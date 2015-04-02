Верджил Олдман - управляющий директор ведущего аукционного дома. Он всегда ходит в перчатках, не любит трогать чужие вещи и принципиально не пользуется мобильником. Он мастерски отличает подделку от оригинала если речь идет об искусстве, но он не знал, что подделать можно даже чувства, а тут его талант бессилен. Фильм заинтересовывает анонсом, красивыми кадрами и актерским составом, но все это просто обманка, как и главная тема. Идеи, которые лежат в основе, в совокупности могли бы…
Предложение аккуратно, красиво, добротно, но крышу нее сносит.
Старикан пренеприятный и получил по заслугам. В любовь молоденьких девушек к почтенным дяденькам никогда не поверю, среди них попадаются интересные люди и красиво ухаживать они умеют, но всё остальное как же, бр-р... И эта игра "стой там иди сюда", слишком очевидно, с первого разговора по телефону.
А вообще...наверное, страшно получить такой удар под дых, когда ты на пике эмоций, когда кажется, что только начал жить, а оно вон как обернулось - тупик.
Мне кажется такой очевидный феминизм с Вашей стороны, оставляет не раскрытым смысл персонажа.!!! Откуда в Вас столько нелюбви к возрастным эстетам? Мне его жаль в первую очередь! ведь все остальные по сути его тупо кинули во всех смыслах, а это подло. в чем он виноват? в професионализме или холодном отношении к женщинам? это паразитарное мировоззрение! так же нельзя??? я оставляю вопрос открытым..........
Раш мне очень нравится, но Вирджила (так персонажа зовут, если не ошибаюсь), мне не жалко.
Он мошенник и эгоист.
И потом, ему подарили возможность влюбиться, в первый и в последний раз в жизни. Такая история с ним приключилась, с ума сойти! Он получил за свою коллекцию лучшее предложение, которое только можно представить.
Вот что его сильнее подкосило, вопрос. Я думаю, не предательство, не в его характере дорожить человеческими взаимоотношениями. Скорее, потеря картин и контроля над ситуацией, чувство унижения.
Ну я понял, что как бы он не скучал по своим портретам, в итоге он все таки скучал по ней, искал ее и сошел с ума. То есть конечно, обидно когда тебя все предают вокруг, и кстати предательству друзей. в принципе не бывает оправданий, но в итоге он больше всего переживал из-за любви. Мошенник ли он? ну может да, а может и нет. В нашей стране, подобное мошенничество даже не подпадает под статью, то есть это только субъективное отношение к нему и его единственной по сути любви в жизни, коллекционированию портретов. С другой стороны, зачем всем вокруг ему мстить? он всех на ноги поставил, давал им денег и работу, давал надежду в жизни, а они его тупо обокрали, при чем прикрывшись какими то благородными мотивами! Он может сам по себе играет не очень приятного человека , тут соглашусь, НО воровство, кидалово, предательство это не оправдывает. ✊
Не было у Вирджила друзей. Полезные знакомые, нужные в конкретных обстоятельствах.
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):субъективное отношение к нему
Конечно, субъективное, не спорю. Выдавать подлинники за копии и скупать раритеты подешевке - какая прелесть! Ну, получит владелец вместо миллионов несколько десятков тысяч, пустяки, не обеднеет. Зато как Вирджил классно молотком стучит, профи, сразу видно.
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):давал надежду в жизни
Ммм...не припомню такого. У героя Сазерленда он ее, скорее, отнял, т.к. не видел и не хотел признавать в нем таланта. Ему Сазерленд был нужен в качестве подельника, а не самостоятельного художника.
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):тупо обокрали, при чем прикрывшись какими то благородными мотивами
Да просто обокрали. Но красиво же обокрали, согласитесь?
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):Он может сам по себе играет не очень приятного человека , тут соглашусь, НО воровство, кидалово, предательство это не оправдыва
Не оправдывает. Но это имеет место быть. Если есть карманы, то будут и карманники.
Тогда уж бизнес в целом нельзя оправдать, ведь бизнес и есть развод на бабки и кидалово, по сути.
В Вашей т.з. сквозит лицемерие: деятельность Вирджила Вы находите вполне невинной, так, слабость старика-эстета. А то, как с ним обошлась компашка - катастрофа вселенская.
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):в итоге он все таки скучал по ней, искал ее
Вы поддались обаянию Раша, мне тоже так хочется думать✊ .
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 13:25:53):сошел с ума
Не самый плохой вариант для него.
Да не обманывал он никого, он не продавал подделки вместо подлинников.!! ! Вы о чем? Он пользуясь авторитетом, опять же своим а не чужим, говорил только про портреты, что они подделки, а были они подлинниками. Тут максимум превышение должностных полномочий, ну давайте говорить серьезно, о фактах.
Что касаемо Сазерленда, то он врядли бы дожил вобще до этих лет, если бы не схема Раша. По фильму кстати, во первых никто не мешал Сазерленду стать известным, во вторых он был при деньгах, при чем не малых благодаря Рашу. Ну и в третьих, называл его другом. Вобщем если всех еще можно оправдать молодостью (а это обьективно единственное оправдание тут), то Сазерленда просто ничего не оправдывает, гнусный поступок. Хотя может наш спор и бесконечен, это спор мужского рационального и женского чувственного.................✊
Бизнес - не обязательно кидалово. Глупости. Есть услуги, которые вы можете оказать, но вам нужны деньги что бы есть.. Представим что вы репетитор, за 100р в час, вы будет считать что вы кинули ученика?? Почему?
Он же покупал подлинники, но не платил истинную цену за шедевры. Значит, владельцы картин получали за них лишь малую часть их стоимости. Причем, Вирджил действительно использовал служебное положение и свой авторитет, что тем более отвратительно.
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):никто не мешал Сазерленду стать известным
Одно слово Вирджила, и картины Сазерленда (чёрт, как его звали по фильму, не помню) никто не станет покупать. Ибо авторитет.
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):может наш спор и бесконечен, это спор мужского рационального и женского чувственного
там, где Вы видите гнусное предательство, моя женская чувственность видит сумасшедшее везение, которого старикан и не заслуживал, по большому счету✊ .
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:12:39):Сазерленда просто ничего не оправдывает, гнусный поступок
Да никто вроде и не оправдывает... У них было своего рода совместное предприятие, "маленький бизнес". Один партнер кинул другого, это не редкость, увы. И то, что они друзьями себя называли, ничего не меняет.
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:14:58):Представим что вы репетитор
Это несерьезный пример. Это вознаграждение за труд. Я с 15 лет зарабатываю.
Я не встречала более-менее "серьезный" бизнес без обмана и кидалова в той или иной форме(работников - по зарплате, контрагентов - по платежам, по качеству продаваемого, а гос-во по налогам обмануть это вообще святое). Но это отдельная тема✊
Цитата (Toporock, 11/08/2013 - 17:14:58):Глупости
Ха, сначала букет ромашковый тычет, а потом дурой называет. Зачем?
Одно могу добавить, что в случае когда один человек в реальном времени, с помощью бизнеса, на глазах другого достигает (весьма кропотливым трудом), каких то денег и положения, то "другому" всегда будет казаться что первому повезло. Это закон природы и самосохранения, просто кто то не может признать факт того что просрал жизнь, и считает что ему просто не повезло. Мне как человеку занимающемуся каким\не каким бизнесом, это знакомо на личном примере.
По поводу одного слова и картины продаются, то считаю что настоящие таланты и гении, раскрываются только после смерти, и уж никак не могут канючить глоток славы, у каких то дельцов. Если онии конечно по настоящему таланты.
Говоря о везении, я не имела ввиду материальную состоятельность главгероя. Это ваще не интересно. Мне, во всяком случае. Впечатления счастливого человека со всем своим благополучием он не производит. Момент, когда он в одиночестве смотрит на свечку на именинном тортике весьма печальный. И перчатки на руках постоянно... проблемы у дяденьки серьезные.
Повезло встретить девушку, влюбиться и т.д. Если бы не интерес к его галерее, не видать бы ему такую любовь. Его вынули из бункера, заставили что-то почувствовать, побезумствовать слегка. Вытащили на свет его внутреннего романтика. Это было как-то даже трогательно.
Лично для меня впечатление от фильма было сильно подпорчено постельной сценой. Д. Рашу деликатно прикрыли зад свернутой простынкой, которая лежала там как приклеенная. Такая гладенькая, аккуратная.
эта сцена действительно лишняя. было бы забавнее если бы она так и не дала (сорри за мой слэнг), он был бы в шаге от этого, но так и не вкусил этот плод✊
Отчего же? По тому, как отношения развивались, постель логично образовалась. Что до девушки, то она не возражала, чтобы её вкусили.
Мне лишь не понравилось, что сцена какая-то слишком художественная и неестественная. Я совсем не против, если бы Раша не стали раздевать, я наоборот только за, тогда не пришлось бы стыдливо прикрывать его зад простынкой. Пусть бы это было в одежде, где-нибудь на диване или на стуле, пусть менее изысканно, зато более чувственно.
А то не показали ничего, кроме контраста старого и молодого тела, что убило всю чувственность на корню. Фильм и так весь из себя аккуратный и причесанный, а в этот момент вообще хотелось сказать: не верю ни грамма!..
Просто дальше стало совсем не интересно✊
Цитата (Toporock, 13/08/2013 - 12:08:15):эта сцена действительно лишняя
Тут есть хитрость, по-моему. Потому что можно двояко поведение девушки истолковывать. Либо совсем конченая, и ей что стар, что млад, всё едино. А может, действительно, прониклась чувствами.
Странная аналогия, почему не сравнил со Сталиным например? Джефри Раш, Сталин, картины, Энди Урхолл - нормальная такая, наркоманская аналогия
Потрясающе! Замечательное эссе. Реальным, может быть и виртуальное, если для субъекта, важнее мысли, чем эффект от посудомоечной машины. Хотя эффект от посудомоечной машины, тоже всего лишь мысль в голове. Поэтому не было там никакого соприкосновения духовности и бездуховности, в основе лежала борьба белковых организмов, за продолжение потомства, и их пропитание. А вокруг всего лишь декорации к вышеупомянутой борьбе, где в целом не важно у кого остались картины в конце концов...
Холизм - относительный критерий материальной реальности. Не говорит о понятии, сознания самого себя в структуре, в целом, самоощущения (что я должен чувствовать при этом в смысле). То есть, ощущение не реальности, есть возможно ошибка процесса, системы, холархии. Я понимаю систему но не хочу быть частью ее. Я понимаю систему НО противопоставляю себя объединению в целое. Я не понимаю систему и стремление к целому и вобще тогда жопа. Да и кто сказал что этот мир и есть реальность, что цвет травы зеленый, цвет моря голубой, статистическое большинство. А что если я думаю, что все это выдумки и профанация?
Не может человек глубинно измениться в одночасье, даже если влюбился. Это всё внешнее, поверхностное, продиктованное желанием субъекта заполучить объект вожделения в пользование.
Различать "внутренний свет" в себе и не видеть его в других- это нонсенс, мне совершенно не понятный... Если видишь свет, то к нему тянешься, а не прячешься от него за забором.
Вирджил вообще-то трусоват, по-моему. Отсюда перчатки, бункер и воздержание.
Долгие годы для него смыслом была коллекция, полотна прекрасны и ничего не требуют. Девушка стала бы очередным экспонатом, просто заполучить её было несколько хлопотнее.
И вот, кстати, если бы девушка потерпела бы несколько лет, благопристойно дождалась бы кончины мужа и вполне законно унаследовала всё его состояние, а не только лишь коллекцию картин, это было бы как, не цинично?
Если продолжать о субъективном и объективном, то "удары" и "циничные надругательства" это настолько всё надуманно... Для кого-то царапина на капоте - трагедия.
Каждому по силам, как говориться... Если Вирджил переварит, сумеет подняться, значит, есть силёнки. Жалко, что поздно, возраст. Не стоило ему столько времени прятаться в бункере...
А я согласен, что кстати, ничего не может оправдать кидос Вирджила, никакие там высшие материи и обвинения в трусости оного, все это не оправдывает жажду бабла, и предательство. НЕт и НЕТ✊
Не искал Вирджил любви. Но и приключений квестов тоже не искал. Хоть и был одинок, но терпимо ему было, да и привык уже. Все построено на биологии и химии. Да, это химия, против нее не попрешь. Гормоны в отчаянном броске организма, хотели уцепиться за последний шанс воспроизводства потомства. Дамба защиты рухнула, под этой волной, и здравый смысл и логика уже не могли остановить процесс. Финал,- стихийное бедствие души и тела, скорый конец. Но никто не знает, добрались ли сперматозоидиы Вирджила до цели или нет...Это уже другая история.
"можно обматерить и заехать ей промеж глаз, а спустя пять минут послать ее в магазин за водкой" - это классика, без этого бы не было цивилизации
Борьба с гормонами еще никого до добра не довела✊ .
А по воводу следующего уровня холархии и т.д. и т.п. с чего вы решили что он вобще есть этот следующий уровень то? Человечество это примитивный паразит, какие там следующие уровни, не съесть бы друг друга..✌️
На глубочайшую потребность в любви, я хочу ответить этим...
ps Рашу - огромное уважение, глядя на его игру, понимаешь, что такое актер...внешне ничего особого вроде и не делает, на камеру не играет, пожелать бы другим так проживать чужую жизнь...Виргила жалко в том плане, что в материальном мире экономики он жил без иллюзий (схема с картинами), а в духовном мире возвышенных чувств с кое-где мохнатыми агорафобками - дите дитем как издевался над ним партнер-махинатор рассуждая о фальшивой любви
pps фильм весьма полезен мужскому полу как до брака (для обстоятельных размышлений "а надо ли"), так и после расставаний "прошла любоффф, увяли помидоры"
ppps разбитое сердце лучше, чему скучный снобизм это со стороны хорошо так умничать - а на своей коже: "скучный снобизм" дольше проживет
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