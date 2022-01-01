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Киноафиша Персоны Виктор Шамиров

Виктор Шамиров

Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
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Дата рождения
24 мая 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Ростов-на-Дону, СССР (Россия)
Биография Виктора Шамирова

Родился 24 мая 1966 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия). 

Фильмография Виктора Шамирова
Непосредственно Каха
Непосредственно Каха
комедия 2019, Россия
7.0
Игра в правду
Игра в правду
комедия 2013, Россия
7.0
Со мною вот что происходит
Со мною вот что происходит
мелодрама, комедия 2012, Россия
5.0
Упражнения в прекрасном
Упражнения в прекрасном
комедия 2011, Россия
5.0
Чудо
Чудо
драма, триллер 2009, Россия
7.0
Дикари
Дикари
мелодрама, комедия, драма 2006, Россия
7.0
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