Надо мною солнце не садится, 2018

Поругавшись со своим отцом, молодой парень Алтан уезжает работать на Крайний Север. Одним из немногочисленных соседей Алтана оказывается Байбал — старик, который, как он сам считает, доживает свои последние дни. Свою жену он пережил, а дочь пропала без вести много лет назад. Байбал просит Алтана похоронить его рядом с супругой, но парень решает вернуть старику вкус к жизни. Он рассказывает Байбалу о возможностях интернета и социальных сетей, предлагая начать поиск дочери при помощи видеоблога.
Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед – старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Но парень узнает, что у старика в молодости пропала без вести дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его дочь, а заодно оттянуть день смерти старика. Каждый день Алтан делает всё, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день…