Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Призрак 2

Призрак 2

18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
В ролях
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Призрак 2
Призрак 6.7
Призрак (2015)
Сезон охоты 2 6.4
Сезон охоты 2 (2008)
Подарок с характером 5.2
Подарок с характером (2014)
Родные 6.7
Родные (2021)
Мама, не горюй 2 5.8
Мама, не горюй 2 (2005)
Сезон охоты 6.8
Сезон охоты (2006)
Свадьба по обмену 6.0
Свадьба по обмену (2011)
8 с половиной долларов 6.7
8 с половиной долларов (1999)
Глубже! 5.4
Глубже! (2020)
Мифы 3.8
Мифы (2017)
Хороший мальчик 6.9
Хороший мальчик (2016)
Мамы 6.7
Мамы (2012)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше