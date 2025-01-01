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Киноафиша Фильмы Вне/себя Цитаты из фильма Вне/себя

Цитаты из фильма Вне/себя

Damian Опухоль дала метастазы. Печень и лёгкие. Сегодня утром онколог говорил о паллиативной помощи.
Martin Мне жаль.
Damian Не стоит. То, что вы с Джудит пережили — потерю ребёнка — это настоящая трагедия. Старик умирает... Мне полагается сказать: «Такова жизнь.»
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Albright Смерть имеет свои побочные эффекты.
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Albright Ты никогда не задавал правильных вопросов.
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Damian Что это?
Nurse Что-то, что остановит твоё сердце.
Damian Что?
Nurse Что-то, что остановит твоё сердце!
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Albright Нет науки и прогресса без жертв.
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Albright Ты построил империю с нуля. Люди будут утверждать, что твои здания делают тебя бессмертным. А теперь, когда ты уходишь, чувствуешь ли себя бессмертным? Мы даём величайшим умам человечества больше времени, чтобы раскрыть свой потенциал. Создано, чтобы подарить тебе лучшее из человеческого опыта.
Damian Оно живое?
Albright Пустая оболочка.
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Damian Ты говоришь, что я причина, по которой ты в этом бизнесе? А теперь я причина, почему ты из него уходишь.
Carl Ты, с#а б#!ь! Кому какое д#ло! Через год тебя не будет, и кому тогда какое д#ло!
[уходит, топая]
Damian Он не прав. Я не продержусь и полгода. Метастазы. Печень и лёгкие. Сегодня утром онколог уже говорил о хосписе.
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Young Damian 25% промазина. 30% оланзапина. 15% трилептала. 15% вальпроевой кислоты. 5% фенобарбитала.
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Albright Без меня твой разум сойдёт с ума. И мы оба знаем, кто тогда возьмёт верх. Я — единственный, кто стоит между тобой и забвением.
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Young Damian [открывая глаза впервые] Не сработало.
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Albright Прекрати принимать таблетки, и... Твой разум уйдёт в небытие. Мэдлин сможет вернуть себе мужа. Но... продолжай, не останавливайся, и с каждой дозой из тебя будет стираться всё больше и больше Марка. Его армейская подготовка, инстинкты — через год или около того их не станет вовсе.
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Young Damian [Мартину] Это ребёнок не твоих... они тебе лгали
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Albright У нас есть заказчик на тело Мадлен, а органы её дочери пойдут на пользу
Albright Со временем мы сможем создавать тела для наших сознаний, это лишь первые шаги
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Albright Потребуется несколько дней, но потом станет легче.
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Albright Это был его выбор, единственный способ спасти сына.
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Anna Я не уезжала в тур. Просто шла в свою комнату. Мне очень хотелось научиться свистеть. И тогда я начала вот так.
[Она чуть свистит]
Anna А потом получилось вот так. Вууу! А потом вот так.
[Она снова начинает свистеть]
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Young Damian [замечая, что его младшая дочь свистит] Когда ты начал свистеть профессионально? Когда поехал в тур?
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Young Damian А ты насвистываешь.
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