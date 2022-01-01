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Маргарита Шубина

Маргарита Шубина
Маргарита Шубина
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Дата рождения
4 апреля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Маргариты Шубиной

Родилась 4 апреля 1966 года. 

Фильмография Маргариты Шубиной
Графомафия
Графомафия
комедия 2017, Россия
4.0
Подлец
Подлец
комедия, драма 2015, Россия
0.0
И был день...
И был день...
драма 2014, Россия
0.0
Прошлым летом в Чулимске
Прошлым летом в Чулимске
драма 2013, Россия
4.0
Со мною вот что происходит
Со мною вот что происходит
мелодрама, комедия 2012, Россия
5.0
Репетитор
Репетитор
комедия, мелодрама 2007, Россия
4.0
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