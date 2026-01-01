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Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин Nikolay Chindyaykin
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Николай Чиндяйкин

Nikolay Chindyaykin

Дата рождения
8 марта 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Чёрное, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Николая Чиндяйкина

Родился 8 марта 1947 года. Чёрное, Горьковская область, СССР (Нижегородская область, Россия).

Популярные фильмы

Ветер 8.2
Ветер (2025)
Нюхач 7.5
Нюхач (2013)
Нежный возраст 7.2
Нежный возраст (2000)

Фильмография Николая Чиндяйкина

Омут
Омут
мелодрама 2025, Россия
Живые Мемории. Отцы и дети
Живые Мемории. Отцы и дети
документальный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Ветер 8.2
Ветер Veter
драма 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Серебряный волк 6.8
Серебряный волк
драма, триллер 2022, Россия
Моя жизнь 5.9
Моя жизнь Moya zhizn
мелодрама, спорт 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Хорошие руки 6.6
Хорошие руки
криминал 2014, Россия
Нюхач 7.5
Нюхач
драма, боевик, криминал 2013, Украина
Со мною вот что происходит 6.4
Со мною вот что происходит So mnoyu vot chto proiskhodit
мелодрама, комедия 2012, Россия
Смотреть трейлер
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Другие проекты Николая Чиндяйкина
Истории любви
16+

Истории любви

Информация
Живые и мертвые. Солдатами не рождаются
12+

Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Информация
Мастер и Маргарита
16+

Мастер и Маргарита

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Новости о Николае Чиндяйкине
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