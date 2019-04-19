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Киноафиша Фильмы Надо мною солнце не садится

Надо мною солнце не садится, 2018

2018 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Поругавшись со своим отцом, молодой парень Алтан уезжает работать на Крайний Север. Одним из немногочисленных соседей Алтана оказывается Байбал — старик, который, как он сам считает, доживает свои последние дни. Свою жену он пережил, а дочь пропала без вести много лет назад. Байбал просит Алтана похоронить его рядом с супругой, но парень решает вернуть старику вкус к жизни. Он рассказывает Байбалу о возможностях интернета и социальных сетей, предлагая начать поиск дочери при помощи видеоблога. 

  • Фильм снят в Якутии, основные съемки проходили в Булунском районе, рядом с поселком Найба.
  • В эпизодических ролях снимались местные жители.
  • Фильм частично основан на повести Николая Лугинова “Каменный мыс”.
  • Сценарий к фильму был написан за три недели.
  • Фильм принимал участие в 41-м Московском международном кинофестивале и получил приз зрительских симпатий.
  • Первая роль в кино актера Ивана Константинова.
  • Дебютный фильм режиссера Любови Борисовой. До начала карьеры в кинематографе она работала экономистом в банке.
  • Во время съемок одной из сцен, в кадре по задумке должен был стоять туман, но рядом не оказалось дым-машины и съемочной группе пришлось разводить настоящий костер.
  • Фильм был снят за 28 дней.

Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед – старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Но парень узнает, что у старика в молодости пропала без вести дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его дочь, а заодно оттянуть день смерти старика. Каждый день Алтан делает всё, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день…

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 апреля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Любовь Борисова
В ролях
Иван Константинов
Степан Петров
Иннокентий Луковцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Надо мною солнце не садится 1 постер
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Надо мною солнце не садится
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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