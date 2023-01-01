Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лобстер
Фильмы похожие на Лобстер
The Lobster
Лобстер
2015 / Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Фильмы похожие на Лобстер
Вся информация о фильме
Убийство священного оленя
драма
2017, Великобритания
6.0
Маяк
ужасы, фэнтези
2019, США
7.0
NIMIC
короткометражный
2019, Великобритания / Германия / США
6.0
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Хорошее время
драма, криминал
2017, США
8.0
мама!
драма, триллер, ужасы
2017, США
6.0
Квадрат
драма
2017, Швеция / Германия / Дания / Франция
7.0
Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия
2016, США
6.0
Аномализа
анимация
2015, США
7.0
Она
мелодрама, фантастика, драма
2013, США
6.0
Побудь в моей шкуре
драма, фантастика
2013, Великобритания
5.0
Безымянный проект Чарли Кауфмана и Спайка Джонза
комедия
2013, США
8.0
Семь психопатов
комедия
2012, США / Великобритания
7.0
Что-то не так с Кевином
триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
Черный лебедь
драма, триллер
2010, США
8.0
Меланхолия
фантастика, драма
2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.0
Клык
драма
2009, Греция
7.0
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия
2008, Великобритания / Бельгия
7.0
Поколение Вояджер
фантастика, триллер
2021, США
5.0
История моей жены
мелодрама
2021, Венгрия / Франция / Италия / Германия
5.0
Аффект
триллер
2020, Великобритания
6.0
Малыш Джо
фантастика, триллер
2019, Австрия / Великобритания / Германия
5.0
Они ползут за тобой
триллер
2019, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить