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Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
О персоне
Фильмография
Виктор Шамиров
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Дата рождения
24 мая 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Ростов-на-Дону, СССР (Россия)
Биография Виктора Шамирова
Родился 24 мая 1966 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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Фильмография Виктора Шамирова
Непосредственно Каха
комедия
2019, Россия
7.0
Игра в правду
комедия
2013, Россия
7.0
Со мною вот что происходит
мелодрама, комедия
2012, Россия
5.0
Упражнения в прекрасном
комедия
2011, Россия
5.0
Чудо
драма, триллер
2009, Россия
7.0
Дикари
мелодрама, комедия, драма
2006, Россия
7.0
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