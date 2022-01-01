Любой фильм вызывает больше эмоций и переживаний у зрителей всех поколений, если в центре сюжета оказывается ребенок.

Пять добрых фильмов про детей для всей семьи

В наивных, непослушных, отважных и уморительно смешных малышах на экране юные телезрители узнают самих себя, а взрослые с улыбкой вспомнят о своем детстве. Многих родителей фильмы о детях заставляют задуматься: делают ли они счастливыми своих малюток или слишком много внимания уделяют строгому воспитанию. Добрые киноленты о приключениях непоседливых и сообразительных крошек подходят для уютного времяпрепровождения в полном составе семьи.

«Дитя с Марса», 2007

Одинокий автор фантастических романов, Дэвид Гордон, потерял жену и два года жил в полном уединении. Но пришла пора что-то поменять после трагедии, и фантаст принимает решение усыновить малыша. Дэннис сразу бросился ему в глаза: вместо игр с ребятами он прятался от света, представляя себя марсианином, не выносящим солнечных лучей. Гордон, заручившись поддержкой своих сестры и подруги, пытается постепенно сблизиться с подопечным, но мальчик имеет сложный характер и живет в мире своих фантазий.

Дэвиду предстоит немало понервничать и пройти множество испытаний, чтобы мальчик смог видеть в нем настоящего папу.

«Уилл», 2011

Уилл Брэннан – одиннадцатилетний мальчишка, живущий в английской школе, преданный фанат футбольной команды «Ливерпуль». Однажды вся его жизнь переворачивается: Гарет, отец Уилла, давно не появлявшийся в его жизни, приезжает с новостью, что у него есть билеты на финал лиги чемпионов. Но незадолго до поездки Гарет умирает. Брэннан-младший, пытаясь научиться жить в мире, где он остался одиноким сиротой, сбегает в Стамбул, где должна состояться игра. Он надеется отдать должное памяти отца и увидеть любимый клуб в действии. В своем путешествии главный герой встречает Алека – бывшего игрока футбольной команды Югославии.

Он соглашается сопровождать мальчика, и вместе персонажи пытаются снова поверить в жизнь и мечты.

«Миа и белый лев», 2018

Миа – школьница из Лондона, семья которой однажды переезжает в Африку и покупает львиную ферму. Там девочка находит белого львенка Чарли, с которым заводит дружбу. Когда отец героини хочет продать подросшего котенка охотникам за щедрую награду, она сбегает вместе с ним. Семейный фильм рассказывает о преданной дружбе между человеком и диким зверем, а увлекательные путешествия главных героев происходят на фоне восхитительных пейзажей саванны.

Миа хочет добраться до заповедника Тимбавати и поселить своего друга там, где он будет в безопасности.

«Лемони Сникет: 33 несчастья», 2004

Огромный дом семьи Бодлеров сгорает, и трое детей остаются сиротами, не имеющими дома. Старшей девочке, Вайолет, всего четырнадцать, ее брату Клаусу – двенадцать, а младший ребенок – совсем маленькая девочка Солнышко. Малыши едут в мрачный дом своего дальнего родственника, графа Олафа. Надеясь получить в наследство состояние Вайолет, граф соглашается на опекунство, но после оформления бумаг выясняется, что девочка получит богатство только после совершеннолетия. Олаф разъярен и начинает пакостить детям в надежде уничтожить их.

Спасаясь от коварного родственника, сироты придумывают хитрый план.

«Моя веселая жизнь», 1999

Десятилетний Фрейзер из семейства Петтигрю живет в шотландском поместье. Глава большой семьи – пожилая МакИнтош. Однажды к ним в гости наведывается дядя Моррис из Лондона. Эдвард, отец мальчика, терпеть не может родственника.