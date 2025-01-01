AlbrightТы построил империю с нуля. Люди будут утверждать, что твои здания делают тебя бессмертным. А теперь, когда ты уходишь, чувствуешь ли себя бессмертным? Мы даём величайшим умам человечества больше времени, чтобы раскрыть свой потенциал. Создано, чтобы подарить тебе лучшее из человеческого опыта.
AlbrightПрекрати принимать таблетки, и... Твой разум уйдёт в небытие. Мэдлин сможет вернуть себе мужа. Но... продолжай, не останавливайся, и с каждой дозой из тебя будет стираться всё больше и больше Марка. Его армейская подготовка, инстинкты — через год или около того их не станет вовсе.