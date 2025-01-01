Меню
Joe Dixon Чувак, к нам сюда валит куча негров. А мы тут сидим, словно ведро с еб###й курятиной.
Schoolgirl #1 Freakbride Я хочу свою шоколадку.
Laney Rucker Pequeña Muerte вернулась, сучки.
[повторяющаяся реплика]
Joe Dixon Спокойной ночи, голубой сыр!
Uncle Sam Сейчас мы начнём чистку. Мы будем мучить тебя и насиловать твою плоть. Снимем с тебя кожу и вкусить твою кровь. Вот таков американский путь.
Schoolgirl #1 Freakbride Я уже позаботился о маме и папе сегодня вечером. Ты следующий! Мне мой шоколадный батончик, у#бок!
[повторяющаяся реплика]
Сенатор Чарли Роан На кону стоит душа нашей страны.
Senator Charlie Roan [Оуэнсу] Я накажу тебя по полной в день выборов.
Leo Barnes Я не такой политкорректный, как сенатор.
Joe Dixon [Лео бьёт Оуэнса в пах] Спокойной ночи, синий сыр. Молодец, Лео.
Leo Barnes [удар кулаком] Спасибо, Джо.
Leader Caleb Warrens [после просмотра новостей о растущей популярности сенатора Роана] Она так близко, эта с#к#а?
Joe Dixon [Маркоcу] Причина, по которой я так к тебе суров, сынок, в том, что когда-нибудь я хочу сделать тебя партнёром. Да. Ох, парень. Приехать сюда из другой страны, как ты сделал. И иметь свой бизнес. Американская мечта ещё жива.
Schoolgirl #1 Freakbride Счастливой Чистой ночи, старая с#ка!
Mrs. Sabian Туризм ради убийств. Что с нашей страной происходит, Джо?
Joe Dixon Миссис Сэбиан, сам бы хотел знать. Но вы берегите себя, миссис С. Если что понадобится — звоните. Я попрошу Маркоса всё привезти, чтобы вам не пришлось ехать, хорошо?
Mrs. Sabian Я зашла, чтобы с тобой пофлиртовать, Джо!
Joe Dixon Что?
Mrs. Sabian Никто этого у меня не отнимет.
Данте Бишоп [устраняем группу наёмников] Где вы все? Что, бл#ть, вы там вообще делаете? Спускайтесь сюда.
Джо Диксон [торжественный смех] Мой негр.
Leo Barnes Вот как теперь всё пойдёт. Как ты и сказал, судьба страны на кону. Понял? Теперь это моё шоу.
Senator Charlie Roan Слушай, я не дурак. Я знаю, на что ты способен. Это я тебя и нанял. Но если увижу что-то, что мне не понравится, молчать не буду. Это не в моём характере.
[после того, как Бишоп собирался его убить, но по настоянию Роуна пощадил министра Оуэнса]
Dante Bishop Тебе лучше, чёрт возьми, выиграть.
Schoolgirl #1 Freakbride Эй, ты, старый убл#док! Я вернулся. И привёл друзей. И я заберу эту шоколадку.
Marcos У них бензопилы, и они идут внутрь.
Leo Barnes Ладно, надо вывести тебя отсюда.
Senator Charlie Roan Да, но они у обоих входов.
Schoolgirl #1 Freakbride Тогда я устрою Чистку: убью тебя и сожгу эту сук#у дотла!
Joe Dixon Мне надо ей позвонить.
Leo Barnes Кому?
Joe Dixon У нас там друг в реанимационном фургоне.
Leo Barnes Ты доверяешь этому другу?
Joe Dixon Ты всё ещё сомневаешься в моей порядочности? Чувак, ты ещё тот персонаж.
Leader Caleb Warrens Пора разобраться со всеми этими уёбками, типа крысы Бишопа и той с**и из сената, которые пытаются разрушить всё, что мы построили. В этом году на Чистке мы наведём порядок, господа.
Leo Barnes Это будет ваш дом на следующие 12 часов. Если что-то понадобится — связываетесь только со мной. Понятно?
Senator Charlie Roan Понятно.
Joe Dixon [в противостоянии с солдатами Бишопа] Сейчас скажу прямо: я к чёрным нормально отношусь, но не дам вам стрелять в этих белых. Это наши белые.
Leo Barnes [защищая закусочную Джо с Роаном] Просто прицеливайся и стреляй. Только не в меня.
Leo Barnes Что ты всё ещё тут делаешь? Ты на дежурстве на первом этаже.
Tall Eric Busmalis Как ваш разговор?
Leo Barnes Просветил меня. Иди.
Leo Barnes [осматриваем деликатесы Джо] Место относительно безопасное. Камеры есть. Может, останемся здесь.
Joe Dixon «Может, останемся здесь»? Куда ты собрался? Снова на улицу?
Senator Charlie Roan Джо, у тебя есть аптечка? Лео, мой охранник, получил ранение.
Leo Barnes Со мной всё в порядке.
Senator Charlie Roan Ты не в порядке.
Leo Barnes Со мной всё в порядке.
Senator Charlie Roan Ты не в порядке. Сядь. Хочешь, я сниму?
Leo Barnes [со вздохом снимает куртку] Ничего страшного. Пустяки.
Senator Charlie Roan Да? На вид не похоже.
Leo Barnes [Маркус приносит аптечку] Дай-ка посмотреть. Дай-ка посмотреть.
Marcos Я немного разбираюсь в первой помощи. Могу помочь.
[осматривает рану]
Marcos Пуля застряла глубоко. Нужны швы.
Leo Barnes Понял.
Marcos Но здесь мы этого сделать не можем.
Leo Barnes Верно. Прочисти. Забинтуй. Пошли. Двигайся.
Лео Барнс Они нас выслеживают.
Сенатор Чарли Роан Где? Я их не вижу. Как они нас видят?
[видит, как дрон поднимается в воздух]
Сенатор Чарли Роан О. Наёмники?
Лео Барнс Нет. Это самодельный дрон. Пуржеры.
Сенатор Чарли Роан [он поднимает пистолет, дрон улетает] Что теперь?
Лео Барнс Беги. Быстро.
Joe Dixon [спасение Роуна и Лео от группы туристов-убийц] Ну, это моё место. Можешь остаться на всю ночь, если хочешь. Но мне придётся спросить, потому что я любопытный старый пес. Что, чёрт побери, ты делала на улице в ночь Чистки, сенатор?
Senator Charlie Roan Да. Да, на меня было покушение. Я не могу вам достаточно благодарить, мистер... Извините, я знаю, вы уже сказали.
Joe Dixon Диксон.
Senator Charlie Roan Да.
Joe Dixon Можешь звать меня Джо, сенатор.
Senator Charlie Roan Что это было? Какая-то местная милиция?
Leo Barnes Это были опытные наёмники с хорошим финансированием. Достаточно, чтобы выйти на кого-то из нашего окружения. Думаю, это министр.
Senator Charlie Roan Министр, НФФА, вся эта чёртова свора. Я слишком близко подошёл.
[осматривает рану]
Senator Charlie Roan Крови много, Лео. Надо вызвать кого-нибудь.
Leo Barnes Не знаю, кому можно доверять. Мы одни. Ты меня понял?
Senator Charlie Roan Ладно. Куда идём?
Leo Barnes На восток. В сторону за город. Угроза повсюду. Смерти много.
Leo Barnes Кто-то идёт за тобой.
Senator Charlie Roan Что?
Leo Barnes [даёт ей бронежилет] Надень это.
Senator Charlie Roan Лео, дом окружён...
Leo Barnes Двигайся, двигайся!
Senator Charlie Roan Я двигаюсь. Что ты... ты сказал, что у вас на крыше люди. У вас снайперы.
Leo Barnes Больше нет. Больше нет.
Senator Charlie Roan Что значит «больше нет»?
Leo Barnes Нас предали.
Senator Charlie Roan Что?
Leo Barnes Я никому не могу доверять. Надень этот жилет. Слушай меня внимательно. Это не учения. Кто-то пришёл, чтобы тебя убить. Поняла? Двигайся.
Senator Charlie Roan Двигаюсь.
[он открывает скрытый люк в полу]
Senator Charlie Roan Чёрт возьми...
Leo Barnes Вперёд!
Senator Charlie Roan Ладно, что это, чёрт побери?
Leo Barnes Это мой маленький секрет. Двигайся.
Leo Barnes Как тебя зовут, приятель?
Joe Dixon Знаешь что, мистер Секретный Агент? Ты должен благодарить мою чёрную задницу за помощь, а не допрашивать меня.
Senator Charlie Roan Его зовут Джо Диксон.
Leo Barnes Джо Диксон, я тебя чем-то обидел?
Joe Dixon Да. Да, чувак, чуть-чуть.
Leo Barnes Твои чувства меня не волнуют.
Joe Dixon Немного уважения. Вот и всё, что мне нужно.
Marcos [смотрит на трансляцию с камер наблюдения] Все, заткнитесь, пожалуйста! Смотрите.
Schoolgirl #1 Freakbride [снова подъезжает с подругами] Ты, тупой м#д#к! Надо было позволить нам взять шоколадку! Теперь за это х#р ты заплатишь, тупой у#б#к! Ух! Вот это ночь для Чистки, да?
Joe Dixon Ё-моё!
Senator Charlie Roan Кто, чёрт возьми, это?
Marcos Те мародёры, о которых я говорил.
Leo Barnes Ночь Чистки, сенатор. Чего вы ещё ожидали?
Marcos Где мы?
Laney Rucker Увидишь.
Leo Barnes [входят в импровизированный госпиталь] Что это за место?
Dante Bishop Мы называем это Безопасной Зоной.
Senator Charlie Roan Как, чёрт побери, до этого дошло?
Leo Barnes [увидев Рондо] Кто он? Почему он в наручниках?
Laney Rucker Рондо. Два пульных отверстия от вражеской банды, но он хороший парень. Его заковали в цепи, потому что я не хотел, чтобы он дальше Пуржился. Так что, сенатор... NFFA устроили на тебя охоту.
Senator Charlie Roan Похоже на то.
Laney Rucker Чёртовы коварные, двуличные, продажные, еб###ые политики.
Senator Charlie Roan Согласна. Мы не такие уж и плохие.
Laney Rucker Мой опыт, сенатор? Мои люди сами по себе, несмотря ни на что, что вы все говорите и обещаете.
Rondo Я тут немного запутался. Кто, чёрт возьми, эта дама?
Laney Rucker Ты большой тупица! Ты портишь репутацию района.
Laney Rucker Ребята, я получил ваше сообщение.
Marcos Лейни!
Joe Dixon Это наша девчонка.
Leo Barnes Вперёд, вперёд, вперёд!
Laney Rucker [когда они открывают металлические ставни, она видит Роуэна] Чёрт побери, это действительно ты.
Leo Barnes Куда идём?
Joe Dixon К фургону!
Leo Barnes Вперёд.
Laney Rucker Пошли, Джо.
Joe Dixon Я скоро с вами. Я буду там.
Marcos Джо, давай.
Joe Dixon Ты уходи отсюда, парень. Я остаюсь.
Marcos Они тебя убьют.
Joe Dixon Уходи сейчас же!
Marcos Если ты останешься, останусь и я.
Joe Dixon Просто уходи.
Marcos Джо, послушай меня. По какой-то причине сенатор оказалась в нашем районе, в твоём магазине. Может, это наш долг — помочь её защитить. Мы восстановим магазин. Что бы ни было нужно, ты и я. Обещаю.
Leo Barnes Куда мы направляемся?
Laney Rucker Подземный центр сортировки и помощи для сообщества. Там полностью безопасно.
Joe Dixon Я же говорил, я не святой. У каждого есть прошлое. Это был свисток Crip. Им его вернули. Если это нужная территория, всё должно быть нормально.
Leo Barnes [настороженно] Ладно.
Gang Member with Dying Friend [Джо открывает задние двери фургона] Мы не собираемся тебя трогать. Просто помоги моему чёртову парню. Он умирает.
Leo Barnes Мы поможем, а ты нам – тоже.
Senator Charlie Roan Что происходит?
Leo Barnes Просто выполняю свою работу.
Angel Munoz Сенатор, это просто недоразумение. Почему бы нам не выйти на улицу? Давайте.
Senator Charlie Roan [смотрит на то, что покрывает стены] Видишь это, Лео?
Leo Barnes Вижу, сенатор.
Angel Munoz Сенатор, давайте выйдем...
Senator Charlie Roan Стой. Это крупнейшие финансовые спонсоры Министра. НФФА. Наша Дама Скорби. Это... это там Министр будет сегодня на мессе Чистки?
Angel Munoz Мы так считаем.
Senator Charlie Roan Вы считаете... что это всё? Почему у вас это всё?
[осознавая]
Senator Charlie Roan Вы собираетесь его убить. Вы собираетесь убить Министра сегодня ночью, не так ли?
Joe Dixon Знаешь, кто-то должен это вслух сказать. Какого х#я сегодня ночью произошло?
Marcos Никто не поверит.
Laney Rucker М-м. Айриш Айк скажет: «Чушь собачья. Где мои вафли...»
Joe Dixon Joe Dixon, Laney Rucker, Marcos: «... и титьки?»
Joe Dixon [смеётся] У него одна мысль в голове. Парень совсем с катушек съехал. Бл#ть.
Dante Bishop Дон звонила. Сказала, что вы идёте сюда. Значит, NFFA напали на вас сегодня? Не удивлён. Позволь показать вам место, устроить вас.
Senator Charlie Roan Вы всё это устроили, мистер Бишоп?
Dante Bishop Да, это моя организация. У нас есть врачи, медсёстры, санитары, парамедики. Так они протестуют против этого проклятого вечера.
Leo Barnes Сколько людей знает об этом месте?
Dante Bishop Только волонтёры и бездомные, которых мы сюда приглашаем. Видишь, это настоящие жертвы Пурга. Люди, которых NFFA пытаются убрать, чтобы больше не заботиться о них.
Leo Barnes Эти вооружённые люди будут у всех входов и на крыше?
Dante Bishop Да. Мои люди позаботятся о вашей безопасности. Или насколько это возможно в ночь Пурга.
Leo Barnes [после того, как Роан похищают во время аварии] Я знаю, куда её везут. Я знаю, почему она ещё жива.
Joe Dixon Куда?
Leo Barnes Найди безопасное место и оставайся там.
Laney Rucker Нет. Ни за что. Что бы ты ни задумал, мы едем с тобой.
Leo Barnes Пошли.
Dawn Это Лейни. Она говорит, что к нам приближаются грузовики.
Senator Charlie Roan Что?
[смотрит на видеонаблюдение]
Senator Charlie Roan Кто это?
Leo Barnes Правительственные солдаты. Это NFFA уничтожают всех своих врагов в этом году. Они пришли за Бишопом, но убьют и тебя.
Senator Charlie Roan Вам нужно эвакуировать своих людей.
Angel Munoz Мы не можем тащить раненых.
Leo Barnes Мне надо вывести её отсюда прямо сейчас.
Angel Munoz Есть запасной выход сзади.
Leo Barnes Куда он выводит?
Angel Munoz Во двор на Тёрд-стрит и Томпсон.
Senator Charlie Roan В этом нет никакого смысла. Они не могли знать, что мы будем в этом фургоне.
Leo Barnes Неважно. Но знали.
[понимает что-то]
Leo Barnes Ты, с#а б##ь.
Senator Charlie Roan Лео?
[он берёт хирургический зажим]
Senator Charlie Roan Лео?
Leo Barnes Отойди.
Senator Charlie Roan Лео.
[он ковыряется в пулевом ранении]
Senator Charlie Roan О! Лео, что ты, чёрт возьми, делаешь? Лео, что...
Leo Barnes [извлекает пулю, один конец которой светится синим] Пуля с трекером. Вот как они нас нашли.
Senator Charlie Roan Не могу поверить, что мы снова на улице.
Leo Barnes Я тебя выведу из этого.
Senator Charlie Roan [когда Лео задевает проволоку, они едва увертываются от лезвия топора] Ты шутишь, да?
Marcos Ты в порядке, сенатор?
Senator Charlie Roan Нет, Маркос. Я не в порядке. Эта ночь развращает всех.
Leo Barnes Сенатор.
Senator Charlie Roan Я не могу выиграть так. Это противоречит всему, во что я верю.
Leo Barnes Сейчас нам нужно сосредоточиться на одном — выживании. Я должен сделать так, чтобы ты пережила эту ночь.
Senator Charlie Roan Я должна помешать им убить министра.
Leo Barnes Что?
Senator Charlie Roan Если они его убьют, он станет мучеником. Мы проиграем.
Leo Barnes Да. И как мы это сделаем?
Senator Charlie Roan Не знаю. Но мы должны что-то сделать.
Earl Danzinger [пока его солдаты связывают Роуэна] Ну, хватит, ребята. Нам платят за то, чтобы доставить посылку, а не упаковывать её в подарок. Давайте, найдём место, чтобы переждать остаток этой чёртовой ночи.
Senator Charlie Roan Вы, кажется, очень близки. Как вы познакомились?
Marcos Джо дал мне работу семь лет назад, когда я впервые приехал сюда из Мексики. С тех пор работаю на него.
Senator Charlie Roan А ты?
Laney Rucker Джо присматривал за мной с детства. И помог вырваться из той жизни.
Leo Barnes Звучит так, будто Джо святой.
Joe Dixon Да ну, я не святой. Просто делаю своё дело.
Senator Charlie Roan [узнаёт о плане устроить покушение на её соперника на выборах] Ты не можешь так поступать. Мне нужно выиграть честно, по-настоящему честно.
Angel Munoz Они играют нечестно, и мы тоже должны.
Leo Barnes Эта церковь будет охраняться, как Форт Нокс. Ты туда не пройдёшь. Тебя порубят.
Angel Munoz На этом месте построили четыре церкви. Первую — твой парень Джордж Вашингтон больше 200 лет назад. Он любил, чтобы у всех зданий были потайные ходы. Вся Вашингтон оброс ими. Потайной ход под первой церковью закрыт с 50-х. Но мы его открыли. Мы пройдём через него и окажемся прямо в церкви, никому не заметно. Старые отцы-основатели собираются на#б##ть новых отцов-основателей. Вот это ирония, а?
Leo Barnes Откуда ты знаешь, где будет эта месса?
Angel Munoz Потому что мы делаем всё, что нужно. Мы сделали это ради тебя, сенатор.
Senator Charlie Roan Нет, не ради меня. Позвони своему начальнику. Мне нужно с ним поговорить.
Angel Munoz Его здесь нет.
Senator Charlie Roan Энджел, послушай меня. Позвони ему. Скажи, что если он сделает это, министр станет мучеником. Я не могу строить свою президентскую кампанию на убийстве. Ты понимаешь это.
Angel Munoz Он не оставит это на усмотрение избирателей. Он не верит в американскую систему.
Senator Charlie Roan Энджел, поверь мне. Я могу это сделать.
Angel Munoz Мы верим. Вот почему мы пытаемся проложить тебе путь в Белый дом, чтобы ты мог что-то изменить.
Senator Charlie Roan Ты стоишь на пути к Белому дому.
Marcos Мы поступили правильно.
Joe Dixon Да. Но пора идти. Мне нужно вернуться в гастроном.
Laney Rucker Что? Нет. Ты с ума с##л? Здесь мы в безопасности.
Joe Dixon Ладно, Лэйни, ты знаешь, что я могу дойти пешком, если придется.
Laney Rucker Хорошо. Я подвезу тебя. Но если возникнут проблемы, мы сразу же вернемся сюда.
Joe Dixon Договорились.
Senator Charlie Roan Кататься по городу на фургоне в Ночь очистки, помогая людям? Это довольно опасно.
Laney Rucker Неписаное правило Очистки — не трогать медиков. В основном это правда.
Rondo Серьёзно, Лэйни, кто вообще эти люди?
Laney Rucker [смех] Ты умеешь читать?
Minister Edwidge Owens Прежде чем мы приступим к нашему общему Очищению, Святому Орде Многих Мучеников, позвольте представить гостя, который станет главным действующим лицом очень особой церемонии Очищения этой ночью.
[Джеймс ввозит жертву на сцену на тележке]
Minister Edwidge Owens Этот человек угрожает разрушить всё, что мы, Новые Отцы-Основатели, построили. Мы должны избавиться от негативных эмоций, которые она пробудила в нас. Мы должны остановить её отравляющую нашу великую страну, забирая у нас свободы.
[показывая, что это сенатор Роан, под аплодисменты]
Minister Edwidge Owens Да. Я бы хотел, чтобы все Отцы-Основатели подошли к алтарю. Присоединяйтесь ко мне, братья, чтобы вместе искоренить зло и очиститься.
[члены NFFA подходят к алтарю]
Minister Edwidge Owens Господь Воздуха, Господь Земли, просим принять этого ребёнка в свои любящие объятия. Мы грешники. Позвольте нам очиститься. Калеб, наш лидер, приглашаю вас, сэр, возглавить это Очищение, как вы делали и как будете делать.
Leader Caleb Warrens [поднимает нож] Благословенны наши Новые Отцы-Основатели за то, что позволяют нам Очищаться. Благословенна Америка, страна, возрождённая заново.
Dante Bishop Что, чёрт возьми, ты здесь делаешь? Хочешь себя убить?
Leo Barnes Это туннель к собору?
Dante Bishop Откуда, б##ь, ты знаешь про туннель?
[Лео протискивается мимо него]
Dante Bishop Я тебе вопрос задал.
Leo Barnes [осматривая вход] Это уже не убийство. Это спасательная операция.
[последние слова]
Reporter #1 Это была сенатор Роан сегодня утром, которая отдала первый голос дня. Для сенатора сегодня выдался отличный день: она уже выиграла Нью-Йорк, Калифорнию и... подождите, только что поступила информация, что сенатор также взяла Флориду, что ставит её далеко за 270 электоральных голосов, необходимых для победы. Так что всё решено. Теперь официально: следующим президентом США станет Чарли Роан. И избранный президент Роан уже заявила, что её первым делом будет принятие экстренных мер, чтобы положить конец Чистке.
Laney Rucker [входя в дели, где Маркос делает ремонт] Есть новости?
Marcos С разгромным преимуществом.
Laney Rucker Ладно, зайду завтра. Можем начинать с потолка.
Marcos Звучит хорошо.
Laney Rucker [глядя на фотографию Джо в рамке] Это место действительно преображается, Маркос. Джо был бы счастлив. Пойду, увидимся позже, малыш.
Reporter #1 Только что поступают сообщения о нескольких разрозненных инцидентах по стране, где сторонники НФФА реагируют на поражение насилием. Они поджигают машины, разбивают окна, грабят, нападают на полицейских...
Minister Edwidge Owens Ну вот, мы прошли долгий путь, чтобы уйти от лжи и самообмана и прийти к этому месту — месту знаний и осознания того, кто мы на самом деле. Люди из плоти, с огромным количеством недостатков. О, как тяжело увидеть уродливую правду. Но изменения могут прийти только через принятие. И измениться мы должны, ведь это наш божий долг — избавиться от ярости и ненависти, что отравляют наши души, делают нас больными. Делают нас уродами. Сегодня вечером мы, лидеры этой великой страны, согрешим, очистим, продезинфицируем и простерилизуем наши души, пока не станем свободны вновь, и эта страна станет лучше. Мы не лицемеры! Мы живём по своим словам. Очищение и очищение! Повторяйте за мной.
[его прихожане хором повторяют]
Minister Edwidge Owens Очищение и очищение! Очищение и очищение! Начнём.
Minister Edwidge Owens Иисус умер за их грехи. А теперь наши современные мученики умрут за наши прегрешения.
[мужчину в наручниках привозят на сцену на тележке]
Minister Edwidge Owens Имя нашего мученика — Лоренс. Наркоман на всю жизнь. Он хочет искупить вину. Он хочет служить своему Богу и своему правительству. Поблагодарим Лоренса за его дар.
[конгрегация хором благодарит]
Minister Edwidge Owens Мы любим тебя, Лоренс.
[обнажают поднос с оружием]
Minister Edwidge Owens Это оружие омыто святой водой и теперь служит инструментом разрушения. Все вы знаете верного Хармона Джеймса. Он много лет усердно работал на НФФА. Хармон будет первым Чистильщиком этого вечера.
Lawrence [прорывается сквозь кляп, умоляя] Пожалуйста. Нет, нет, нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, нет. Пожалуйста, нет, нет! Простите! Нет, пожалуйста! Нет! Простите! Пожалуйста, нет, нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста! Нет! Пожалуйста, пожалуйста!
Minister Edwidge Owens Отпусти, Хармон.
Lawrence Простите!
Minister Edwidge Owens [Джеймс начинает колоть Лоренса] Выпусти ярость из своего тёмного сердца! Очисти душу. Пусть свет войдёт. Ты крещён кровью. И ты рожден заново!
Joe Dixon [Марко стреляет в Фрикбрид, чтобы отпугнуть её] Ну, что с этим?
Marcos Каждый день в Хуаресе был как Судная ночь. Я умею стрелять, босс.
Joe Dixon Сынок, очень надеюсь, что ты остался дома.
Laney Rucker Что, чёрт возьми, происходит?
Joe Dixon Эта проклятая страховая компания. Они только что подняли премию по моей страховке на Пурж. На тысячи. За день до самой Пуржи. Если я не заплачу до завтра, у меня не будет страховки на этот магазин.
Marcos Они не могут так делать.
Joe Dixon Да вот, только что сделали.
Laney Rucker Просто закрой магазин, Джо.
Joe Dixon Да, но этого мало. Если нет страховки — я в жопе. Придётся мне самому этот магазин охранять.
Laney Rucker Ты с ума сошёл?
Marcos Это плохая идея, босс.
Laney Rucker Слушай, мы тоже любим это место, Джо. Я сюда с рождения хожу. Но это всего лишь вещи. Их можно заменить. А тебя — нет.
Joe Dixon А что насчёт того, что ты делаешь в ночь Пуржа, Лэйни? А? Это как бочка про котёл, ага? Нет?
Laney Rucker Это другое, Джо, и ты это знаешь. Я под защитой, а ты — нет.
Joe Dixon Это всё, что у меня есть, ребята. Это моя доля пирога. Чёрт, я не могу, я не могу потерять это место. Я просто... не могу потерять это место.
Senator Charlie Roan [на президентских дебатах] Больше всего во время Чистки гибнут люди с низким доходом. Деньги, заработанные на Чистке, идут в карманы НРА и страховых компаний. Любая государственная система, которая решает свои проблемы насилием, должна быть перезагружена.
Chief Couper [наблюдает с кулис] Она справляется, Лео.
Senator Charlie Roan Пришло время обратиться к лучшим сторонам нашей натуры.
Reporter #1 [репортаж о бунте в Вашингтоне] Это только один из десятка протестов по всей столице после того, как появились сообщения, что Новые Отцы-Основатели используют Чистку для продвижения собственной экономической повестки. Вот недавнее заявление скандального противника Чистки Данте Бишопа.
Dante Bishop В течение последних 20 лет НОФА прибегает к легализованным убийствам, чтобы сократить число бедных, что, в свою очередь, снижает государственные расходы. Меньше пособий, меньше медицины, меньше жилья.
Reporter #1 Последние новости говорят, что растущее недовольство Чисткой может кардинально повлиять на предстоящие президентские выборы. Кандидат от НОФА, министр Эдвидж Оуэнс, теряет позиции в пользу непредсказуемой независимой сенаторши Чарли Роан. 18 лет назад Роан была вынуждена наблюдать жестокую казнь всей своей семьи в ночь Чистки и вскоре после этого пришла в политику с одной целью — положить конец этому ежегодному празднику.
Senator Charlie Roan Я не сомневаюсь, что на кону стоит душа нашей страны. Чистка должна закончиться.
Reporter #1 Сенатор Роан оказывается самой большой угрозой режиму НОФА с тех пор, как они пришли к власти 25 лет назад.
Джо Диксон [под огнём от Данзингера] Что это, б#я, было?
Лео Барнс Они нас нашли, сенатор.
Leo Barnes [укрепление дома сенатора Роан] Мне нужны люди там. Мне нужны люди там. Мне нужно много людей там. Ну, у неё есть охрана, но я полностью переделываю всё. Мы поставили новые баррикады на все двери, на все окна спереди и сзади.
Chief Couper Выглядит надёжно.
Leo Barnes Шеф, если ты ещё раз скажешь, что здесь безопасно, я спущу тебя по лестнице.
Chief Couper Пожалуйста, не делай этого.
Leo Barnes [поднимаются наверх] Здесь люди. Здесь люди. В этой комнате у нас система наблюдения безопасности. У нас глаза и уши повсюду. Это её комната безопасности. Она не должна покидать свою комнату безопасности. Никому нельзя заходить в её комнату безопасности. Поняли друг друга?
Chief Couper Это полный бардак. Ей это не понравится.
Leo Barnes Мне по#й, нравится ли ей, шеф. И я хочу, чтобы это было записано: это плохая идея. Что бы мы ни делали, этот дом и эта сенаторша на Пурге в опасности. Ты меня понял?
Chief Couper Принял к сведению. Запираемся.
Tommy Roseland Наши люди там работают, противостоят всей этой анти-НФФА х#рне. Что ещё мы можем сделать?
Leader Caleb Warrens [кричит] Мы сделаем всё, что б#дь нужно! Меня уже достали все эти идеалистические свиньи. Они хотят невозможного. Чтобы у всех было. У некоторых не может быть. Не хватает на всех.
Marcos [услышав шум позади, Джо поднимает ружьё] Эй, босс! Это я! Это я.
Joe Dixon [опуская оружие] Выходи оттуда, мальчик. Господи, сынок. Сегодня Ночь Очищения. На чёрных людей так не подкрадываются. Спокойной ночи, голубой сыр. Куда, чёрт возьми, ты прёшь? И зачем ты с креслом?
Marcos Мне нравится сидеть.
Joe Dixon Да ну, ты тут долго не задержишься. Слушай, я ценю, что ты пришёл меня прикрыть, но я — я в порядке.
Marcos Нет. Я останусь. Заняться больше нечем.
Joe Dixon Слушай, пожалуйста, не будь занозой в ж... Я хочу, чтобы ты пошёл домой и был в безопасности. Не хочу видеть тебя тут в Ночь Очищения, сын. Я сам справлюсь!
Joe Dixon [поймали двух магазинных воровок] Ладно, девчонки, сдавайтесь. Мне не придется вызывать полицию.
Kimmy Уйди с дороги, старик!
Joe Dixon Давайте без грубостей, хорошо? Даю вам шанс. Ладно, отдайте конфеты или придётся забрать их силой.
Kimmy Коснись меня — закричу «изнасилование», ты, е#нутый свин. А теперь уйди.
Laney Rucker Отдай назад.
Kimmy Кто ты, сук@? Лучше убирайся с дороги!
Schoolgirl #2 [держит её] Это Лейни Ракер, Кимми.
Kimmy Лейни Ракер? Чёрт возьми. OG Королева крутых? Йо! Тебя звали Пекенья Муэрте. Маленькая Смерть. Ё, ты моя чёртова героиня.
Laney Rucker Горжусь тобой. Теперь отдай всё, что украла. И извинись.
Kimmy [послушно, с некоторой неохотой] О, боже. Извините, мистер. Я просто играла. Так что, мисс Ракер, что с вами случилось? Вы теперь бледная какая-то. Пока, мисс Ракер. Жаль, что встретила вас раньше.
Senator Charlie Roan Мистер Бишоп, я слышала истории о тактиках, которые вы применяете в ночь Чистки. Не могу сказать, что я с ними согласна.
Dante Bishop Вот что. Выбирайся, прекрати эту ночь, и мне больше не придётся делать то, что я делаю. Пойдём, Энджел.
Senator Charlie Roan Справедливо.
Senator Charlie Roan Что заставило вас подать заявку на эту должность?
Leo Barnes Мне нравится ваша политика.
Senator Charlie Roan Нет. Без ерунды. Я хочу реальный ответ.
Leo Barnes Несколько лет назад я потерял сына. Его убили. Я чуть не сделал кое-что в Ночь Чистки, что могло разрушить много жизней. Я хочу, чтобы этой ночи больше не было. Знаю, ты тоже этого хочешь. Особенно после того, что потерял ты.
Senator Charlie Roan Да. Несмотря ни на что, у тебя… у тебя большие проблемы с тем, как я всё делаю.
Leo Barnes Ты рискуешь, сенатор. Моя задача — устранять риски и сохранять тебе жизнь. Ты не делаешь это легче.
Senator Charlie Roan Душа этой страны на кону, Лео. Единственный способ победить — рискнуть всем, включая свою жизнь.
Tall Eric Busmalis Ты знаешь, что теперь можешь расслабиться, да?
Leo Barnes Нет, я расслаблюсь утром.
Senator Charlie Roan Я мешаю?
Leo Barnes Сенатор, вам место в кабинете.
Senator Charlie Roan Эрик, спасибо, что сегодня с нами.
Tall Eric Busmalis Рад помочь.
Senator Charlie Roan Лео, выпей со мной.
Senator Charlie Roan [видя его взгляд] У тебя нет выбора.
Tall Eric Busmalis Звучит серьёзно.
Leo Barnes Ни слова. Или я з##у тебе ногу в п##у.
Reporter #1 Как она уже не раз делала, сенатор Роан нарушила протокол безопасности, сошла со сцены и шагнула в зал.
Joe Dixon [смотрит по телевизору] Скажу тебе так, у неё маловаты сиськи, но яйца — ого-го. Шансов выиграть у неё, как у снеговика в сауне, но она в одиночку против этих старых беловолосых Джордж Вашингтонов. И за это я ей говорю — молодец.
Laney Rucker Ах ты бред. Она тоже полна ерундой. Ничего не изменится.
Joe Dixon Эй, Лэни. Лэни, Лэни? Кажется, мы обидели Маркоса нашими разговорами против сенатора.
Marcos Сенатор выиграет. Она действительно что-то изменит. Увидишь. Ей нужна только Флорида. Получит 29 выборщиков от Флориды — и будет за 270. Она сможет.
Joe Dixon Умник. Вся эта бесполезная хрень, а багель нормально намазать не может.
Marcos Я могу намазать твой багель, босс.
Joe Dixon О, хочешь намазать мой багель? Забавный ты. Только будь осторожен с этой надеждой, парень — это опасно. Надежда часто приводит к разочарованиям. Скажи ему, Айриш Ай.
Irish Ike Jenkins Извините, что? Я не слушаю. Думаю о вафлях и бабах. Вот о чём я вообще всегда думаю.
Joe Dixon Айриш Ай, дамы и господа.
Irish Ike Jenkins Чё ржёшь? Я серьёзно.
Joe Dixon [смеясь с вздохом] Ах, блин!
Tommy Roseland Новые Основатели верят в справедливость. И мы слышим, что говорят люди. Что Чистка выгодна богатым и власть имущим. Но так никогда не было задумано. С этого момента никто не защищён. Правила, которые охраняли чиновников 10-го уровня, отменены.
Chief Couper [он смотрит телевизор, Барнс стучит в дверь] Да, заходи.
Leo Barnes Видишь это?
Chief Couper Да, НФФА отменяет правило Чистки, которое защищает чиновников 10-го уровня в ночь Чистки.
Leo Barnes Понял. Организую безопасное убежище и полное сопровождение в ночь Чистки.
Senator Charlie Roan Нет. Я останусь дома в ночь Чистки.
Leo Barnes Сенатор, я не думаю, что это хорошая идея.
Senator Charlie Roan Если избиратели узнают, что я, как какой-то богатый му#ак, прячусь в крепости, я потеряю голоса, и НФФА победит. Я останусь дома, как 99% населения. Сделаем так, чтобы было безопасно. Что бы ни случилось.
Leo Barnes А вы кто такие?
Senator Charlie Roan Это обязательно?
Leo Barnes Очень обязательно. Ты как тебя зовут? Откуда?
Marcos Марко Дали. Мехико. Но я уже два года гражданин Америки.
Leo Barnes Есть судимость?
Marcos Здесь нет.
Leo Barnes Что ты делал в Мексике?
Marcos Пытался выжить.
Leo Barnes Что делаешь в Ночь Чистки?
Marcos Охраняю ларёк от мародёров. У моего босса вчера страховка на Чистку закончилась.
Joe Dixon Да, сенатор, вам стоит заняться этим вопросом. Страховые компании кидают простых работяг.
Joe Dixon Это, э-э, вот тот парень — Маркос. Маркос — он, э-э... он твой поклонник.
Senator Charlie Roan Привет, Маркос.
Marcos Привет, сенаторша.
Joe Dixon Он действительно считает, что ты можешь выиграть.
Senator Charlie Roan Да ну?
Joe Dixon [смеётся] Чёрт! Эй, скажи ей, что надо делать, чтобы выиграть, Маркос.
Marcos О, нет, это не моё дело.
Senator Charlie Roan Ты спас мне жизнь, Маркос. Хочу услышать, пожалуйста.
Marcos Флорида — это ключ. Нужно завоевать стариков.
Senator Charlie Roan Умно. Он не ошибается, Джо. Что скажешь?
Joe Dixon Честно? У тебя ни малейшего шанса.
Senator Charlie Roan Ну, верь хоть чуть-чуть.
Joe Dixon Я давно потерял веру в эту систему, сенаторша.
Schoolgirl #2 [поётся под мелодию «Лондонский мост рухнул»] Сегодня у нас Чистка/Чистка сегодня, Чистка сегодня/Сегодня у нас Чистка/Сожжём эту тварь дотла.
[её подруга не может завести бензопилу]
Schoolgirl #2 ЧЁРТ!
Joe Dixon Вы меня правильно услышали. Сенатор Роан. Перезвони мне, Лейн. Нам ты очень нужен.
[повесил трубку.]
Joe Dixon Она перезвонит.
Leo Barnes Мы не можем рассчитывать на твоего друга. Эти ребята скоро будут здесь.
Marcos Что нам делать?
Leo Barnes Ладно, будем действовать как команда, чтобы защитить эту женщину. Вы, господа, понимаете, что поставлено на карту, да? Да?
Marcos Да.
Leo Barnes Ладно. Хорошо, вы возьмёте тыл, а я возьму передовую.
Senator Charlie Roan Я пойду на передовую вместе с тобой.
Leo Barnes Нет, ты не будешь на передовой.
Senator Charlie Roan Ты что, с ума сошёл, Лео? Дай мне пистолет.
Leo Barnes Я дам тебе пистолет, но ты не будешь на передовой. Только через мой труп.
Senator Charlie Roan Тогда лучше помри.
Joe Dixon Думаю, он прав, сенатор.
Leo Barnes Спасибо, Дели Ман.
Joe Dixon Дели Ман? Я — я с тобой согласен, ты всё ещё выпендриваешься?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Mykelti Williamson
Бетти Гэбриел
Бетти Гэбриел
Betty Gabriel
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Elizabeth Mitchell
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Рэймонд Дж. Барри
Raymond J. Barry
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж
Edwin Hodge
Джозеф Джулиан Сория
Джозеф Джулиан Сория
Joseph Julian Soria
Лиза Колон-Зайас
Лиза Колон-Зайас
Liza Colón-Zayas
Терри Серпико
Terry Serpico
Кайл Сикор
Кайл Сикор
Kyle Secor
Итэн Филлипс
Итэн Филлипс
Ethan Phillips
Дэвид Аарон Бэйкер
David Aaron Baker
Хуани Фелис
Хуани Фелис
Juani Feliz
