Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Алекс Пастор
Àlex Pastor
Киноафиша
Персоны
Алекс Пастор
Алекс Пастор
Àlex Pastor
Дата рождения
13 марта 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Корпорация
(2016)
7.0
Вне/себя
(2015)
6.7
Голова
(2020)
Фильмография Алекс Пастор
Жанр
Все
Детектив
Драма
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2020
2016
2015
2013
2009
Все
8
Фильмы
6
Сериалы
2
Сценарист
8
Режиссер
5
Автор идеи
2
5.4
Птичий короб: Барселона
A ciegas
ужасы, фантастика
2023, Испания / США
Смотреть трейлер
6.7
Голова
триллер, детектив
2020, Испания
6.4
Оккупант
Hogar
приключения, драма, триллер
2020, Испания
7.3
Корпорация
драма, фантастика, триллер
2016, США
7
Вне/себя
Self/less
триллер, фантастика, драма
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
Из темноты
Out of the Dark
ужасы, триллер
2015, США / Колумбия / Испания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.4
Эпидемия
Los Ultimos Dias
приключения, триллер, фантастика
2013, Испания
6.3
Носители
Carriers
ужасы, триллер, драма
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Новости о Алекс Пастор
Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона»
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона»
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела»
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667