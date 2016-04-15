Меню
Трейлеры
Белоснежка и охотник 2. Дублированный трейлер 2
Белоснежка и охотник 2. Дублированный трейлер 2
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 1 апреля 2016
Белоснежка и охотник 2
– Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.
Все трейлеры фильма
трейлер 2
трейлер 1
дублированный трейлер 1
Сергей
15 апреля 2016, 00:51
Люблю сказки ))
15 апреля 2016, 00:51
0
0
Залыгина Юлия
15 апреля 2016, 20:09
Фильм неплохой,но и не то,чтобы АХ ) Богичные(не побоюсь этого слова) Блант и Терон-мозг,сердце и душа данного произведения.Ради их семейных разборок в последние 25 мин фильма можно потерпеть и предыдущие час с небольшим !!! Ну и юмор гномов тоже скрашивает довольно вялотекущее действо ) 8 из 10
15 апреля 2016, 20:09
0
0
6.6
Белоснежка и охотник 2
фэнтези, драма, боевик, приключения, 2016, США
02:04
