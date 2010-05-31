Главный герой — музыкант с Мечтой, которая вступает в серьезный конфликт с любимой женщиной, а их общая проблема имеет долгоидущие последствия для всего небольшого городка.
СтранаСША
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска2010
Премьера в мире31 мая 2010
Дата выхода
12 октября 2013
Германия
31 мая 2010
США
MPAAR
ПроизводствоPerfect Weekend
Другие названия
Small Town Saturday Night, Good Morning, Pennsylvania, Moiraies apofaseis, Noite de Sábado em Small Town, Šeštadienio vakaras mažame mieste, Un amore alle corde, Субботний вечер в небольшом городке, 스몰 타운 새터데이 나이트