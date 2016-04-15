Меню
Белоснежка и охотник 2 - дублированный трейлер 2
Белоснежка и охотник 2. Дублированный трейлер 2

Белоснежка и охотник 2. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 1 апреля 2016
Белоснежка и охотник 2 – Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.
Сергей 15 апреля 2016, 00:51
Оценка
Люблю сказки ))
15 апреля 2016, 00:51
Залыгина Юлия 15 апреля 2016, 20:09
Оценка
Фильм неплохой,но и не то,чтобы АХ ) Богичные(не побоюсь этого слова) Блант и Терон-мозг,сердце и душа данного произведения.Ради их семейных разборок в последние 25 мин фильма можно потерпеть и предыдущие час с небольшим !!! Ну и юмор гномов тоже скрашивает довольно вялотекущее действо ) 8 из 10
15 апреля 2016, 20:09
6.6 Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2 фэнтези, драма, боевик, приключения, 2016, США
