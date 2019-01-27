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Они ползут за тобой Они ползут за тобой
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Они ползут за тобой, 2019

2019 / США
5.3 Оцените
15 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

В горах Аппалачи уже давно живут члены религиозной секты. Каждый новый послушник должен доказать преданность и любовь к Всевышнему при помощи жуткого обряда. Для богослужения используют ядовитых змей. Служители культа уверены, что они никогда не укусят истинного праведника, а грешники будут наказаны. Пастор, возглавляющий общину, собирается выдать дочь замуж за своего последователя. Но она влюблена в другого человека и узнает о своей беременности.
 

  • Съемки велись в нескольких городах штата Огайо.
  • Авторы черпали вдохновение в историях пасторов, которые существовали на самом деле. Один из них – Джордж Хенсли – был служителем Церкви и стремился популяризовать практику общения со змеями. Он активно использовал рептилий в своих богослужениях, пока один из прихожан не умер от ядовитого укуса.
  • Эта лента имеет несколько общих сюжетных линий с экранизированной пьесой 1976 года «Святые призраки».
  • В эпизоде, где одному из персонажей ампутируют руку после укуса, должна быть повреждена плечевая артерия. Это главный кровеносный сосуд на руке, поэтому пациенту необходима срочная хирургическая помощь. В противном случае он истечет кровью за считанные минуты и умрет.

Мара (Элис Энглерт, «Вершина озера») — дочь пастора-проповедника, живущая в религиозной общине среди потрясающих гор Аппалачи. В неё влюблен друг детства Оги (Томас Манн, «Я, Эрл и умирающая девушка»), но Мара не исключает варианта замужества с фанатиком Гарви (Льюис Пуллман) — чтобы угодить отцу. Свидания в этих живописных и непредсказуемых местах особенные — в непосредственной близости от смертоносных гремучих змей. Но самый сильный змеиный яд не сравнится с той опасностью, что несут искушаемые дьяволом (или болезненно верующие в Бога?) люди... Религиозные секты, в которые люди объединяются ради сугубо благих целей, — излюбленная среда для мастеров ужасов и триллеров. Закрытые сообщества, бегущие науки и прогресса, провоцируют кинематографистов на смелые фантазии. Новый вклад в коллекцию фильмов, где религия оказывается обоюдоострым оружием, — «Они ползут за тобой», экспрессивный триллер от многообещающего дуэта дебютантов.

5.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 29 октября 2019
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Бриттани Поултон
В ролях
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Оливия Колман
Оливия Колман
Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган
Томас Манн
Томас Манн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Они ползут за тобой 2 постера
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Они ползут за тобой
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Кадры из фильма Все кадры
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