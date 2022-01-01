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Лобстер Лобстер
Киноафиша Фильмы Лобстер Лобстер, 2015: актеры и роли
The Lobster Лобстер 2015 / Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Лобстер, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Йоргос Лантимос Йоргос Лантимос Yorgos Lanthimos
В ролях
Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Оливия Колман Оливия Колман Olivia Colman Эшли Дженсен Эшли Дженсен Ashley Jensen Майкл Смайли Майкл Смайли Michael Smiley Джессика Барден Джессика Барден Jessica Barden Роджер Эштон-Гриффитс Роджер Эштон-Гриффитс Roger Ashton-Griffiths
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