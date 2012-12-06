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Со мною вот что происходит, 2012

2012 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Фильм рассказывает историю Валентина, провинциального отца семейства, который приезжает в гости к своему брату, московскому карьеристу Артему, чтобы убедить его совместно встретить новогодние праздники в родном Волгограде. Как раз в канун нового года братья узнают, что их отец безнадежно болен. Из-за пробок и сильного расстройства Валентин опаздывает на поезд, который должен был отвезти его домой. Артем покупает ему билет на самолет, но сам лететь не собирается: от новогоднего корпоратива зависит его дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Между тем приближается бой курантов, а ситуация становится все напряженнее. Сможет ли Артем понять, что работа – не главное в его жизни, и успеет ли попрощаться с отцом? 

  • Роман Шамиров, режиссер и сценарист фильма, исполнивший в нем главную роль, пытался снять эту картину в течение почти пяти лет, но не мог найти финансирования для проекта. В конце концов средства нашлись у его друга-продюсера, но из-за огромных дыр в производственном бюджете фильм снимался при помощи волонтеров, знакомых и друзей, а также студентов киношкол и актерских ВУЗов. 
  • Гоша Куценко является близким другом и постоянным актером Шамирова: в числе их совместных работ – несколько театральных постановок, а также два предыдущих фильма Шамирова, на которых Куценко также выступал как продюсер. 
     

31 декабря. Московские невозможные пробки. Спешка без результатов, помощь, от которой никому не становится легче. Разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь — а может, уже и прошла. Об отце, которому осталось всего ничего, и ничего не сделаешь. О планах пятнадцатилетней девочки на жизнь: можно стать онкологом, можно — дизайнером еды. О том, что было, и что теперь.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 9 декабря 2012
Премьера в мире 6 декабря 2012
Возраст 16+
Прокатчик Другое кино
Прокатчик All Media
Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
Александра Петрова
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Александр Робак
Александр Робак
Все актеры и съемочная группа
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Московская школа кино 27 декабря 2021, 23:04
«Со мною вот что происходит»


Когда возникает желание посмотреть что-то неочевидное на Новый год, в голову сиюминутно приходит этот… Читать дальше…
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