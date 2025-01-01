WitchОставайся ребёнком, пока можешь быть ребёнком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch[поёт]Ты не хорошая, ты не плохая, ты просто милая. Я не хорошая, я не милая, я просто своя. Я — ведьма. Ты — мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Красная ШапочкаРазве не здорово много знать... и немного не знать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch[поёт]Будь осторожна с желаниями, желания — как дети. Будь осторожна с путём, который они выбирают, желания сбываются не просто так. Будь осторожна с заклинаньем, не только над детьми. Иногда заклинанье длится дольше, чем ты видишь, и оборачивается против тебя. Будь осторожна с рассказом, что — заклинанье. Дети слушают...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц ЗолушкиВ лесу может случиться что угодно. Можно я поцелую тебя?
BakerМагия такая, которую, э-э, не описать словами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack[поёт]И ты спускаешься вниз, смотришь вниз — на мир, что оставил, и на всё, что знаешь. Крыша, дом и мать у двери. Крыша, дом и мир, который ты и не думал исследовать. И ты вспоминаешь всё, что видел. И хочешь жить между этим. И ты снова здесь, но уже другим, чем был прежде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch[поёт]Это последний полуночный час, последний завет, это последний полуночный час — скоро будет бум и брысь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка[своему принцу]Дом моего отца был кошмаром; твой дом — мечтой. Теперь я хочу что-то среднее между ними.
Baker[он рассказывает историю малышу, Джеку, Красной Шапочке и Золушке]Жили-были, в далёком королевстве, маленькая деревушка на опушке леса. И в этой деревушке жили юная девушка, беззаботный парень и пекарь без детей... с женой. И вот однажды пекарь с женой были в своей лавке, когда влетела ведьма и выбила дверь с петель. И сказала она, проклятым им быть, и им нужно собрать четыре предмета. Первый — корова белая, как молоко, второй — плащ красный, как кровь, третий — туфелька чистая, как золото...