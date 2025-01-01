Senator Charlie Roan [узнаёт о плане устроить покушение на её соперника на выборах] Ты не можешь так поступать. Мне нужно выиграть честно, по-настоящему честно.

Angel Munoz Они играют нечестно, и мы тоже должны.

Leo Barnes Эта церковь будет охраняться, как Форт Нокс. Ты туда не пройдёшь. Тебя порубят.

Angel Munoz На этом месте построили четыре церкви. Первую — твой парень Джордж Вашингтон больше 200 лет назад. Он любил, чтобы у всех зданий были потайные ходы. Вся Вашингтон оброс ими. Потайной ход под первой церковью закрыт с 50-х. Но мы его открыли. Мы пройдём через него и окажемся прямо в церкви, никому не заметно. Старые отцы-основатели собираются на#б##ть новых отцов-основателей. Вот это ирония, а?

Leo Barnes Откуда ты знаешь, где будет эта месса?

Angel Munoz Потому что мы делаем всё, что нужно. Мы сделали это ради тебя, сенатор.

Senator Charlie Roan Нет, не ради меня. Позвони своему начальнику. Мне нужно с ним поговорить.

Angel Munoz Его здесь нет.

Senator Charlie Roan Энджел, послушай меня. Позвони ему. Скажи, что если он сделает это, министр станет мучеником. Я не могу строить свою президентскую кампанию на убийстве. Ты понимаешь это.

Angel Munoz Он не оставит это на усмотрение избирателей. Он не верит в американскую систему.

Senator Charlie Roan Энджел, поверь мне. Я могу это сделать.

Angel Munoz Мы верим. Вот почему мы пытаемся проложить тебе путь в Белый дом, чтобы ты мог что-то изменить.