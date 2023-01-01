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Лобстер
Награды и номинации фильма Лобстер
The Lobster
Лобстер
2015 / Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Лобстер
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2015
Приз жюри
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2017
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
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