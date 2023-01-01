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Скоро в прокате "Заклятье. Первое пробуждение"
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Чемпионы
Чемпионы, 2014: актеры и роли
Чемпионы
2014 / Россия
Трейлер
6.6
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Чемпионы, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Дюжев
Артем Аксененко
Алексей Вакулов
Aleksey Vakulov
Эмиль Никогосян
Emil Nikogosyan
В ролях
Алексей Чадов
Светлана Ходченкова
Марк Богатырев
Таисия Вилкова
Татьяна Арнтгольц
Константин Крюков
Игорь Верник
Igor Vernik
Максим Виторган
Maksim Vitorgan
Андрей Смоляков
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Роза Хайруллина
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