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Постер фильма Убрать из друзей: Даркнет
Постер фильма Убрать из друзей: Даркнет
Постер фильма Убрать из друзей: Даркнет
Постер фильма Убрать из друзей: Даркнет
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Убрать из друзей: Даркнет

Убрать из друзей: Даркнет

Unfriended: Dark Web 18+
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Факты

О фильме

Тимур Бекмамбетов («Елки», «Особо опасен»), известный своими экспериментами с новыми форматами киноязыка, спродюссировал новый фильм, снятый в режиме захвата экрана. Режиссером проекта стал Стивен Суско, сценарист фильмов «Техасская резня бензопилой 3D» и «РЕД», а главные роли в картине исполнили Бетти Гэбриэл («Прочь», «Судная ночь 3») и Ребекка Риттенхаус («Кровь и нефть», «Любовники»).

Фильм рассказывает о молодом человеке, который находит на собственном компьютере скрытые файлы, открывает их и пытается разобраться в их происхождении. Они приводят его в загадочные теневой Интернет или Даркнет, где может произойти все, что угодно. 

- Фильм сделан в инновационном формате screenlife, изобретенным Тимуром Бекмамбетовым и впервые реализованным Лео Габриадзе в первой части картины.

- Даркнетом называют теневую часть интернета, которая не индексируется поисковыми системами. Попасть в нее можно только по приглашению или ссылке

- Также Даркнет известен как Дипвеб - глубокая сеть в дословном переводе

- Вопреки стереотипу, далеко не все сайты теневого интернета имеют криминальную основу. Например, в дипвеб живет площадка Anonymous Cat Facts, где собираются любители котиков

В только что купленном ноутбуке Матиас обнаруживает страшные видеофайлы с даркнета. Во время коллективного чата он показывает их друзьям. Компьютер заражен новым, неопознанным вирусом, и кто-то неизвестный начинает смертельную игру в прямом эфире, которую никто не может покинуть просто так.

Убрать из друзей: Даркнет - trailer
Убрать из друзей: Даркнет  trailer
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 10 августа 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Дата выхода
9 августа 2018 Австралия
20 июля 2018 Бразилия
10 августа 2018 Великобритания
6 декабря 2018 Германия
28 декабря 2018 Испания
16 мая 2019 Италия
20 июля 2018 США
19 июля 2018 Сингапур
26 декабря 2018 Франция
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $16 024 987
Производство Bazelevs Production, Blumhouse Productions
Другие названия
Unfriended: Dark Web, Unknown User: Dark Web, Amizade Desfeita 2: Dark Web, Bez prijatelja 2: Mračni internet, Dark Web: Usuń znajomego, Desprotegido: Dark Web, Eliminado: Dark Web, Eliminar amigo 2, Eliminar amigo 2: Red oscura, Hủy Kết Bạn: Web Đen, Ismerős törölve: A web sötét oldala, Sanal Üstü 2: Karanlık Web, Unfriended 2, Unfriended: Game Night, Unknown User 2: Dark Web, Видалити з друзів 2, Киберестествено: Тъмна мрежа, Убрать из друзей: Даркнет, アンフレンデッド　ダークウェブ, 弑訊2：暗網
Режиссер
Стивен Саско
В ролях
Бетти Гэбриел
Бетти Гэбриел
Ребекка Риттенхаус
Стефани Ногерас
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6 IMDb
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