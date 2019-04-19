Надо мною солнце не садится, 2018

Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед – старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Но парень узнает, что у старика в молодости пропала без вести дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его дочь, а заодно оттянуть день смерти старика. Каждый день Алтан делает всё, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день…