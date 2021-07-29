Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Люси Панч
Люси Панч
Lucy Punch
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Люси Панч
Lucy Punch
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Люси Панч
Родилась 30 декабря 1977 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Люси Панч
Тихая ночь
комедия, ужасы
2020, Великобритания
5.0
Надоеда
драма, комедия
2015, США
6.0
Мисс Переполох
комедия, драма
2014, США
6.0
Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл
2014, США
5.0
Поженить Бэрри
комедия
2014, США
5.0
Торт
драма
2014, США
6.0
Звезды в короткометражках
комедия
2012, США
7.0
Желтый
драма
2012, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
На HBO Max наконец выходит сатирический мультсериал «Принц» о британской королевской семье
Премьера сатирического анимационного шоу была отложена из-за смерти супруга королевы Елизаветы II.
Написать
29 июля 2021 15:30
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»