Тимур Бекмамбетов («Елки», «Особо опасен»), известный своими экспериментами с новыми форматами киноязыка, спродюссировал новый фильм, снятый в режиме захвата экрана. Режиссером проекта стал Стивен Суско, сценарист фильмов «Техасская резня бензопилой 3D» и «РЕД», а главные роли в картине исполнили Бетти Гэбриэл («Прочь», «Судная ночь 3») и Ребекка Риттенхаус («Кровь и нефть», «Любовники»).
Фильм рассказывает о молодом человеке, который находит на собственном компьютере скрытые файлы, открывает их и пытается разобраться в их происхождении. Они приводят его в загадочные теневой Интернет или Даркнет, где может произойти все, что угодно.
- Фильм сделан в инновационном формате screenlife, изобретенным Тимуром Бекмамбетовым и впервые реализованным Лео Габриадзе в первой части картины.
- Даркнетом называют теневую часть интернета, которая не индексируется поисковыми системами. Попасть в нее можно только по приглашению или ссылке
- Также Даркнет известен как Дипвеб - глубокая сеть в дословном переводе
- Вопреки стереотипу, далеко не все сайты теневого интернета имеют криминальную основу. Например, в дипвеб живет площадка Anonymous Cat Facts, где собираются любители котиков
В только что купленном ноутбуке Матиас обнаруживает страшные видеофайлы с даркнета. Во время коллективного чата он показывает их друзьям. Компьютер заражен новым, неопознанным вирусом, и кто-то неизвестный начинает смертельную игру в прямом эфире, которую никто не может покинуть просто так.
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