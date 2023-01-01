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Чем дальше в лес...
Награды и номинации фильма Чем дальше в лес...
Into the Woods
Чем дальше в лес...
2014 / США
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5.8
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 5.9
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Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2015
Лучший злодей
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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