1 Ride Out Kid Ink, Tyga, Wale, YG, Rich Homie Quan 3:32

2 Off-Set T.I., Young Thug / Jeff Williams 3:13

3 How Bad Do You Want It (Oh Yeah) Sevyn Streeter 3:45

4 Get Low Dillon Francis, DJ Snake 3:33

5 Go Hard or Go Home Wiz Khalifa, Iggy Azalea 3:53

6 My Angel Prince Royce 3:10

7 See You Again (feat. Charlie Puth) Wiz Khalifa 3:50

8 Payback Juicy J, Kevin Gates, Future, Sage the Gemini 3:58

9 Blast Off David Guetta, Kaz James / Pavan Mukhi 3:09

10 Six Days (feat. Mos Def) [Remix] DJ Shadow / Josh Davis 3:52

11 Ay Vamos (feat. French Montana & Nicky Jam) J Balvin 4:56

12 GDFR (feat. Sage the Gemini and Lookas) [Noodles Remix] Flo Rida / Mike Caren 4:24

13 Turn Down For What DJ Snake, Lil Jon 3:35

14 Meneo Fito Blanko 3:44

15 I Will Return Skylar Grey 3:56

16 Whip (Bonus Track) Famous to Most 3:41

17 Go Hard Or Go Home (Part 2) Wiz Khalifa, Trey Songz, French Montana, Ty Dolla $ign 4:15

18 Delirious (Boneless) [feat. Kid Ink] Steve Aoki, Chris Lake, Tujamo 3:44

19 Francoise soFLY, Nius / Sebastien Drumeaux 1:54

20 Holler Gent, Jawns 4:24

21 Hamdullillah (feat. Shadia Mansour) The Narcicyst 5:17