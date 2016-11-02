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Артем Фадеев
Артем Фадеев
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Артем Фадеев
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Дата рождения
31 октября 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Артема Фадеева
Родился 31 октября 2003 года.
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Фильмография Артема Фадеева
Асфальтовое солнце
драма
2021, Россия
0.0
Патент
детектив, драма
2018, Россия
3.0
Приключения чокнутого профессора
комедия, приключения, семейный
2017, Россия
0.0
Соучастники
мелодрама, криминал
2015, Россия
5.0
Подарок с характером
приключения, комедия, семейный
2014, Россия
5.0
Август. Восьмого
драма, военный
2012, Россия
7.0
Жена Штирлица
мелодрама
2012, Россия
0.0
Карусель
мелодрама
2010, Россия
6.0
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2 ноября 2016 12:51
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