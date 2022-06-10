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Дерек Люк
Дерек Люк
Derek Luke
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Дерек Люк
Derek Luke
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Дата рождения
24 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Джерси-Сити, Нью-Джерси, США
Рост
180 см
Биография Дерека Люка
Родился 24 апреля 1974 года. Джерси-Сити, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Дерека Люка
Американский беженец
ужасы, триллер
2021, США
3.0
Тайлер Рейк: Операция по спасению
боевик, триллер
2020, США
6.0
Выдача багажа
мелодрама, комедия
2013, США
6.0
Блеск
мюзикл, драма
2012, США
5.0
Медея в тюрьме
комедия, криминал, драма
2009, США
4.0
Чудо Святой Анны
драма, военный
2008, США / Италия
5.0
Да, нет, наверное
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Львы для ягнят
драма
2007, США
6.0
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