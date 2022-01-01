Всем известна сказочная история о бедной девушке, в которую однажды влюбляется настоящий принц. Классический сюжет породил в кинематографе типаж Золушки – персонажа, который внезапно становится успешным и счастливым.

Пять лучших фильмов про Золушку для всей семьи

Золушка в мире кино давно стала нарицательным именем, которое обозначает героя определенного типа. Это добрая, покорная девушка, несчастная и живущая в нищете, постоянно третируемая окружающими. Но однажды она получает подарок судьбы и внезапно становится принцессой на зависть врагам. Кинематограф по-разному интерпретирует историю о прелестной героине и необыкновенной туфельке.

«Госпожа горничная», 2002

Несмотря на двоякое название, фильм абсолютно лишен похабности и непристойного юмора. Романтическая комедия поднимает настроение и подходит для просмотра всей семьей. Марисса, героиня Дженнифер Лопес, не привыкла от кого-то зависеть. Она одна занимается воспитанием сына и трудится горничной в дорогом отеле. Постояльцы престижной гостиницы – успешные и холеные люди. Однажды, убирая очередную комнату, девушка находит роскошное белое платье и, нарушая правила для персонала, примеряет наряд.

В этом облике ее встречает молодой Кристофер, а растерявшаяся Марисса не может сразу признаться, кто она на самом деле.

«Золушка Зауре», 2016

Интерпретация знаменитой сказки рассказывает о реалиях современного Казахстана. Молодая Зауре, ученица выпускного класса, живет с мамой в ауле. Она обожает рисовать, а ее мать отлично шьет. Но однажды в их тихую семью приходит беда: мать девочки умирает, и героиня остается в полном одиночестве. Она собирается найти своего отца, с которым ни разу не виделась, и отправляется в город.

Там она узнает, что папа живет с женой и детьми. Он принимает Зауре к себе, но его семья совсем не в восторге от неожиданной гостьи.

«История Золушки», 2004

Комедия повторяет сюжет известной сказки, адаптируя его к современным условиям. Скромная, добрая и милая Сэм живет с двумя склочными сводными сестрами и их эксцентричной мамой Фионой. Главную героиню заставляют делать все грязные домашние дела и всячески издеваются над ней. Жизнь девушки едва выносима, поэтому она мечтает поступить в Принстон и сбежать из ненавистного дома. В интернете она знакомится с молодым человеком, который оказывается местной звездой и ведущим игроком школьной команды по футболу.

Когда Сэм видится с ним, она не называет имени, а после встречи сбегает, но теряет в спешке мобильный.

«Хрустальный башмачок», 1961

Классический фильм в виде костюмированного балета точно повторяет сказку Шарля Перро. Добрая и нищая девушка однажды сталкивается с прекрасным молодым принцем, который теряет от нее голову. Кинолента является экранизацией выступления балета Прокофьева, который впервые демонстрировался в Большом театре. Режиссер интерпретации – легендарный советский режиссер Александр Роу, известный работами над сказочными сюжетами.

Фильм отправляет зрителя в прекрасный мир изящного танца, прекрасной музыки и искренней любви, для которой не существует преград.

«Отель для Золушки», 2012

В небольшом городке проходит важное мероприятие, собирающее множество бизнесменов и научных деятелей. В отеле, куда приезжают гости форума, работает Надежда – обаятельная горничная. Главный персонаж – ученый Олег Ворохов, и мэрия предупреждает хозяйку гостиницы о важном постояльце. Изабелла мигом придумывает план – выдать дочь за видного бизнесмена, чтобы решить свои финансовые проблемы и закрыть долги. Маша пытается угодить Олегу, но ее навязчивость раздражает мужчину.