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Форсаж 7
Отзывы о фильме «Форсаж 7»
Furious 7
Форсаж 7
2015 / США
Трейлер
7.9
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 7.1
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Maks
15 октября 2015, 00:13
Сняли шляпу, повёлся на сборы более 1 милиарда по миру, и пошёл. Отстой. По десятибальной шкале дерьмопафоса 10 из 10.
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Кукуна
15 октября 2015, 00:18
Дебилы
15 октября 2015, 00:18
0
0
Ответить
Артур
15 октября 2015, 00:21
фильм-полная чушь. такой сказки я еще не видел
15 октября 2015, 00:21
0
0
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хи
15 октября 2015, 00:21
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 00:21
0
0
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Alex
15 октября 2015, 00:24
Всем кому не понравилось: а какого вы туда шли?? Вы что там хотели увидеть? Правдивый боевик, где от 1 удара кто-то умирает? Или Русское тошнилово? Или фантастика типа звездных, терминатора, желовека? Где неправда всё! Друзья, кинематограф, золотой век которого давно закончился, едва ли вам предложит что-то стоящее сегодня. Народ всегда хочет зрелищ. Философия не продается в наши дни так, как спец эффекты. Получился отличный боевик! Да, местами коробило, но это 7-я!!! часть кина! Пола Уокера жалко! Он сделал этот фильм вместе с командой культовым в своем жанре. Другого такого нет! Вечная память...
15 октября 2015, 00:24
0
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3lik
15 октября 2015, 22:22
да уж - по прощались так по прощались !✊ ✊ ✊
Шляпу сняли несусветную! из 2.20 стоит смотреть только трюки и трешь - остальную болтовню и муть из разряда фантастики - можно сжечь, и того 20 минут - стоящего - остальное ветер!
✊ ✊ ✊ ✊ жаль Актера !
15 октября 2015, 22:22
0
0
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алекс
15 октября 2015, 22:22
полная фигня! затянутое глупое неинтересное кино
15 октября 2015, 22:22
0
0
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Евген
15 октября 2015, 22:22
Единственное, ради чего стоит идти на фильм - это если вы хотите увидеть, как актерский, режиссерский и прочие составы попрощались с Полом Уокером.
В остальное этот фильм не стоит вашего времени. Первый раз в жизни в набитом битком кинотеатре я слышал, как во время очередного пафосного выживания вопреки здравому смыслу в зале стоял дружный смех от абсурдности происходящего.
15 октября 2015, 22:22
0
0
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Папа
15 октября 2015, 22:22
Битком? Набитом?
О боги, ну почему в нашем сельпе все время показывают такое УГ?
Почему для того, чтобы посмотреть нормальный фильм, нужно непременно выкраивать полдня и переть за тридевять земель?
15 октября 2015, 22:22
0
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Sir Tolik
15 октября 2015, 22:27
"Покойся с миром, брат". Фильм, ставший посвящением, и поэтому смотревшийся с особым отношением к сюжету.
К сожалению, 2.20 экранного времени не оправдали этого отношения.
Персонажи выродились в кукол. Крутой спецназовец, играющий мускулатурой и открывающий рот, чтобы сказать крутую банальность из серии "как я крут и что я с тобой сделаю", глава семьи, готовый отдать жизнь за ее защиту, клоун-трус и т.п.
На диалоги авторов вдохновили, видимо, мультфильмы про GI Joe, и Трансформеров - пафос и банальность.
Динамическая часть фильма полна глупости, но смотрибельна. Не удивительно, что в США совершаются террористические акты, если над городом можно 30 мин кружить на боевом вертолете, и никто не попытается тебя сбить.
Концовка порадовала. Прощание с Полом. И кадры из прошлых фильмов. Как молоды мы были. Жаль, что это тоже выглядело слегка синтетически, особенно выражение лица Вина за баранкой...
Лично для меня это 3/10. Хотя я слышал отзыв: "какой классный фильм, все время в напряжении, ни на минуту не отпускал". Так что каждому свое.
15 октября 2015, 22:27
0
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Карина
15 октября 2015, 22:27
Это про негативные отзывы
15 октября 2015, 22:27
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Sir Tolik
15 октября 2015, 22:27
Что значит "насмешили"? Первые фильмы были добротными, с продуманными персонажами и интересным сюжетом. Если фильм выродился до столь убогого состояния, об этом нельзя написать, что ли?
15 октября 2015, 22:27
0
0
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Карина
15 октября 2015, 22:27
Насмешили, ей богу. Вы предыдущие 6 частей смотрели? На такие фильмы ходят только любители, заранее зная кого и что они там увидят.
15 октября 2015, 22:27
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Сергей
16 октября 2015, 22:08
Сходили, нам очень НЕ понравилось!!!! Много пафосных фраз и киношных клише!
16 октября 2015, 22:08
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Паулина
24 апреля 2017, 16:21
«When I see you again»…
«Форсаж 7» - один из самых ожидаемых картин этой весны. И неспроста: после провальной шестой части хотелось увидеть что – то необычное и интригующее, а смерть одного из главных персонажей франшизы – Пола Уокера, как бы цинично это не звучало, только подогрела интерес публики.
В этот раз на посту режиссера оказался Джеймс Ван, за плечами которого впечатляющие ужастики «Пила» и «Заклятие». Он добавил в фильм еще больше спецэффектов и прибавил захватывающих съемок. Но вот сюжет оставляет желать лучшего: нашим любимым героям никак не дадут спокойно пожить нормальной жизнью: гонщики снова дерутся, устраивают «высший пилотаж» на крутых тачках и оказываются в разных точках земного шара. Невозможно смотреть сцены с еще живым Брайаном Оконнером (Полом Уокером), который был так молод и еще мог столько всего сделать и сыграть. Седьмая часть получилась уже далеко не о стритрейсерах, которые дружно живут по своим правилам и бросают вызов всему миру. Из ребят с улицы главные герои превратились в супергероев нашего времени, спасающих мир от очередного психа – убийцы. Честно говоря, в сюжете отсутствует логика и элементарные законы притяжения, но ведь это притча. А значит все выдумано и абсурдно, при этом кто сказал, что этого действительно не может быть на самом деле?
Хотя некоторые моменты нельзя оставить незамеченными, например, когда Скала Джонсон разбивает огромный гипс, просто напрягая мышцы. Или «неубиваемый» Джейсон Стэйтем совершенно спокойно переносит огромное количество ударов и ранений, но при этом сам с первого удара калечит остальных.
Вообще, очень странно было бы ожидать от фильма чего – то сверхъестественного, потому что он снят ради одного человека. Ради того, кто был частью этой истории 14 лет, кто стал Вину Дизелю братом, а другим актерам добрым другом, кто хотел, чтобы эта картина состоялась, и кто делал все, чтобы все шесть предыдущих частей были по – настоящему запоминающимися. Безусловно, седьмая часть – это прощание и сюжет лишь дополнение к трагедии. Смотря сцену с похоронами их убитого друга, понимаешь, что это происходило с актерами на самом деле и знаешь, кому они действительно приносят цветы.
«Брайан, пообещай мне, что это последние похороны»
«Хватит уже умирать»
Сыграл Пол Уокер, к сожалению, только в начальных сценах, потому что только их успели снять. Но исполнил свою роль актер действительно достойно. Светлая память.
Вин Дизель, как и всегда, играет главаря банды, выступающего за семейные ценности и готовый на все ради благополучия других. Доминик Торето на протяжении всей франшизы выходит очень харизматичным и интересным персонажем, и никогда не знаешь, что от него ожидать.
А вот главный злодей Джейсон Стэйтем раздражает весь фильм. Актер постоянно ходит с одним выражением лица, даже в эмоциональных сценах, где он чувствует гнев или ярость, он это никак не передает и выглядит как робот. Честно говоря, сложно всерьез воспринимать человека, который пытается походить на Брюса Уилиса, но при этом не дотягивает до него не своей актерской игрой, не талантом.
Скала Джонсон в этот раз практически не принимает участия в фильме, но сцены с его участием выглядят наиболее ярко и запоминаются.
«Машины не летают, Доминик!»
Спецэффекты по – настоящему впечатляют: машины вылетают из самолета и приземляются на парашютах, Брайан, который бежит по падающему в пропасть автобусу и где его вытаскивает Летти (Мишель Родригес). И конечно же самая красивая сцена фильма, где на прекрасном закате Доминик и Брайан «летают» на потрясающей гоночной машине через небоскребы.
Удивительно, но, несмотря на постоянную стрельбу, драки, гонки и голых девушек история пропагандирует семейные ценности. И действительно, «Форсаж» невероятно семейное кино о любви и дружбе и о том, что самое главное в жизни - это твоя семья.
Самую последнюю сцену мне хочется описать отдельно, потому что лучшей концовки для фильма придумать сложно. Такое замечательное прощание мог придумать только тот, кто был действительно близок с погибшим актером. Очень трогательно и мило снята и семейная сцена у океана, но она не вызывает тех самых эмоций, за которыми зритель пришел с самого начала.
«- Ты даже не попрощаешься?
- А мы и не прощаемся».
И вот перед зрителем трасса, машина Доминика Торето и мы слышим мысли Вина Дизеля, который вспоминает прошлое.
«Раньше я говорил, что живу гонками по четверть миль зараз. Наверно поэтому мы и были братьями, потому что ты тоже так жил».
Их пути разошлись, но я уверена, что если Пол видел эту концовку, он улыбался.
«Ты всегда будешь со мной и ты всегда будешь моим братом».
24 апреля 2017, 16:21
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Шляпу сняли несусветную! из 2.20 стоит смотреть только трюки и трешь - остальную болтовню и муть из разряда фантастики - можно сжечь, и того 20 минут - стоящего - остальное ветер!
✊ ✊ ✊ ✊ жаль Актера !
В остальное этот фильм не стоит вашего времени. Первый раз в жизни в набитом битком кинотеатре я слышал, как во время очередного пафосного выживания вопреки здравому смыслу в зале стоял дружный смех от абсурдности происходящего.
О боги, ну почему в нашем сельпе все время показывают такое УГ?
Почему для того, чтобы посмотреть нормальный фильм, нужно непременно выкраивать полдня и переть за тридевять земель?
К сожалению, 2.20 экранного времени не оправдали этого отношения.
Персонажи выродились в кукол. Крутой спецназовец, играющий мускулатурой и открывающий рот, чтобы сказать крутую банальность из серии "как я крут и что я с тобой сделаю", глава семьи, готовый отдать жизнь за ее защиту, клоун-трус и т.п.
На диалоги авторов вдохновили, видимо, мультфильмы про GI Joe, и Трансформеров - пафос и банальность.
Динамическая часть фильма полна глупости, но смотрибельна. Не удивительно, что в США совершаются террористические акты, если над городом можно 30 мин кружить на боевом вертолете, и никто не попытается тебя сбить.
Концовка порадовала. Прощание с Полом. И кадры из прошлых фильмов. Как молоды мы были. Жаль, что это тоже выглядело слегка синтетически, особенно выражение лица Вина за баранкой...
Лично для меня это 3/10. Хотя я слышал отзыв: "какой классный фильм, все время в напряжении, ни на минуту не отпускал". Так что каждому свое.
«Форсаж 7» - один из самых ожидаемых картин этой весны. И неспроста: после провальной шестой части хотелось увидеть что – то необычное и интригующее, а смерть одного из главных персонажей франшизы – Пола Уокера, как бы цинично это не звучало, только подогрела интерес публики.
В этот раз на посту режиссера оказался Джеймс Ван, за плечами которого впечатляющие ужастики «Пила» и «Заклятие». Он добавил в фильм еще больше спецэффектов и прибавил захватывающих съемок. Но вот сюжет оставляет желать лучшего: нашим любимым героям никак не дадут спокойно пожить нормальной жизнью: гонщики снова дерутся, устраивают «высший пилотаж» на крутых тачках и оказываются в разных точках земного шара. Невозможно смотреть сцены с еще живым Брайаном Оконнером (Полом Уокером), который был так молод и еще мог столько всего сделать и сыграть. Седьмая часть получилась уже далеко не о стритрейсерах, которые дружно живут по своим правилам и бросают вызов всему миру. Из ребят с улицы главные герои превратились в супергероев нашего времени, спасающих мир от очередного психа – убийцы. Честно говоря, в сюжете отсутствует логика и элементарные законы притяжения, но ведь это притча. А значит все выдумано и абсурдно, при этом кто сказал, что этого действительно не может быть на самом деле?
Хотя некоторые моменты нельзя оставить незамеченными, например, когда Скала Джонсон разбивает огромный гипс, просто напрягая мышцы. Или «неубиваемый» Джейсон Стэйтем совершенно спокойно переносит огромное количество ударов и ранений, но при этом сам с первого удара калечит остальных.
Вообще, очень странно было бы ожидать от фильма чего – то сверхъестественного, потому что он снят ради одного человека. Ради того, кто был частью этой истории 14 лет, кто стал Вину Дизелю братом, а другим актерам добрым другом, кто хотел, чтобы эта картина состоялась, и кто делал все, чтобы все шесть предыдущих частей были по – настоящему запоминающимися. Безусловно, седьмая часть – это прощание и сюжет лишь дополнение к трагедии. Смотря сцену с похоронами их убитого друга, понимаешь, что это происходило с актерами на самом деле и знаешь, кому они действительно приносят цветы.
«Брайан, пообещай мне, что это последние похороны»
«Хватит уже умирать»
Сыграл Пол Уокер, к сожалению, только в начальных сценах, потому что только их успели снять. Но исполнил свою роль актер действительно достойно. Светлая память.
Вин Дизель, как и всегда, играет главаря банды, выступающего за семейные ценности и готовый на все ради благополучия других. Доминик Торето на протяжении всей франшизы выходит очень харизматичным и интересным персонажем, и никогда не знаешь, что от него ожидать.
А вот главный злодей Джейсон Стэйтем раздражает весь фильм. Актер постоянно ходит с одним выражением лица, даже в эмоциональных сценах, где он чувствует гнев или ярость, он это никак не передает и выглядит как робот. Честно говоря, сложно всерьез воспринимать человека, который пытается походить на Брюса Уилиса, но при этом не дотягивает до него не своей актерской игрой, не талантом.
Скала Джонсон в этот раз практически не принимает участия в фильме, но сцены с его участием выглядят наиболее ярко и запоминаются.
«Машины не летают, Доминик!»
Спецэффекты по – настоящему впечатляют: машины вылетают из самолета и приземляются на парашютах, Брайан, который бежит по падающему в пропасть автобусу и где его вытаскивает Летти (Мишель Родригес). И конечно же самая красивая сцена фильма, где на прекрасном закате Доминик и Брайан «летают» на потрясающей гоночной машине через небоскребы.
Удивительно, но, несмотря на постоянную стрельбу, драки, гонки и голых девушек история пропагандирует семейные ценности. И действительно, «Форсаж» невероятно семейное кино о любви и дружбе и о том, что самое главное в жизни - это твоя семья.
Самую последнюю сцену мне хочется описать отдельно, потому что лучшей концовки для фильма придумать сложно. Такое замечательное прощание мог придумать только тот, кто был действительно близок с погибшим актером. Очень трогательно и мило снята и семейная сцена у океана, но она не вызывает тех самых эмоций, за которыми зритель пришел с самого начала.
«- Ты даже не попрощаешься?
- А мы и не прощаемся».
И вот перед зрителем трасса, машина Доминика Торето и мы слышим мысли Вина Дизеля, который вспоминает прошлое.
«Раньше я говорил, что живу гонками по четверть миль зараз. Наверно поэтому мы и были братьями, потому что ты тоже так жил».
Их пути разошлись, но я уверена, что если Пол видел эту концовку, он улыбался.
«Ты всегда будешь со мной и ты всегда будешь моим братом».
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