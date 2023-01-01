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Лобстер Лобстер
Киноафиша Фильмы Лобстер Награды и номинации фильма Лобстер
The Lobster Лобстер 2015 / Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Лобстер

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Приз жюри
Победитель
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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