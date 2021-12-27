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Со мною вот что происходит Со мною вот что происходит
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Со мною вот что происходит 2012 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Со мною вот что происходит»

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Московская школа кино 27 декабря 2021, 23:04
«Со мною вот что происходит»


Когда возникает желание посмотреть что-то неочевидное на Новый год, в голову сиюминутно приходит этот фильм.
Сразу же внимание к фильму может привлечь название — «Со мною вот что происходит». Первоначально это песня Сергея Никитина на музыку Микаэла Таривердиева из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». И здесь она будет иметь одну из главных функций в сюжете. Песня физически присутствует в фильме. И она выступает не только как отсылка, она привлекает внимание и вводит в историю. И вместе с остальными песнями из оригинала, вкупе с музыкой Таривердиева, вызывает ностальгию и очень теплые чувства, что сильно погружает в сам фильм. Создаётся впечатление, что мир «Иронии судьбы» по-настоящему присутствует в картине. И также возникает необычное ощущение, как будто история и герои находятся в той же вселенной, что и герои Рязанова. Ностальгия с течением фильма будет только усиливаться, и, несмотря на довольно медленный темп повествования, все больше и больше погружать в историю.

Прямо перед Новым годом два брата, Валентин и Артём, узнают от врача о неизлечимом диагнозе отца: ему осталось жить всего несколько месяцев, и этот Новый год будет для него последним. Вдобавок герои будут периодически попадать в трудные ситуации, что на фоне новогодней суеты будет постоянно держать в напряжении и вызывать чувство переживания за них. Весь фильм хочется кричать им вслед, чтобы они наконец бросили все свои дела и обратили внимание на время, которое неумолимо уходит. Жестокий мир вокруг героев, такой безразличный к ним, будет как будто специально вставлять палки им в колёса, но присутствие музыки Микаэла Таривердиева в грустных моментах создает какую-то странную ауру, которая будет сопровождать их и намекать на то, что все закончится хорошо.

Грустный фильм может показаться не совсем тем, что нужно смотреть, чтобы погрузится в новогоднее настроение. Но грусть — это не самое главное, что вызывает эта картина. Оригинальная история во взаимодействии с атмосферой «Иронии судьбы» и новогодней мишурой может вызвать ощущение, что вот оно, настоящие продолжение. Вот какой должна быть вторая часть. Но все-таки это не она. «Со мною вот что происходит» — это уже другая история.

Здесь речь идет скорее о том, что Шамиров смог найти альтернативу официальному продолжению — не через саму историю персонажей, а через тему фильма и его настроение.


Семён Сенин
27 декабря 2021, 23:04 Ответить
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