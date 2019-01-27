Они ползут за тобой, 2019

Мара (Элис Энглерт, «Вершина озера») — дочь пастора-проповедника, живущая в религиозной общине среди потрясающих гор Аппалачи. В неё влюблен друг детства Оги (Томас Манн, «Я, Эрл и умирающая девушка»), но Мара не исключает варианта замужества с фанатиком Гарви (Льюис Пуллман) — чтобы угодить отцу. Свидания в этих живописных и непредсказуемых местах особенные — в непосредственной близости от смертоносных гремучих змей. Но самый сильный змеиный яд не сравнится с той опасностью, что несут искушаемые дьяволом (или болезненно верующие в Бога?) люди... Религиозные секты, в которые люди объединяются ради сугубо благих целей, — излюбленная среда для мастеров ужасов и триллеров. Закрытые сообщества, бегущие науки и прогресса, провоцируют кинематографистов на смелые фантазии. Новый вклад в коллекцию фильмов, где религия оказывается обоюдоострым оружием, — «Они ползут за тобой», экспрессивный триллер от многообещающего дуэта дебютантов.