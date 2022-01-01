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Маргарита Шубина
Маргарита Шубина
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Маргарита Шубина
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Дата рождения
4 апреля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Маргариты Шубиной
Родилась 4 апреля 1966 года.
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Фильмография Маргариты Шубиной
Графомафия
комедия
2017, Россия
4.0
Подлец
комедия, драма
2015, Россия
0.0
И был день...
драма
2014, Россия
0.0
Прошлым летом в Чулимске
драма
2013, Россия
4.0
Со мною вот что происходит
мелодрама, комедия
2012, Россия
5.0
Репетитор
комедия, мелодрама
2007, Россия
4.0
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