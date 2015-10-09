Помню, в далеком школьном детстве меня как-то угораздило посмотреть фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес в главной роли. Это там, где кудрявый психолог бегал по подсознанию серийного убийцы, пытаясь выяснить у оного, куда он очередную жертву запрятал. То было мое первое знакомство с творцом по имени Тарсем Сингх, которое можно было охарактеризовать тремя словами - полный вынос мозга. Вторым оказалось «Запределье», где, как вы видите, само название говорит за себя. Что же приготовил для нас любитель…
фильм весьма посредственный
Хотя любителям фильмов типа "Третий лишний" не понравится ✊
Прошу вас: не ходите на этот фильм
И кто там начал клепать рецензии на фильмы вместо Терновского???
Из всех актеров больше всего почему-то понравился Бен Кингсли, наверное за счет харизмы. 7/10.
1/10
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