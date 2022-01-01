Актриса начала сниматься в кино через два года после окончания театрального училища имени Щепкина. Дебютной для нее стала небольшая роль Жанны д’Альбре в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений». Практически сразу после этого Климова начала получать предложения от известных режиссеров. На протяжении двух лет она снималась только в сериалах. Самым запоминающимся стала «Бедная Настя», где она исполнила роль Натальи Репниной. А после этого последовали роли в полнометражных картинах.

5 лучших фильмов с Екатериной Климовой

Топ-5 лучших фильмов с участием актрисы выглядит следующим образом.

2003 – «Прощание в июне»

Этот фильм является экранизацией пьесы Александра Вампилова. Климова здесь играет роль Тани Репниковой – дочери ректора университета, в котором учится и главный герой картины. Николай Колесов – талантливый молодой человек, но не слишком задумывается об учебе. Он уверен, что впереди его ждет только безоблачное будущее, ведь перед ним открыты все дороги. Но вскоре из баловня судьбы Николай становится настоящим изгоем. Ему придется заплатить за проступок, который он считает пустяком. И вот Колесова исключают из института, и из студента он превращается в преступника. Парню придется сделать непростой выбор между собственным будущим и любовью.

2008 – «Второе дыхание»

Картина рассказывает историю нескольких молодых бойцов, которым предстоит стать настоящими мужчинами. Главный герой ленты – Павел Макаров. Молодой человек живет одним днем. Но бурным вечеринкам и знакомствам на одну ночь приходит конец, когда местный авторитет решает женить его на своей дочери. Правда, Макаров связать себя узами брака не торопится. Чтобы избежать свадьбы, он отправляется на службу по контракту. Здесь он и встретит настоящую любовь – капитана Бахтееву в исполнении Екатерины Климовой.

2008 – «Мы из будущего»

В этой картине актриса исполнила роль медсестры Нины. Примечательно, что к съемкам Климова приступила, когда была на 6-м месяце беременности. Поэтому трюки вместо нее выполняла дублерша. Действие ленты разворачивается в настоящем и будущем. Несколько молодых людей зарабатывают на жизнь тем, что продают найденные медали, оружие и документы времен Второй мировой войны. Во время очередных раскопок происходит нечто странное, и друзья попадают в разгар боев 1942 года. Им предстоит пересмотреть свое отношение к жизни, а, может быть, найти настоящую любовь…

2009 – «Все не случайно»

Мелодрама рассказывает историю о том, как одно случайное событие может полностью изменить жизнь человека. Главный герой – Андрей – знакомится с необычной девушкой Лилей. Она отличается от всех женщин, с которыми у него раньше были отношения. Лиля – неисправимый романтик. Девушка до сих пор верит в чудеса, хотя жизнь обошлась с ней жестоко. Из-за порока сердца врачи запретили ей иметь детей. Она не решается сказать об этом Андрею, ведь он хочет жениться на ней и завести семью. В этой картине Климова исполнила роль Ксении Павловны – суровой и беспринципной бизнес-леди.

2010 – «Любовь под прикрытием»

Криминальная мелодрама является экранизацией книги «Одноклассница». Екатерина Климова здесь исполняет роль Татьяны – эффектной подружки главной героини. В начале ленты мы знакомимся с Ксенией, которая наконец решила написать заявление о краже на своего соседа по коммунальной квартире. За оперуполномоченного она принимает бывшего заключенного Павла, который пришел вставать на учет. Девушка так ему понравилась, что он не стал рассказывать ей о своем криминальном прошлом…