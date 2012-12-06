Со мною вот что происходит, 2012

Фильм рассказывает историю Валентина, провинциального отца семейства, который приезжает в гости к своему брату, московскому карьеристу Артему, чтобы убедить его совместно встретить новогодние праздники в родном Волгограде. Как раз в канун нового года братья узнают, что их отец безнадежно болен. Из-за пробок и сильного расстройства Валентин опаздывает на поезд, который должен был отвезти его домой. Артем покупает ему билет на самолет, но сам лететь не собирается: от новогоднего корпоратива зависит его дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Между тем приближается бой курантов, а ситуация становится все напряженнее. Сможет ли Артем понять, что работа – не главное в его жизни, и успеет ли попрощаться с отцом?
31 декабря. Московские невозможные пробки. Спешка без результатов, помощь, от которой никому не становится легче. Разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь — а может, уже и прошла. Об отце, которому осталось всего ничего, и ничего не сделаешь. О планах пятнадцатилетней девочки на жизнь: можно стать онкологом, можно — дизайнером еды. О том, что было, и что теперь.
Когда возникает желание посмотреть что-то неочевидное на Новый год, в голову сиюминутно приходит этот… Читать дальше…