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Чем дальше в лес... Чем дальше в лес...
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Into the Woods Чем дальше в лес... 2014 / США
5.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Чем дальше в лес...

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший злодей
Победитель
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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