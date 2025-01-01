LambertЭто как участвовать в аукционе. Никогда не знаешь, будет ли твоя ставка лучшей.
Claire: В одной вашей старой статье, которую я нашла в интернете, вы говорили: В каждой подделке есть что-то подлинное. Что вы имели в виду?
Virgil Oldman: При имитации чужой работы фальсификатор не может удержаться от соблазна вложить в неё что-то своё. Часто это просто мелочь, деталь без особого значения. Один незаметный штрих, которым фальсификатор неизбежно себя выдает, раскрывая свои искренние, подлинные чувства.