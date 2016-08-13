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Извращённый человеческий мозг готов придумать что угодно, лишь бы добиться высоких рейтингов. На этот раз сценаристы придумали некую ночь, которую назвали судной. Её суть заключается в том, что любые преступления, совершённые в этот период времени (12 часов после полуночи), считаются легальными и законными. И даже убийства. Причём именно на них и делается особый акцент, потому что все остальные для героев, кажется, не так интересны и полезны. И единственным ограничителем от совершения…