Тимур Бекмамбетов («Елки», «Особо опасен»), известный своими экспериментами с новыми форматами киноязыка, спродюссировал новый фильм, снятый в режиме захвата экрана. Режиссером проекта стал Стивен Суско, сценарист фильмов «Техасская резня бензопилой 3D» и «РЕД», а главные роли в картине исполнили Бетти Гэбриэл («Прочь», «Судная ночь 3») и Ребекка Риттенхаус («Кровь и нефть», «Любовники»).

Фильм рассказывает о молодом человеке, который находит на собственном компьютере скрытые файлы, открывает их и пытается разобраться в их происхождении. Они приводят его в загадочные теневой Интернет или Даркнет, где может произойти все, что угодно.