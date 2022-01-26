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Екатерина Климова

Екатерина Климова
Екатерина Климова
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Дата рождения
24 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Екатерины Климовой

Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве в семье Светланы и Александра Климовых. Мать Екатерины была домохозяйкой, а отец – художником. Будущую актрису и ее старшую сестру Викторию воспитывала мама, так как Александра Климова посадили в тюрьму на 12 лет за непреднамеренное убийство. Еще учась в школе Климова мечтала стать актрисой, поэтому сразу после нее девушка поступила на подготовительные курсы во ВГИК. В 1999 году она с отличием окончила театральное училище им. Щепкина. После получения красного диплома, Екатерина стала работать в Театре Российской Армии, куда ее пригласили на роль Дездемоны в спектакле «Отелло».  Екатерина Климова работала в разных сферах искусства. Например, она преподавала актерское мастерство в детском модельном агентстве, записывала песни к фильмам и сериалам, участвовала в мюзиклах, а также преподавала сценическую речь.

Фильмы с Екатериной Климовой

Свою первую, хоть  и небольшую роль Климова сыграла в 2001 году. Она сыграла Жанну д’Альбре в фильме Карена Шахнозарова «Яды, или Всемирная история отравлений». Позднее в том же году Екатерина снялась в сериале «Игры в подкидного», где ее роль была уже значительно крупнее. Зрителям Екатерина Климова запомнилась по таким сериалам как «Бедная Настя», «Точка кипения» и «Побег». Ее также можно увидеть в фильмах «Грозовые ворота», «Свидание» и «Антикиллер Д. К.».

Одним их самых популярных фильмов, в котором снялась Екатерина Климова, стала картина «Мы из будущего» (2008), режиссера Андрея Малюкова. В 2010 году было снято продолжение «Мы из будущего 2». В этих картинах Екатерина сыграла медсестру Нину, в которую влюбляются герои Данилы Козловского и Дмитрия Волкострелова. Фильм получил теплые отзывы критиков и зрителей, а Екатерина Климова стала еще более популярной.

За Екатериной закрепилась репутация одной из самых сексуальных актрис России. Более того, ее можно увидеть во многих эротических сценах в фильмах, а также на страницах мужских журналов. Большинство откровенных эпизодов Екатерина сыграла вместе со своим мужем, актером Игорем Петренко. Они снялись в картинах «Мы из будущего 2», «Мечты из пластилина», «Московские окна», «Грехи отцов» и «Отмена всех ограничений».

Своим любимым актером Климова называет Владимира Машкова, а режиссером – Андрея Малюкова.

Екатерина Климова продолжает играть в популярных российских фильмах, сериалах и в театральных постановках.

Личная жизнь Екатерины Климовой

Личная жизнь актрисы всегда была насыщенной. Первый раз она вышла замуж за своего давнего друга, ювелира Илью Хорошилова. От этого брака у нее есть дочь Елизавета. Пара развелась в 2004 году.

Екатерина Климова и Игорь Петренко

Со своим вторым мужем, актером Игорем Петренко, Екатерина познакомилась в театральной академии. Он учился на год младше нее. Они зарегистрировали свои отношения в декабре 2004 года, хотя слухи об их романе начались еще в 2003, когда Екатерина была замужем за первым мужем. Они прожили вместе почти 10 лет и развелись в 2014. От этого брака у Климовой и Петренко есть двое детей: Матвей и Корней.

Екатерина Климова и Гела Месхи

В третий раз актриса вышла замуж в 2015 году за актера Гелу Месхи. Его можно увидеть в таких фильмах как «Выстрел», «Волчье сердце», «Черная кошка» и др. От третьего мужа Климова родила четвертого ребенка – дочь Бэллу. При наличии четверых детей и насыщенной карьеры, Екатерина всегда грамотно распределяет свое время. Она много раз говорила, что в первую очередь ощущает себя матерью и женой, а уж потом актрисой, поэтому семейные нужды для Климовой стоят на первом месте. Тем не менее, в прессе регулярно появляются сообщения о том, что и третий брак актрисы трещит по швам, но ни Екатерина, ни Гела не подтверждают эту информацию.

Интересные факты о Екатерине Климовой
  • Рост актрисы – 168 см.
  • Снялась в более чем 65 фильмах и сериалах.
  • Ходили слухи о романе Екатерины с певцом Романом Архиповым.
  • Является лицом марки Garnier Color Naturals
Фильмография Екатерины Климовой
Артек. Большое путешествие
Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.0
Красная Шапочка
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
0.0
Любовь и сакс
Любовь и сакс
мелодрама 2017, Россия
0.0
Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.0
Маленький принц
Маленький принц
анимация, фэнтези 2015, Франция
7.0
Подарок с характером
Подарок с характером
приключения, комедия, семейный 2014, Россия
5.0
Икона сезона
Икона сезона
драма, комедия 2013, Россия
5.0
7 главных желаний
7 главных желаний
мелодрама, комедия 2013, Россия
4.0
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Фотографии Екатерины Климовой Все фотографии
Екатерина Климова Екатерина Климова Екатерина Климова Екатерина Климова
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