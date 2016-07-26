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Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
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Николай Чиндяйкин
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Дата рождения
8 марта 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Николая Чиндяйкина
Родился 8 марта 1947 года. Чёрное, Горьковская область, СССР (Нижегородская область, Россия).
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Фильмография Николая Чиндяйкина
Моя жизнь
мелодрама, спорт
2018, Россия
6.0
Приключение Алисы. Пленники трех планет
приключения
2008, Россия
0.0
Стритрейсеры
криминал, боевик
2007, Россия
6.0
Слуга государев
боевик, военный, исторический
2007, Россия
7.0
Чаклун и Румба
драма, военный
2007, Беларусь
6.0
Многоточие
драма
2006, Россия
5.0
Мама, не горюй 2
комедия
2005, Россия
6.0
Мы умрем вместе
мелодрама
2005, Россия
6.0
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В Омске пройдёт юбилейный фестиваль «Киносозвездие России»
В период с 31 июля по 5 августа в Омске состоится уже X фестиваль «Киносозвездие России», который приурочен к 300-летию со дня основания города. В этом году его посетят: Николай
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26 июля 2016 17:18
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