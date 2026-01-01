Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Люси Панч
Lucy Punch
Киноафиша
Персоны
Люси Панч
Люси Панч
Lucy Punch
Дата рождения
30 декабря 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Хаммерсмит, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Люси Панч
Родилась 30 декабря 1977 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
Доктор Мартин
(2004)
8.2
Я начинаю видеть свет
(2024)
7.9
Материнство
(2016)
Фильмография Люси Панч
Дерзость
драма, триллер
2026, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.4
Амандаленд
комедия, ситком
2025, Великобритания
5.8
Рождественское ограбление
Jingle Bell Heist
комедия, мелодрама
2025, США
Смотреть трейлер
8.2
Я начинаю видеть свет
I'm Beginning to See the Light
драма
2024, США
Смотреть трейлер
5.5
Как пойти на свидание с Билли Уолшем
How to Date Billy Walsh
комедия, мелодрама
2023, Великобритания
5.6
Любовь как бестселлер
Book of Love
комедия, мелодрама
2022, Мексика / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Кровные
комедия
2021, Великобритания
5.6
Принц
комедия
2021, США
Показать еще
Новости о Люси Панч
На HBO Max наконец выходит сатирический мультсериал «Принц» о британской королевской семье
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить