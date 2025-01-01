 /**/ ?>
Цитаты из фильма Чем дальше в лес...

Принц Золушки Меня воспитывали быть обаятельным, а не искренним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch Оставайся ребёнком, пока можешь быть ребёнком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch [поёт] Ты не хорошая, ты не плохая, ты просто милая. Я не хорошая, я не милая, я просто своя. Я — ведьма. Ты — мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Красная Шапочка Разве не здорово много знать... и немного не знать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch [поёт] Будь осторожна с желаниями, желания — как дети. Будь осторожна с путём, который они выбирают, желания сбываются не просто так. Будь осторожна с заклинаньем, не только над детьми. Иногда заклинанье длится дольше, чем ты видишь, и оборачивается против тебя. Будь осторожна с рассказом, что — заклинанье. Дети слушают...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Золушки В лесу может случиться что угодно. Можно я поцелую тебя?
[Приближается для поцелуя]
Жена пекаря Эээ...
Принц Золушки В любой момент нас могут раздавить. Не спеши.
[Целует жену пекаря]
Жена пекаря Это нелепо, что я здесь делаю? Я в чужой сказке!
[принц пытается поцеловать её снова]
Жена пекаря Стой, мы так не можем! У тебя же есть принцесса!
Принц Золушки Ну да, есть.
Жена пекаря А у меня... пекарь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Золушки Я всегда буду любить ту девушку, что убежала.
Золушка А я — того дальнего принца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Жена пекаря Ты взяла плащ?
Пекарь Что ты сделала с коровой?
Жена пекаря ...Она убежала.
Пекарь Что?
Жена пекаря Она так и не пришла домой. Я искала её всю ночь!
Пекарь Как ты могла!
Жена пекаря А она могла бы так же легко убежать от тебя.
Пекарь Но она не убежала.
Жена пекаря Но могла бы!
Пекарь Но она не убежала!
Жена пекаря НО ОНА МОГЛА!
Пекарь НО ОНА НЕ УБЕЖАЛА!
Ведьма [магически появляется] КАКАЯ РАЗНИЦА! КОРОВА ПРОПАЛА! НАТЯГИ ЕЁ ОБРАТНО! НАТЯГИ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baker's Wife Просто вспомнить, что у тебя было «и», а теперь снова «или», заставляет «или» значить больше, чем раньше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Красная Шапочка [поёт] Не надейся на плащ и капюшон — не защитят они, как следовало бы. И будь осторожна с незнакомцами, даже цветы таят опасность, и хоть страшное волнует, добро — не всегда хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baker's Wife [поёт] О, если бы жизнь состояла из мгновений, даже пусть иногда плохих — Но если бы жизнь была лишь мгновеньем, ты бы и не понял, что они есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Магия? Какая именно магия?
Baker's Wife Расскажи ему.
Baker Магия такая, которую, э-э, не описать словами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack [поёт] И ты спускаешься вниз, смотришь вниз — на мир, что оставил, и на всё, что знаешь. Крыша, дом и мать у двери. Крыша, дом и мир, который ты и не думал исследовать. И ты вспоминаешь всё, что видел. И хочешь жить между этим. И ты снова здесь, но уже другим, чем был прежде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch [поёт] Это последний полуночный час, последний завет, это последний полуночный час — скоро будет бум и брысь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [своему принцу] Дом моего отца был кошмаром; твой дом — мечтой. Теперь я хочу что-то среднее между ними.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baker's Wife Больше всего на свете я желаю...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baker's Wife Ты изменилась. Ты стала смелее. Ты другая в лесу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baker Пока принц с тревогой ждал, мачеха взяла дело — и ногу Флоринды — в свои руки.
Florinda Осторожно, мой палец!
Stepmother Дорогая, я знаю!
Florinda Что же нам делать?
Stepmother Придётся отрезать, но когда ты его невеста — Сядешь в карету или на коня — Ходить больше не придётся никогда!
[отрезает палец Флоринде, Флоринда кричит от боли]
Baker Без одного пальца Флоринда взгромоздилась на коня принца, не замечая крови, капающей из туфельки. Следующей была Лусинда...
Lucinda Почему не идёт?
Stepmother Дорогая, не шевелись — Отрежь кусочек каблука, и всё встанет на место. А когда будешь его женой — Жизнь будет так хороша — Ходить больше не придётся никогда!
[отрезает каблук Лусинде, Лусинда кричит от боли]
Baker Без каблука Лусинда изо всех сил старалась сдержать боль.
Stepmother Идеально подходит, ваше высочество!
[Лусинда теряет сознание]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Baker [он рассказывает историю малышу, Джеку, Красной Шапочке и Золушке] Жили-были, в далёком королевстве, маленькая деревушка на опушке леса. И в этой деревушке жили юная девушка, беззаботный парень и пекарь без детей... с женой. И вот однажды пекарь с женой были в своей лавке, когда влетела ведьма и выбила дверь с петель. И сказала она, проклятым им быть, и им нужно собрать четыре предмета. Первый — корова белая, как молоко, второй — плащ красный, как кровь, третий — туфелька чистая, как золото...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[поющий монотонно]
Красная Шапочка Ох, как же мне тревожно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
