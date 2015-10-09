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Вне/себя Вне/себя
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Self/less Вне/себя 2015 / США
7.6 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Вне/себя»

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Наша рецензия

Помню, в далеком школьном детстве меня как-то угораздило посмотреть фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес в главной роли. Это там, где кудрявый психолог бегал по подсознанию серийного убийцы, пытаясь выяснить у оного, куда он очередную жертву запрятал. То было мое первое знакомство с творцом по имени Тарсем Сингх, которое можно было охарактеризовать тремя словами - полный вынос мозга. Вторым оказалось «Запределье», где, как вы видите, само название говорит за себя. Что же приготовил для нас любитель…

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sophie 9 октября 2015, 16:49
остров Бэя интересней и приятней смотреть ... а эти апартаменты усыпанные золотом , какая-то очевидно излишняя пошлость ((

фильм весьма посредственный
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Опа 10 октября 2015, 16:18
Ну чо, обсуждение будет нормальное или чо
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Вне/себя 10 октября 2015, 16:18
Фильм неплохой, несмотря на низкие мировые рейтинги. Посмотреть однозначно стоит.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
ксю 10 октября 2015, 16:18
Фильм совсем Нескучный! Рекомендую.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
зритель 10 октября 2015, 16:18
Очередная американская надуманная история с претензией на какой-то смысл. Скучно и не интересно.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Лена 10 октября 2015, 16:18
Хороший фильм, очередная попытка поразмышлять на тему вечной жизни,всего в меру-беготни с драками и угоном автомобилей,и любофф,и загадок с интригами,немного философии, актерская игра порадовала,очень понравилось!❗️ Лучше,на мой взгляд, чем бесконечные игры в день сурка-попытки переснять и сделать лучше,чем первый гениальный фильм (Миссия невыполнима 5, Терминатор 25,Служебный роман наше время и т.п.).

Хотя любителям фильмов типа "Третий лишний" не понравится ✊
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Томас 10 октября 2015, 16:18
Не досмотрел. Даже обсуждать не хочу. Герои ведут себя нелогично. Их эмоции глупы.



Прошу вас: не ходите на этот фильм
10 октября 2015, 16:18 Ответить
toporock 10 октября 2015, 16:23
Фрог, а че меня как то не пускает на форум по этому фильму то?



И кто там начал клепать рецензии на фильмы вместо Терновского???
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Очевидец 10 октября 2015, 16:23
Вначале фильм сильно напоминает "Знакомьтесь, Джо Блэк". Но здесь авторы попробовали другое продолжение, где происходит переселение старика в молодого. Казалось бы живи да радуйся, но то ли ему игра в мячик не понравилась, то ли тёлки попадались не те, а скорее всего прожженный бизнесмен в печенках почувствовал, что его кинули и тут такое началось... ✊ Битье по мордам - раз, стрельба на поражение - два и поджигание из огнемёта со всеми нарушениями правил пожарной безопасности - три. Финал немного подкачал: всё-таки взяли капиталиста-кровососа проклятого на слезу, да и кому он нужен, старикашка, правильно, на мыло его.✊

Из всех актеров больше всего почему-то понравился Бен Кингсли, наверное за счет харизмы. 7/10.
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Ветеран 10 октября 2015, 16:23
Да, Фрог опять ничего не делает тут.✊
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Swi4e1 10 октября 2015, 16:23
Ужасно скучный фильм. Два часа скучного фильма. Не верьте трейлеру , это реклама тупая. Фильм ни о чём...



1/10
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Юрий 10 октября 2015, 16:23
Фильм офигенный. Жаль тупых людей, которые не могут этого понять.
10 октября 2015, 16:23 Ответить
адммин 10 октября 2015, 16:23
Клёвый фильм саветую!✊
10 октября 2015, 16:23 Ответить
ТА 10 октября 2015, 16:23
Отлично ✊
10 октября 2015, 16:23 Ответить
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