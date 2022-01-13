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Джеймс ДеМонако
Джеймс ДеМонако
James DeMonaco
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Джеймс ДеМонако
James DeMonaco
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Дата рождения
12 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Биография Джеймса ДеМонако
Родился 12 октября 1969 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймса ДеМонако
Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы
2016, США / Франция
6.0
Судная ночь 2
ужасы, боевик, триллер
2014, США
7.0
Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика
2013, США
7.0
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Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере от режиссера «Судной ночи»
Действие развернется в доме престарелых, обитатели которого хранят зловещие тайны.
Написать
13 января 2022 13:51
Продюсер Джейсон Блум прокомментировал информацию о запуске в производство «Судной ночи 6»
В ближайшее время работа над фильмом не начнется.
Написать
4 октября 2021 14:36
Фрэнк Грилло сообщил, когда начнутся съемки шестой части «Судной ночи»
Традиционная ночь беззакония впервые за серию может выйти за пределы Америки.
Написать
17 сентября 2021 12:37
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