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Джузеппе Торнаторе

Giuseppe Tornatore
Джузеппе Торнаторе
Джузеппе Торнаторе Giuseppe Tornatore
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Дата рождения
27 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Джузеппе Торнаторе

Содержание:
Джузеппе Торнаторе - Фильмы
  - Джузеппе Торнаторе - «Легенда о пианисте»
  - Джузеппе Торнаторе - «Малена»
  - Джузеппе Торнаторе - «Незнакомка»
Джузеппе Торнаторе - Личная жизнь

Джузеппе Торнаторе родился 27 мая 1956 года в Багерии на острове Сицилия. С детства начал увлекаться фотографией, театром и кино, и уже к 16 годам самостоятельно ставил спектакли по пьесам Пиранделло. 


Джузеппе Торнаторе - Фильмы


Дебют Торнаторе в кино состоялся с документальным фильмом «Этнические меньшинства Сицилии», после которого режиссер работал на телевидении, снимая телепередачи. Первый художественный фильм режиссера - «Каморрист» 1986 года о противостоянии мафиозных структур - был отмечен Серебряной лентой Национального синдиката журналистов Италии, а также собрал неплохую кассу. Через два года вышла картина, которая по сей день считается критиками вершиной творчества Торнаторе - «Новый театр «Парадизо». Лента рассказывает о дружбе мальчика по прозвищу Тото и техника кинотеатра Сальваторе, она была удостоена приза жюри Каннского фестиваля и «Оскара» как лучший иностранный фильм. В 1994 году вышла лента «Чистая формальность» о писателе, которого допрашивают, но он не может понять, в чем его преступление. Главные роли в фильме сыграли Жерар Депардье и Роман Полански. Через год на экраны вышла «Фабрика звезд» об аферисте, который выдает себя за представителя киностудии и за деньги проводит кинопробы всем желающим. Картина получила специальный приз Венецианского фестиваля и восемь наград Италии. В 1998 году Торнаторе выпустил «Легенду о пианисте», которая получила международный успех и множество международных наград, в том числе «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму. Еще большей популярности достиг фильм «Малена» с Моникой Беллуччи - он сделал актрису суперзвездой и по сей день считается еще одной жемчужиной в карьере Торнаторе. В 2006 году режиссер выпустил картину «Незнакомка» с российской актрисой Ксений Раппопорт, а три года спустя эпическую ленту «Баария» о жизни своего родного города на Сицилии. В 2016 году на экраны вышла сентиментальная мелодрама «Двое во вселенной» с Джереми Айронсом и Ольгой Куриленко.


Джузеппе Торнаторе - «Легенда о пианисте»

Музыкальная драма 1998 года по книге Алессандро Баррико «Новеченто». История гениального пианиста по прозвищу Тысяча Девятисотый (Тим Рот), который родился и всю жизнь прожил на корабле. Рассказчик, трубач по имени Макс (Прюитт Тейлор Винс), поступает на работу в ресторанный оркестр на лайнере и знакомится с пианистом, которого нашли на трансатлантическом пароходе «Вирджиния» в коробке из-под лимонов. Поскольку, у него нет ни родителей, ни документов, ни гражданства (корабль курсирует между Европой и Америкой), Тысяча Девятисотый никогда не сходил на берег и не представляет себе другой жизни.


Джузеппе Торнаторе - «Малена»

Драма 2000 года по собственному сценарию Джузеппе Торнаторе. Действие происходит на Сицилии во время Второй мировой войны. Подросток Ренато (Джузеппе Сульфаро) получает от своих родителей в подарок велосипед и вливается в кампанию местных мальчишек, вместе с которыми ездит смотреть на местную красавицу Малену (Моника Беллуччи). Исключительная внешность девушки не дает покоя всему городу, но она игнорирует отношение окружающих. Малена ухаживает за своим глухим отцом и живет на его зарплату, потому что ее муж уехал на фронт, и никто в городе не дает ей работу. Мужчины боятся ревности жен, но сами не могут оторвать глаз от девушки, а женщины постоянно сплетничают о ней. Однажды приходит известие, что муж Малены погиб на войне, и ее начинают атаковать поклонники, но она долгое время всех отвергает. В это время порочащие слухи о девушке распространяются со скоростью лесного пожара, и одноклассники Ренато подбрасывают отцу Малены записку, что она занимается проституцией. Отец отрекается от девушки, и тогда в ее жизни начинается настоящий ад.


Джузеппе Торнаторе - «Незнакомка»

Триллер 2006 года о молодой иммигрантке Ирине (Ксения Раппопорт), которая нанимается на работу в Италию, но попадает в сексуальное рабство к торговцу людьми Муффе (Микеле Плачидо). Сутенер продает детей, рожденных от проституток, в чужие семьи. Ирине удается сбежать от него, но вместо того, чтобы отправиться домой, она начинает разыскивать последнюю девочку, которую она родила. Ей это удается, и Ирина устраивается няней в семью девочки, но прошлое продолжает ее преследовать.


Джузеппе Торнаторе - Личная жизнь

Торнаторе никогда не был женат, свою личную жизнь он не афиширует и называет себя человеком, который «никому не доверяет и сожалеет об этом».

Интересные факты о Джузеппе Торнаторе

Часть съемок «Легенды о пианисте» проходила в Одессе на судне «Лесозаводск».

Фильм «Малена» снят по мотивам одноименной повести Лучиано Винчензони.

Ксения Раппопорт выучила итальянский специально для съемок в фильме «Незнакомка».

Фильмография Джузеппе Торнаторе
Эннио. Маэстро
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Двое во Вселенной
Двое во Вселенной
мелодрама, мистика 2016, Италия
7.0
Лучшее предложение
Лучшее предложение
мелодрама, драма 2013, Италия
8.0
Баария
Баария
комедия, драма, исторический, военный 2009, Франция / Италия
7.0
Незнакомка
Незнакомка
драма 2006, Италия
5.0
Малена
Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.0
Легенда о пианисте
Легенда о пианисте
фэнтези, мелодрама, мюзикл 1998, Италия
7.0
Простая формальность
Простая формальность
триллер, драма, криминал, детектив 1994, Франция / Италия
7.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: DJ Грув делится списком любимых фильмов и сериалов Где периодически можно встретить DJ Грува? В кинотеатре. Популярный музыкант не просто киноман. Он не раз выступал в качестве кинокомпозитора, создавая не меньшие аудиохиты, чем те, которые можно услышать по радио. Из последнего — «Стендап под прикрытием». Поэтому не надо удивляться, что Киноафиша, встретив Евгения на одной московской премьере, с пристрастием допросила диджея.
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30 апреля 2021 13:00
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