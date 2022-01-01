Психологический триллер «Судная ночь» получил неоднозначные оценки от критиков. Но при этом моментально окупился в прокате. При бюджете в 3 миллиона долларов он собрал около 90 миллионов.

В каком порядке смотреть все части «Судной ночи»

На сегодняшний день в прокат вышли 4 ленты франшизы. В 2020 году планировался выход последней, пятой части. Однако из-за пандемии релиз перенесли на 2021 год. Своеобразная антиутопия снята в жанре триллера. Мы познакомимся с историей экономического краха, из-за которого в мире установился новый порядок. Раз в год все преступники могут безнаказанно творить зло. Им дают возможность выпустить пар, а мирные жители могут лишь попытаться остаться в живых. Смотрим все части кровавой франшизы в следующем порядке.

2018 – «Судная ночь. Начало»

Фильм является приквелом к остальным частям, хотя и был снят позже. Соединенные Штаты находятся на грани экономического краха. Уровень безработицы и преступности достиг рекордных отметок. В обществе зреет недовольство, готовое перерасти в новую революцию.

Вернуть Америке былое процветание обещает партия «Новые Отцы-основатели». Правительство решает провести ужасающий психологический эксперимент. Один из административных округов Нью-Йорка полностью изолируют на одну ночь. В это время жители могут творить что угодно – грабить, насиловать, убивать. Им не придется отвечать за свои преступления. Первую «Судную ночь» смогут пережить далеко не все…

2013 – «Судная ночь»

Эксперимент, показанный в предыдущей части, успешно завершен. США вновь процветают. Уровень безработицы падает, преступлений практически нет. Но за это внешнее благополучие приходится платить тем, кто не может позволить себе дорогостоящие защитные системы.

Грядет новая «Судная ночь», и вскоре начнется кровопролитие. Семья Джеймса Сэндина уже семь раз спокойно пережидала это время за бронированными стенами. Но в этот раз им придется испытать на себе гнев собственных соседей, когда они укроют спасавшегося незнакомца…

2014 – «Судная ночь 2»

Аттракцион бессмысленной жестокости продолжается. После событий предыдущей части проходит год. В этом фильме мы наблюдаем за историей не одной семьи, а нескольких разных персонажей. Они развиваются параллельно. Главные герои ищут укрытия, чтобы пережить очередную «Судную ночь».

Незадолго до начала новой кровавой резни в сети появляются ролики от группы сопротивления. Ее лидеры пытаются открыть жителям глаза на суровую правду. Каждый год во время «Судной ночи» гибнет так много людей, что правительство без проблем распределяет ресурсы.

2016 – «Судная ночь 3»

Этот фильм вышел на экраны последним, но не завершает франшизу. С момента предыдущей части проходит еще два года. У сенатора Чарли Роан во время одной из «Судных ночей» была убита вся семья. Теперь она участвует в президентской гонке, надеясь, что сможет изменить систему. Чарли лидирует и является помехой для «Новых Отцов-основателей».

Сенатор пытается открыть людям глаза. Если она победит, то ежегодная резня больше никогда не повторится. Не всем это приходится по душе. Находится много тех, кто не готов отказываться от кровавой расправы. И в их числе не только политики…

2021 – «Судная ночь 5»

Авторы фильма заявляют, что эта часть логически завершит франшизу. Картина должна выйти на экраны в июле 2021 года, если пандемия вновь не внесет коррективы в график премьер.