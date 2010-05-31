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Постер фильма Субботний вечер в небольшом городке
Постер фильма Субботний вечер в небольшом городке
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Субботний вечер в небольшом городке

Субботний вечер в небольшом городке

Small Town Saturday Night 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой — музыкант с Мечтой, которая вступает в серьезный конфликт с любимой женщиной, а их общая проблема имеет долгоидущие последствия для всего небольшого городка.
Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 31 мая 2010
Дата выхода
12 октября 2013 Германия
31 мая 2010 США
MPAA R
Производство Perfect Weekend
Другие названия
Small Town Saturday Night, Good Morning, Pennsylvania, Moiraies apofaseis, Noite de Sábado em Small Town, Šeštadienio vakaras mažame mieste, Un amore alle corde, Субботний вечер в небольшом городке, 스몰 타운 새터데이 나이트
Режиссер
Райан Крэйг
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Мьюз Уотсон
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Лин Шэй
Лин Шэй
Роберт Пайн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
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