Billy Whistler Я бы на твоём месте не был так уверен. Человеческие эмоции — это как произведения искусства. Их можно подделать. Они выглядят как оригинал, но это фальшивка.
Virgil Oldman Подделка?
Billy Whistler Всё можно подделать, Вёрджил. Радость, боль, ненависть... болезнь, выздоровление. Даже любовь.
Virgil Oldman Каково это — жить с женщиной?
Lambert Это как участвовать в аукционе. Никогда не знаешь, будет ли твоя ставка лучшей.
Claire В одной вашей старой статье, которую я нашла в интернете, вы говорили: В каждой подделке есть что-то подлинное. Что вы имели в виду?
Virgil Oldman При имитации чужой работы фальсификатор не может удержаться от соблазна вложить в неё что-то своё. Часто это просто мелочь, деталь без особого значения. Один незаметный штрих, которым фальсификатор неизбежно себя выдает, раскрывая свои искренние, подлинные чувства.
Virgil Oldman [Осматривает картину] Это подделка.
First daughter Как такое возможно? Она же прекрасна!
Virgil Oldman Я не сказал, что она уродлива, я сказал, что она не аутентична.
Robert Почему ты никогда не женился, не завёл детей?
Virgil Oldman Моё отношение к женщинам ровно настолько же, насколько я их всегда боялся. И не мог понять.
Robert [его голос через робота] В каждой подделке всегда скрыто что-то настоящее. Полностью с вами согласен. Вот почему я буду по вам скучать, мистер Олдман.
[последние слова]
Официант Вы один, сэр?
Вёрджил Олдман Нет, я жду одного человека.
Claire Я не привык много разговаривать с людьми.
Virgil Oldman Поверьте, это большая удача. Разговаривать с людьми — очень опасно. Но вы же позвонили, так что риск берёте на себя.
Robert Знаешь, коробки передач похожи на людей. Если они долго вместе, со временем начинают принимать черты друг друга.
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
