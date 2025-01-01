Leader Caleb Warrens[после просмотра новостей о растущей популярности сенатора Роана]Она так близко, эта с#к#а?
Joe Dixon[Маркоcу]Причина, по которой я так к тебе суров, сынок, в том, что когда-нибудь я хочу сделать тебя партнёром. Да. Ох, парень. Приехать сюда из другой страны, как ты сделал. И иметь свой бизнес. Американская мечта ещё жива.
Joe DixonТы всё ещё сомневаешься в моей порядочности? Чувак, ты ещё тот персонаж.
Leader Caleb WarrensПора разобраться со всеми этими уёбками, типа крысы Бишопа и той с**и из сената, которые пытаются разрушить всё, что мы построили. В этом году на Чистке мы наведём порядок, господа.
Leo BarnesЭто будет ваш дом на следующие 12 часов. Если что-то понадобится — связываетесь только со мной. Понятно?
Joe Dixon[спасение Роуна и Лео от группы туристов-убийц]Ну, это моё место. Можешь остаться на всю ночь, если хочешь. Но мне придётся спросить, потому что я любопытный старый пес. Что, чёрт побери, ты делала на улице в ночь Чистки, сенатор?
Senator Charlie RoanДа. Да, на меня было покушение. Я не могу вам достаточно благодарить, мистер... Извините, я знаю, вы уже сказали.
Leo Barnes[увидев Рондо]Кто он? Почему он в наручниках?
Laney RuckerРондо. Два пульных отверстия от вражеской банды, но он хороший парень. Его заковали в цепи, потому что я не хотел, чтобы он дальше Пуржился. Так что, сенатор... NFFA устроили на тебя охоту.
MarcosДжо, послушай меня. По какой-то причине сенатор оказалась в нашем районе, в твоём магазине. Может, это наш долг — помочь её защитить. Мы восстановим магазин. Что бы ни было нужно, ты и я. Обещаю.
Earl Danzinger[пока его солдаты связывают Роуэна]Ну, хватит, ребята. Нам платят за то, чтобы доставить посылку, а не упаковывать её в подарок. Давайте, найдём место, чтобы переждать остаток этой чёртовой ночи.
Joe DixonДа ну, я не святой. Просто делаю своё дело.
Senator Charlie Roan[узнаёт о плане устроить покушение на её соперника на выборах]Ты не можешь так поступать. Мне нужно выиграть честно, по-настоящему честно.
Angel MunozОни играют нечестно, и мы тоже должны.
Leo BarnesЭта церковь будет охраняться, как Форт Нокс. Ты туда не пройдёшь. Тебя порубят.
Angel MunozНа этом месте построили четыре церкви. Первую — твой парень Джордж Вашингтон больше 200 лет назад. Он любил, чтобы у всех зданий были потайные ходы. Вся Вашингтон оброс ими. Потайной ход под первой церковью закрыт с 50-х. Но мы его открыли. Мы пройдём через него и окажемся прямо в церкви, никому не заметно. Старые отцы-основатели собираются на#б##ть новых отцов-основателей. Вот это ирония, а?
Minister Edwidge OwensПрежде чем мы приступим к нашему общему Очищению, Святому Орде Многих Мучеников, позвольте представить гостя, который станет главным действующим лицом очень особой церемонии Очищения этой ночью.
[Джеймс ввозит жертву на сцену на тележке]
Minister Edwidge OwensЭтот человек угрожает разрушить всё, что мы, Новые Отцы-Основатели, построили. Мы должны избавиться от негативных эмоций, которые она пробудила в нас. Мы должны остановить её отравляющую нашу великую страну, забирая у нас свободы.
[показывая, что это сенатор Роан, под аплодисменты]
Minister Edwidge OwensДа. Я бы хотел, чтобы все Отцы-Основатели подошли к алтарю. Присоединяйтесь ко мне, братья, чтобы вместе искоренить зло и очиститься.
[члены NFFA подходят к алтарю]
Minister Edwidge OwensГосподь Воздуха, Господь Земли, просим принять этого ребёнка в свои любящие объятия. Мы грешники. Позвольте нам очиститься. Калеб, наш лидер, приглашаю вас, сэр, возглавить это Очищение, как вы делали и как будете делать.
Leader Caleb Warrens[поднимает нож]Благословенны наши Новые Отцы-Основатели за то, что позволяют нам Очищаться. Благословенна Америка, страна, возрождённая заново.
Dante BishopЧто, чёрт возьми, ты здесь делаешь? Хочешь себя убить?
Leo Barnes[осматривая вход]Это уже не убийство. Это спасательная операция.
[последние слова]
Reporter #1Это была сенатор Роан сегодня утром, которая отдала первый голос дня. Для сенатора сегодня выдался отличный день: она уже выиграла Нью-Йорк, Калифорнию и... подождите, только что поступила информация, что сенатор также взяла Флориду, что ставит её далеко за 270 электоральных голосов, необходимых для победы. Так что всё решено. Теперь официально: следующим президентом США станет Чарли Роан. И избранный президент Роан уже заявила, что её первым делом будет принятие экстренных мер, чтобы положить конец Чистке.
Laney Rucker[входя в дели, где Маркос делает ремонт]Есть новости?
Laney Rucker[глядя на фотографию Джо в рамке]Это место действительно преображается, Маркос. Джо был бы счастлив. Пойду, увидимся позже, малыш.
Reporter #1Только что поступают сообщения о нескольких разрозненных инцидентах по стране, где сторонники НФФА реагируют на поражение насилием. Они поджигают машины, разбивают окна, грабят, нападают на полицейских...
Minister Edwidge OwensНу вот, мы прошли долгий путь, чтобы уйти от лжи и самообмана и прийти к этому месту — месту знаний и осознания того, кто мы на самом деле. Люди из плоти, с огромным количеством недостатков. О, как тяжело увидеть уродливую правду. Но изменения могут прийти только через принятие. И измениться мы должны, ведь это наш божий долг — избавиться от ярости и ненависти, что отравляют наши души, делают нас больными. Делают нас уродами. Сегодня вечером мы, лидеры этой великой страны, согрешим, очистим, продезинфицируем и простерилизуем наши души, пока не станем свободны вновь, и эта страна станет лучше. Мы не лицемеры! Мы живём по своим словам. Очищение и очищение! Повторяйте за мной.
Minister Edwidge OwensЭто оружие омыто святой водой и теперь служит инструментом разрушения. Все вы знаете верного Хармона Джеймса. Он много лет усердно работал на НФФА. Хармон будет первым Чистильщиком этого вечера.
Lawrence[прорывается сквозь кляп, умоляя]Пожалуйста. Нет, нет, нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, нет. Пожалуйста, нет, нет! Простите! Нет, пожалуйста! Нет! Простите! Пожалуйста, нет, нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста! Нет! Пожалуйста, пожалуйста!
Joe DixonЭта проклятая страховая компания. Они только что подняли премию по моей страховке на Пурж. На тысячи. За день до самой Пуржи. Если я не заплачу до завтра, у меня не будет страховки на этот магазин.
Laney RuckerСлушай, мы тоже любим это место, Джо. Я сюда с рождения хожу. Но это всего лишь вещи. Их можно заменить. А тебя — нет.
Joe DixonА что насчёт того, что ты делаешь в ночь Пуржа, Лэйни? А? Это как бочка про котёл, ага? Нет?
Laney RuckerЭто другое, Джо, и ты это знаешь. Я под защитой, а ты — нет.
Joe DixonЭто всё, что у меня есть, ребята. Это моя доля пирога. Чёрт, я не могу, я не могу потерять это место. Я просто... не могу потерять это место.
Senator Charlie Roan[на президентских дебатах]Больше всего во время Чистки гибнут люди с низким доходом. Деньги, заработанные на Чистке, идут в карманы НРА и страховых компаний. Любая государственная система, которая решает свои проблемы насилием, должна быть перезагружена.
Reporter #1[репортаж о бунте в Вашингтоне]Это только один из десятка протестов по всей столице после того, как появились сообщения, что Новые Отцы-Основатели используют Чистку для продвижения собственной экономической повестки. Вот недавнее заявление скандального противника Чистки Данте Бишопа.
Dante BishopВ течение последних 20 лет НОФА прибегает к легализованным убийствам, чтобы сократить число бедных, что, в свою очередь, снижает государственные расходы. Меньше пособий, меньше медицины, меньше жилья.
Reporter #1Последние новости говорят, что растущее недовольство Чисткой может кардинально повлиять на предстоящие президентские выборы. Кандидат от НОФА, министр Эдвидж Оуэнс, теряет позиции в пользу непредсказуемой независимой сенаторши Чарли Роан. 18 лет назад Роан была вынуждена наблюдать жестокую казнь всей своей семьи в ночь Чистки и вскоре после этого пришла в политику с одной целью — положить конец этому ежегодному празднику.
Senator Charlie RoanЯ не сомневаюсь, что на кону стоит душа нашей страны. Чистка должна закончиться.
Reporter #1Сенатор Роан оказывается самой большой угрозой режиму НОФА с тех пор, как они пришли к власти 25 лет назад.
Джо Диксон[под огнём от Данзингера]Что это, б#я, было?
Leo Barnes[укрепление дома сенатора Роан]Мне нужны люди там. Мне нужны люди там. Мне нужно много людей там. Ну, у неё есть охрана, но я полностью переделываю всё. Мы поставили новые баррикады на все двери, на все окна спереди и сзади.
Leo Barnes[поднимаются наверх]Здесь люди. Здесь люди. В этой комнате у нас система наблюдения безопасности. У нас глаза и уши повсюду. Это её комната безопасности. Она не должна покидать свою комнату безопасности. Никому нельзя заходить в её комнату безопасности. Поняли друг друга?
Tommy RoselandНаши люди там работают, противостоят всей этой анти-НФФА х#рне. Что ещё мы можем сделать?
Leader Caleb Warrens[кричит]Мы сделаем всё, что б#дь нужно! Меня уже достали все эти идеалистические свиньи. Они хотят невозможного. Чтобы у всех было. У некоторых не может быть. Не хватает на всех.
Marcos[услышав шум позади, Джо поднимает ружьё]Эй, босс! Это я! Это я.
Joe Dixon[опуская оружие]Выходи оттуда, мальчик. Господи, сынок. Сегодня Ночь Очищения. На чёрных людей так не подкрадываются. Спокойной ночи, голубой сыр. Куда, чёрт возьми, ты прёшь? И зачем ты с креслом?
KimmyЛейни Ракер? Чёрт возьми. OG Королева крутых? Йо! Тебя звали Пекенья Муэрте. Маленькая Смерть. Ё, ты моя чёртова героиня.
Laney RuckerГоржусь тобой. Теперь отдай всё, что украла. И извинись.
Kimmy[послушно, с некоторой неохотой]О, боже. Извините, мистер. Я просто играла. Так что, мисс Ракер, что с вами случилось? Вы теперь бледная какая-то. Пока, мисс Ракер. Жаль, что встретила вас раньше.
Senator Charlie RoanМистер Бишоп, я слышала истории о тактиках, которые вы применяете в ночь Чистки. Не могу сказать, что я с ними согласна.
Dante BishopВот что. Выбирайся, прекрати эту ночь, и мне больше не придётся делать то, что я делаю. Пойдём, Энджел.
Leo BarnesНесколько лет назад я потерял сына. Его убили. Я чуть не сделал кое-что в Ночь Чистки, что могло разрушить много жизней. Я хочу, чтобы этой ночи больше не было. Знаю, ты тоже этого хочешь. Особенно после того, что потерял ты.
Reporter #1Как она уже не раз делала, сенатор Роан нарушила протокол безопасности, сошла со сцены и шагнула в зал.
Joe Dixon[смотрит по телевизору]Скажу тебе так, у неё маловаты сиськи, но яйца — ого-го. Шансов выиграть у неё, как у снеговика в сауне, но она в одиночку против этих старых беловолосых Джордж Вашингтонов. И за это я ей говорю — молодец.
Laney RuckerАх ты бред. Она тоже полна ерундой. Ничего не изменится.
Joe DixonЭй, Лэни. Лэни, Лэни? Кажется, мы обидели Маркоса нашими разговорами против сенатора.
MarcosСенатор выиграет. Она действительно что-то изменит. Увидишь. Ей нужна только Флорида. Получит 29 выборщиков от Флориды — и будет за 270. Она сможет.
Joe DixonУмник. Вся эта бесполезная хрень, а багель нормально намазать не может.
Tommy RoselandНовые Основатели верят в справедливость. И мы слышим, что говорят люди. Что Чистка выгодна богатым и власть имущим. Но так никогда не было задумано. С этого момента никто не защищён. Правила, которые охраняли чиновников 10-го уровня, отменены.
Chief Couper[он смотрит телевизор, Барнс стучит в дверь]Да, заходи.
Leo BarnesСенатор, я не думаю, что это хорошая идея.
Senator Charlie RoanЕсли избиратели узнают, что я, как какой-то богатый му#ак, прячусь в крепости, я потеряю голоса, и НФФА победит. Я останусь дома, как 99% населения. Сделаем так, чтобы было безопасно. Что бы ни случилось.