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Отзывы о фильме «Чемпионы»
Чемпионы
2014 / Россия
Трейлер
6.6
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
После олимпиады посмотрим кино....✊
2 апреля 2015, 12:51
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
Когда Ходченкова успевает сниматься? В каждом очередном фильме она. Что она ест? Это не женщина, а робот✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Это точно. Ходченкова уже в 10 фильмах наверно за год снялась =)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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3lik
2 апреля 2015, 12:51
сегодня ✊ - ну что ж - мне понравился посмотреть можно! думаю поставлю 4 ку✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 24/01/2014 - 02:14:00):
Это точно. Ходченкова уже в 10 фильмах наверно за год снялась =)))
Да вообще трындец! Она походу не спит, не ест. Из-за этого такая худая и бледная.
После Росомахи она реально в каждом фильме. Это ж надо сценарий прочесть, выучить его, вжиться в роль, а если учесть съемки в разных странах и одновременно в 10 фильмах. Вот это жадность✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Мой муж ее тоже терпеть не может, особенно после фильма " служебный роман" ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Большинство последних фильмов Ходченковой-дешевые коммерческие поделки,состряпанные за месяц и рассчитанные на невысокий вкус.Это не тот случай,когда можно гордиться количеством
Для участия в фильмах типа "Остров везения" или "Любовь в большом городе 3" и сценарий можно не читать,да и были ли эти сценарии вообще✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Вчера сходили
Картонное псевдоспортивное кино
Может,задумка была и неплохая,но воплощение просто отвратительное.НУ НЕПОХОЖИ эти гламурные прилизанные личности,блистающие в тупых сериалах на тв,на НАСТОЯЩИХ СПОРТСМЕНОВ.И режиссеры(а их было 5)уж хотя бы догадались капельки пота что ли нарисовать....
Очень жаль,что картину,которая снималась специально для Олимпиады,доверили чёрт знает кому✊
А зрители уже вынесли свой вердикт-даже в Москве,в первый день проката были пустые залы.Нас вчера на вечернем сеансе было четверо
И никому не советую тратить время на этот фильм
1/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение liluya от 22/01/2014 - 11:52:33
Была хохма в прожекторперисхилтон, что Джейсон Стэтхем одновременно снимается в десяти разных фильмах, только ему об этом не говорят. Видимо с Ходченковой таже история.
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Да вообще трындец! Она походу не спит, не ест. Из-за этого такая худая и бледная.
После Росомахи она реально в каждом фильме. Это ж надо сценарий прочесть, выучить его, вжиться в роль, а если учесть съемки в разных странах и одновременно в 10 фильмах. Вот это жадность✊
Для участия в фильмах типа "Остров везения" или "Любовь в большом городе 3" и сценарий можно не читать,да и были ли эти сценарии вообще✊
Картонное псевдоспортивное кино
Может,задумка была и неплохая,но воплощение просто отвратительное.НУ НЕПОХОЖИ эти гламурные прилизанные личности,блистающие в тупых сериалах на тв,на НАСТОЯЩИХ СПОРТСМЕНОВ.И режиссеры(а их было 5)уж хотя бы догадались капельки пота что ли нарисовать....
Очень жаль,что картину,которая снималась специально для Олимпиады,доверили чёрт знает кому✊
А зрители уже вынесли свой вердикт-даже в Москве,в первый день проката были пустые залы.Нас вчера на вечернем сеансе было четверо
И никому не советую тратить время на этот фильм
1/10
Была хохма в прожекторперисхилтон, что Джейсон Стэтхем одновременно снимается в десяти разных фильмах, только ему об этом не говорят. Видимо с Ходченковой таже история.
✊
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