясает уникальная хореография, основанная на полнейшем синхроне.Во-вторых, высочайший уровень музыкального материала. В -третьих, ансамбленность актерского состава. Поэтому голливудский мюзикл и смотрится на одном дыхании.
Приходилось быть в Нью-Йорке, в Лондоне. Пересмотрел там кучу театральных мюзиклов, начиная с "Мисс Сайгон", "Кошек" и т.д.
Впечатление такое же.
Отметил бы ещё важню роль кардабалета. В мюзикле хороший кардабалет - 50% успеха.
Теперь о фильме "Величайший шоумен."
Без этой реальной истории, наверно, шоу-бизнес на пару десятилетий отстал бы в своем развитии.
Фильм - прекрасная иллюстрация ко всему выше сказанному о мюзикле: отличный актерский состав, дивная музыка, ансамбленность.
Фильм и в какой то мере поучительный. Таже высокая цель не должна заслонять собой семью, человеческие ценности. Люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Кажется, это не моё. Я уже давно и много раз это слышал.
Сходите на этот фильм в ещё продолжающиеся каникулы и получите легкое удовольствие без тяжких переживаний.
​​​​​​​ Вперед за билетами!
4 января 2018, 14:51 Ответить
oleg.novoselov64 4 января 2018, 20:41
Оценка
Как фильм-не интересно.Сюжет длится примерно 4 мин, потом звучит песня и показывают танцы.Песни идут практически одна за другой, при этом внизу экрана идет перевод песни, что закрывает значительную часть экрана.Песни по звучанию показалось написаны на один мотив.
Работа операторов, постановка танцев-на отлично.
Режесура -не удачная.
4 января 2018, 20:41 Ответить
Ольга Казьмина 4 января 2018, 22:00
Оценка
Отличный мюзикл! Эмоциональный, красочный, яркий! Во мне он вызвал только позитивные эмоции. О простых человеческих ценностях, о любовь, о мечте, о целеустремленности и умении любить себя. Советую.
4 января 2018, 22:00 Ответить
um007 5 января 2018, 17:09
в ответ на сообщение um007 от 4 января 2018, 14:51
Оценка
Наделал полноошибок. Простите, Христа ради!. Конечно - КОРДЕБАЛЕТА.
И забыл отметить превосходнуюигр Хью Джекмана! Вот тебе и &quot;Россомаха&quot;!
5 января 2018, 17:09 Ответить
um007 5 января 2018, 17:16
в ответ на сообщение um007 от 4 января 2018, 14:51
Оценка
Наделал полно ошибок Простите Христа ради!
Конечно же КОРДЕБАЛЕТ.
И забыл отметить превосходную игру Хью Джекмана! Вот тебе и &quot;Росомаха&quot;!
5 января 2018, 17:16 Ответить
Влад Погребенов 8 января 2018, 20:27
Оценка
Если вам нравятся красивые и добрые песни и фильмы - этот фильм для Вас.
ИМХО этот фильм обязателен для просмотра.
8 января 2018, 20:27 Ответить
nast.leon.1994 14 января 2018, 12:50
Оценка
Фильм -праздник! Люди выходят с кинозала счастливые и подпивающие песню This is me” Мюзикл качественный и со смыслом!
14 января 2018, 12:50 Ответить
Андрей Ковров 16 января 2018, 23:24
Оценка
Трейлер понравился и решил сходить в кинотеатр посмотреть, но не знал что это мюзикл! В первые минуты естественно разочаровался, т.к. не очень воспринимаю их. Но потом образовалась идея фильма и закрутился сюжет и как то уже стало интересно и воодушевленно. Вообщем фильм очень хороший, положительный, и с вдохновляющим смыслом, а так же дающий хорошую мотивацию! Рекомендую! =)
16 января 2018, 23:24 Ответить
Светлана 17 января 2018, 11:12
Оценка
Выход ярких мюзиклов в январе уже становится традицией. Однако на фоне прошлогоднего "Ла-ла Лэнда", "Шоумен" выглядит очень неправдоподобно. Хороший саунд, яркая и интересная постановка, но абсолютно наивный и бездушный сценарий, к сожалению, не делает фильм особенным. Обычная милая поучительная история с максимально стереотипными персонажами. Ни кому не сочувствуешь, но зато восхищаешься костюмами и музыкой. Фильм стоит внимания, если хочется просто расслабиться за просмотром фильма и ни о чем не думать.
17 января 2018, 11:12 Ответить
Olena 17 января 2018, 17:23
в ответ на сообщение um007 от 4 января 2018, 14:51
Фильм действительно замечательный, трогательный, местами грустный. Была счастлива слышать недублированные песни.
17 января 2018, 17:23 Ответить
Anastasia Ganina 24 марта 2018, 10:51
No one ever made a difference by being like everyone else
Круглая арена, яркие костюмы и невиданные существа. История цирка с его неповторимой атмосферой уходит корнями еще во времена Древней Греции. Грекам, как и римлянам, нужны были зрелища, актеры пытались удивить и развеселить зрителя, а иногда даже напугать его. В современном мире тяга к веселью и всеобщему вниманию начинает принимать новые обороты. Когда мир говорит о равноправии и защите от дискриминации, Голливуд предлагает новый взгляд на цирк, как на место единения и борьбы всех тех, кто отличается и над кем смеются.

​​​​​​​Мьюзикл «Величайший Шоумен» - это история Финеаса Тейлора Барнума, одного из самых крупных фигур шоу-бизнеса в Америке XIX века. Фильм рассказывает романтичную и блистательную историю о юноше, который следовал за своей мечтой, вдохновлял людей и сумел оставить свой след в истории циркового искусства. С детства он терпел несправедливость и унижения, дав себе слово добиться положения в светском обществе и подарить возлюбленной ту жизнь, которую она заслуживала. Увольнение с нелюбимой работы заставило его пойти на риск и начать свой бизнес, делать то, что у него получалось лучше всего - заставлять людей смеяться. Он потратил все сбережения и влез в долги, так что ему нужно было настоящее шоу, чтобы оставаться на плаву. Тогда Барнум решает собрать вместе всех самых необычных людей и животных для грандиозного представления. Лилипут, сиамские близнецы, самый толстый и самый высокий человек, акробаты и бородатая женщина стали его командой и привели к настоящему успеху. С веселыми мелодиями и проникновенными речами за свободу и самовыражение, все таки можно углядеть, что Барнум в первую очередь был отличным менеджером и организатором. Он прибегал к различным уловкам, чтобы подогреть интерес публики, отчего у цирка было много противников. В наше время выезд на лошадях, крашеных под зебру, назвали бы очередным эпатажем, а тогда это и вовсе было новым словом в шоу-бизнесе. Добившись успеха и перевезя семью в большой особняк, Барнум не мог остановиться. Его не покидала мечта быть принятым в обществе, показать родителям жены, на что он способен. Это заставило его уехать в тур со знаменитой певицей, оставить свой цирк и семью. Создатели цирка противопоставляют светское общество того времени, которое не так уж и отличается от современного, если разобраться, тому веселому и душевному балагану. Все они - одна семья, готовы защищать друг друга и получают настоящее удовольствие от того, чем занимаются. Как и построенный Барнумом бизнес, так и этот фильм, строится на его харизме и бесконечном обаянии. Отлично зарекомендовавший тебя в жанре мьюзикла Хью Джекман, кажется, был рожден для этой роли. Персонаж получился очень эффектным, правильно играющим на публику, при этом семьянином и романтиком. Мы даже не осуждаем его за отношение Дженни Линд, ведь его глаза горят от восхищения ее голосом и энергетикой на сцене. Он видит в ней больше билет в светскую жизнь и баснословный доход, чем женщину.

​​​​​​​ В цирк люди толпами приходили за настоящими эмоциями, так и этот фильм дает зрителю зажигательные ритмы и эмоциональную подзарядку. Здесь есть все атрибуты настоящего шоу, и вдохновение любви, и крушение надежд, и преданность друзей, и вдохновляющие песни о том, что наше время наконец пришло.
24 марта 2018, 10:51 Ответить
Светлана Борисова 26 апреля 2018, 18:57
в ответ на сообщение um007 от 4 января 2018, 14:51
На любителя. Вполне смотрибелен.
26 апреля 2018, 18:57 Ответить
Anastasia Strijak 23 января 2019, 20:20
Оценка
Замечательный фильм. Посмотрела с огромным удовольствием. Побольше бы таких фильмов. 10 балов!
23 января 2019, 20:20 Ответить
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