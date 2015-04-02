Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучшее предложение Лучшее предложение
Киноафиша Фильмы Лучшее предложение Отзывы о фильме «Лучшее предложение»
The Best Offer Лучшее предложение 2013 / Италия
8.2 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Лучшее предложение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Верджил Олдман - управляющий директор ведущего аукционного дома. Он всегда ходит в перчатках, не любит трогать чужие вещи и принципиально не пользуется мобильником. Он мастерски отличает подделку от оригинала если речь идет об искусстве, но он не знал, что подделать можно даже чувства, а тут его талант бессилен. Фильм заинтересовывает анонсом, красивыми кадрами и актерским составом, но все это просто обманка, как и главная тема. Идеи, которые лежат в основе, в совокупности могли бы…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
анел 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий фильм. Смотрела два раза, в кинотеатре и дома. Хочу иметь его в своей коллекции.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
angsana 2 апреля 2015, 12:51
Просто шедевр, а не фильм! Только что пришли с сеанса, хочется очень посмотреть еще раз. Сюжет, смысл, после этого фильма я не сразу засну. И это точно будет один из самых запоминающихся. Так жалко было главного героя, что я чуть не плакала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
По-итальянски изысканно и очень красиво снято. Джеффри Раш как всегда хорош и на своем месте. Разве что, с середины начинаешь догадываться, чем всё кончится. Но фильм, конечно, снят не ради раскручивания интриги. Он ненавязчиво о духовном. Хотя и сюжет скучным не назовёшь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Шикарный фильм, шикарный саундтрек. много вопросов поднято и осмыслено. 8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Люблю у Торнаторе фильм Простая формальность, где Полански и Депардье.

Предложение аккуратно, красиво, добротно, но крышу нее сносит.

Старикан пренеприятный и получил по заслугам. В любовь молоденьких девушек к почтенным дяденькам никогда не поверю, среди них попадаются интересные люди и красиво ухаживать они умеют, но всё остальное как же, бр-р... И эта игра "стой там иди сюда", слишком очевидно, с первого разговора по телефону.

А вообще...наверное, страшно получить такой удар под дых, когда ты на пике эмоций, когда кажется, что только начал жить, а оно вон как обернулось - тупик.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 09/08/2013 - 23:57:56):

Мне кажется такой очевидный феминизм с Вашей стороны, оставляет не раскрытым смысл персонажа.!!! Откуда в Вас столько нелюбви к возрастным эстетам? Мне его жаль в первую очередь! ведь все остальные по сути его тупо кинули во всех смыслах, а это подло. в чем он виноват? в професионализме или холодном отношении к женщинам? это паразитарное мировоззрение! так же нельзя??? я оставляю вопрос открытым..........
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 10/08/2013 - 23:08:16




Раш мне очень нравится, но Вирджила (так персонажа зовут, если не ошибаюсь), мне не жалко.

Он мошенник и эгоист.

И потом, ему подарили возможность влюбиться, в первый и в последний раз в жизни. Такая история с ним приключилась, с ума сойти! Он получил за свою коллекцию лучшее предложение, которое только можно представить.

Вот что его сильнее подкосило, вопрос. Я думаю, не предательство, не в его характере дорожить человеческими взаимоотношениями. Скорее, потеря картин и контроля над ситуацией, чувство унижения.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 10/08/2013 - 23:45:46):

Ну я понял, что как бы он не скучал по своим портретам, в итоге он все таки скучал по ней, искал ее и сошел с ума. То есть конечно, обидно когда тебя все предают вокруг, и кстати предательству друзей. в принципе не бывает оправданий, но в итоге он больше всего переживал из-за любви. Мошенник ли он? ну может да, а может и нет. В нашей стране, подобное мошенничество даже не подпадает под статью, то есть это только субъективное отношение к нему и его единственной по сути любви в жизни, коллекционированию портретов. С другой стороны, зачем всем вокруг ему мстить? он всех на ноги поставил, давал им денег и работу, давал надежду в жизни, а они его тупо обокрали, при чем прикрывшись какими то благородными мотивами! Он может сам по себе играет не очень приятного человека , тут соглашусь, НО воровство, кидалово, предательство это не оправдывает. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):предательству друзей



Не было у Вирджила друзей. Полезные знакомые, нужные в конкретных обстоятельствах.



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):субъективное отношение к нему

Конечно, субъективное, не спорю. Выдавать подлинники за копии и скупать раритеты подешевке - какая прелесть! Ну, получит владелец вместо миллионов несколько десятков тысяч, пустяки, не обеднеет. Зато как Вирджил классно молотком стучит, профи, сразу видно.



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):давал надежду в жизни



Ммм...не припомню такого. У героя Сазерленда он ее, скорее, отнял, т.к. не видел и не хотел признавать в нем таланта. Ему Сазерленд был нужен в качестве подельника, а не самостоятельного художника.



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):тупо обокрали, при чем прикрывшись какими то благородными мотивами

Да просто обокрали. Но красиво же обокрали, согласитесь?



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):Он может сам по себе играет не очень приятного человека , тут соглашусь, НО воровство, кидалово, предательство это не оправдыва



Не оправдывает. Но это имеет место быть. Если есть карманы, то будут и карманники.

Тогда уж бизнес в целом нельзя оправдать, ведь бизнес и есть развод на бабки и кидалово, по сути.

В Вашей т.з. сквозит лицемерие: деятельность Вирджила Вы находите вполне невинной, так, слабость старика-эстета. А то, как с ним обошлась компашка - катастрофа вселенская.



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):в итоге он все таки скучал по ней, искал ее



Вы поддались обаянию Раша, мне тоже так хочется думать✊ .



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):сошел с ума

Не самый плохой вариант для него.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 11/08/2013 - 13:54:34):

Да не обманывал он никого, он не продавал подделки вместо подлинников.!! ! Вы о чем? Он пользуясь авторитетом, опять же своим а не чужим, говорил только про портреты, что они подделки, а были они подлинниками. Тут максимум превышение должностных полномочий, ну давайте говорить серьезно, о фактах.

Что касаемо Сазерленда, то он врядли бы дожил вобще до этих лет, если бы не схема Раша. По фильму кстати, во первых никто не мешал Сазерленду стать известным, во вторых он был при деньгах, при чем не малых благодаря Рашу. Ну и в третьих, называл его другом. Вобщем если всех еще можно оправдать молодостью (а это обьективно единственное оправдание тут), то Сазерленда просто ничего не оправдывает, гнусный поступок. Хотя может наш спор и бесконечен, это спор мужского рационального и женского чувственного.................✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 11/08/2013 - 13:54:34):

Бизнес - не обязательно кидалово. Глупости. Есть услуги, которые вы можете оказать, но вам нужны деньги что бы есть.. Представим что вы репетитор, за 100р в час, вы будет считать что вы кинули ученика?? Почему?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):не обманывал он никого, он не продавал подделки вместо подлинников



Он же покупал подлинники, но не платил истинную цену за шедевры. Значит, владельцы картин получали за них лишь малую часть их стоимости. Причем, Вирджил действительно использовал служебное положение и свой авторитет, что тем более отвратительно.



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):никто не мешал Сазерленду стать известным

Одно слово Вирджила, и картины Сазерленда (чёрт, как его звали по фильму, не помню) никто не станет покупать. Ибо авторитет.



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):может наш спор и бесконечен, это спор мужского рационального и женского чувственного



там, где Вы видите гнусное предательство, моя женская чувственность видит сумасшедшее везение, которого старикан и не заслуживал, по большому счету✊ .



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):Сазерленда просто ничего не оправдывает, гнусный поступок

Да никто вроде и не оправдывает... У них было своего рода совместное предприятие, "маленький бизнес". Один партнер кинул другого, это не редкость, увы. И то, что они друзьями себя называли, ничего не меняет.



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:14:58):Представим что вы репетитор

Это несерьезный пример. Это вознаграждение за труд. Я с 15 лет зарабатываю.

Я не встречала более-менее "серьезный" бизнес без обмана и кидалова в той или иной форме(работников - по зарплате, контрагентов - по платежам, по качеству продаваемого, а гос-во по налогам обмануть это вообще святое). Но это отдельная тема✊



Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:14:58):Глупости

Ха, сначала букет ромашковый тычет, а потом дурой называет. Зачем?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 11/08/2013 - 20:46:42):

Одно могу добавить, что в случае когда один человек в реальном времени, с помощью бизнеса, на глазах другого достигает (весьма кропотливым трудом), каких то денег и положения, то "другому" всегда будет казаться что первому повезло. Это закон природы и самосохранения, просто кто то не может признать факт того что просрал жизнь, и считает что ему просто не повезло. Мне как человеку занимающемуся каким\не каким бизнесом, это знакомо на личном примере.



По поводу одного слова и картины продаются, то считаю что настоящие таланты и гении, раскрываются только после смерти, и уж никак не могут канючить глоток славы, у каких то дельцов. Если онии конечно по настоящему таланты.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 12/08/2013 - 00:07:34):с помощью бизнеса, на глазах другого достигает (весьма кропотливым трудом), каких то денег и положения, то "другому" всегда будет казаться что первому повезло



Говоря о везении, я не имела ввиду материальную состоятельность главгероя. Это ваще не интересно. Мне, во всяком случае. Впечатления счастливого человека со всем своим благополучием он не производит. Момент, когда он в одиночестве смотрит на свечку на именинном тортике весьма печальный. И перчатки на руках постоянно... проблемы у дяденьки серьезные.

Повезло встретить девушку, влюбиться и т.д. Если бы не интерес к его галерее, не видать бы ему такую любовь. Его вынули из бункера, заставили что-то почувствовать, побезумствовать слегка. Вытащили на свет его внутреннего романтика. Это было как-то даже трогательно.

Лично для меня впечатление от фильма было сильно подпорчено постельной сценой. Д. Рашу деликатно прикрыли зад свернутой простынкой, которая лежала там как приклеенная. Такая гладенькая, аккуратная.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 12/08/2013 - 21:54:07):

эта сцена действительно лишняя. было бы забавнее если бы она так и не дала (сорри за мой слэнг), он был бы в шаге от этого, но так и не вкусил этот плод✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 13/08/2013 - 12:08:15):было бы забавнее если бы она так и не дала (сорри за мой слэнг), он был бы в шаге от этого, но так и не вкусил этот плод

Отчего же? По тому, как отношения развивались, постель логично образовалась. Что до девушки, то она не возражала, чтобы её вкусили.

Мне лишь не понравилось, что сцена какая-то слишком художественная и неестественная. Я совсем не против, если бы Раша не стали раздевать, я наоборот только за, тогда не пришлось бы стыдливо прикрывать его зад простынкой. Пусть бы это было в одежде, где-нибудь на диване или на стуле, пусть менее изысканно, зато более чувственно.

А то не показали ничего, кроме контраста старого и молодого тела, что убило всю чувственность на корню. Фильм и так весь из себя аккуратный и причесанный, а в этот момент вообще хотелось сказать: не верю ни грамма!..

Просто дальше стало совсем не интересно✊

Цитата (Toporock, 13/08/2013 - 12:08:15):эта сцена действительно лишняя

Тут есть хитрость, по-моему. Потому что можно двояко поведение девушки истолковывать. Либо совсем конченая, и ей что стар, что млад, всё едино. А может, действительно, прониклась чувствами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/08/2013 - 04:19:56):[quote][/quote

Странная аналогия, почему не сравнил со Сталиным например? Джефри Раш, Сталин, картины, Энди Урхолл - нормальная такая, наркоманская аналогия
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Один из самых лучших фильмов, которые я посмотрел в последние годы. Джеффри Раш - the best of the best! 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (udita67, 27/08/2013 - 17:34:51):

Потрясающе! Замечательное эссе. Реальным, может быть и виртуальное, если для субъекта, важнее мысли, чем эффект от посудомоечной машины. Хотя эффект от посудомоечной машины, тоже всего лишь мысль в голове. Поэтому не было там никакого соприкосновения духовности и бездуховности, в основе лежала борьба белковых организмов, за продолжение потомства, и их пропитание. А вокруг всего лишь декорации к вышеупомянутой борьбе, где в целом не важно у кого остались картины в конце концов...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (udita67, 28/08/2013 - 14:31:51):

Холизм - относительный критерий материальной реальности. Не говорит о понятии, сознания самого себя в структуре, в целом, самоощущения (что я должен чувствовать при этом в смысле). То есть, ощущение не реальности, есть возможно ошибка процесса, системы, холархии. Я понимаю систему но не хочу быть частью ее. Я понимаю систему НО противопоставляю себя объединению в целое. Я не понимаю систему и стремление к целому и вобще тогда жопа. Да и кто сказал что этот мир и есть реальность, что цвет травы зеленый, цвет моря голубой, статистическое большинство. А что если я думаю, что все это выдумки и профанация?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
опять идеализация Вирджила.

Не может человек глубинно измениться в одночасье, даже если влюбился. Это всё внешнее, поверхностное, продиктованное желанием субъекта заполучить объект вожделения в пользование.

Различать "внутренний свет" в себе и не видеть его в других- это нонсенс, мне совершенно не понятный... Если видишь свет, то к нему тянешься, а не прячешься от него за забором.

Вирджил вообще-то трусоват, по-моему. Отсюда перчатки, бункер и воздержание.

Долгие годы для него смыслом была коллекция, полотна прекрасны и ничего не требуют. Девушка стала бы очередным экспонатом, просто заполучить её было несколько хлопотнее.

И вот, кстати, если бы девушка потерпела бы несколько лет, благопристойно дождалась бы кончины мужа и вполне законно унаследовала всё его состояние, а не только лишь коллекцию картин, это было бы как, не цинично?

Если продолжать о субъективном и объективном, то "удары" и "циничные надругательства" это настолько всё надуманно... Для кого-то царапина на капоте - трагедия.

Каждому по силам, как говориться... Если Вирджил переварит, сумеет подняться, значит, есть силёнки. Жалко, что поздно, возраст. Не стоило ему столько времени прятаться в бункере...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (udita67, 30/08/2013 - 10:53:18):



А я согласен, что кстати, ничего не может оправдать кидос Вирджила, никакие там высшие материи и обвинения в трусости оного, все это не оправдывает жажду бабла, и предательство. НЕт и НЕТ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/08/2013 - 15:53:51):

Не искал Вирджил любви. Но и приключений квестов тоже не искал. Хоть и был одинок, но терпимо ему было, да и привык уже. Все построено на биологии и химии. Да, это химия, против нее не попрешь. Гормоны в отчаянном броске организма, хотели уцепиться за последний шанс воспроизводства потомства. Дамба защиты рухнула, под этой волной, и здравый смысл и логика уже не могли остановить процесс. Финал,- стихийное бедствие души и тела, скорый конец. Но никто не знает, добрались ли сперматозоидиы Вирджила до цели или нет...Это уже другая история.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 31/08/2013 - 03:19:14):

"можно обматерить и заехать ей промеж глаз, а спустя пять минут послать ее в магазин за водкой" - это классика, без этого бы не было цивилизации
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (udita67, 30/08/2013 - 23:06:44):

Борьба с гормонами еще никого до добра не довела✊ .

А по воводу следующего уровня холархии и т.д. и т.п. с чего вы решили что он вобще есть этот следующий уровень то? Человечество это примитивный паразит, какие там следующие уровни, не съесть бы друг друга..✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (udita67, 01/09/2013 - 02:10:53):

На глубочайшую потребность в любви, я хочу ответить этим...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
majaronna 2 апреля 2015, 12:51
После стольких хвалебных отзывов ожидала большего. Правда, мне в самом начале сказали,что все есть большая афера)"добрые" друзья.)) На деле старенького дяденьку развели на сексе)) Честно говоря, мне всегда смешно видеть наивную верну стареющих мужчин в то, что их полюбила молоденькая красотка))полюбила искренне, не за деньги, не за благополучную жизнь,которую они могут предоставить, а просто так, за то,что они такие..замечательные..))За ошибки иногда приходится платить , и весьма дорого..Собственно , коллекция , которую он собрал обманным путем не должна быть смыслом жизни и причиной так раскисать из-за нее. А уж девица легкого поведения тем более..) Несколько грустноватый фильм-с самого начала идет в миноре..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
мощное кино. рак не излечит, но разбитые мужские (да и женские) сердца подрихтовать способно ✊

ps Рашу - огромное уважение, глядя на его игру, понимаешь, что такое актер...внешне ничего особого вроде и не делает, на камеру не играет, пожелать бы другим так проживать чужую жизнь...Виргила жалко в том плане, что в материальном мире экономики он жил без иллюзий (схема с картинами), а в духовном мире возвышенных чувств с кое-где мохнатыми агорафобками - дите дитем как издевался над ним партнер-махинатор рассуждая о фальшивой любви

pps фильм весьма полезен мужскому полу как до брака (для обстоятельных размышлений "а надо ли"), так и после расставаний "прошла любоффф, увяли помидоры"

ppps разбитое сердце лучше, чему скучный снобизм это со стороны хорошо так умничать - а на своей коже: "скучный снобизм" дольше проживет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 4 комментария
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Папы против мам
Папы против мам 10 комментариев
Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Праведник
Праведник 80 комментариев
Быть
Быть 22 комментария
Непослушная
Непослушная 45 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 361 комментарий
Бошетунмай 1 комментарий
(НЕ) Идеальный мужчина
(НЕ) Идеальный мужчина 44 комментария
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит 3 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Детектор
Детектор 1 комментарий
Господин Никто
Господин Никто 11 комментариев
Бешенство
Бешенство 3 комментария
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание 20 комментариев
Аватар 5 17 комментариев
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия 28 комментариев
Рыцарь теней
Рыцарь теней 1 комментарий
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка 5 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши