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Лобстер
Лобстер, 2015: актеры и роли
The Lobster
Лобстер
2015 / Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Лобстер, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Йоргос Лантимос
Yorgos Lanthimos
В ролях
Леа Сейду
Léa Seydoux
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
Джон Си Райли
John C. Reilly
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Оливия Колман
Olivia Colman
Эшли Дженсен
Ashley Jensen
Майкл Смайли
Michael Smiley
Джессика Барден
Jessica Barden
Роджер Эштон-Гриффитс
Roger Ashton-Griffiths
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