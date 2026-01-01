Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Николай Чиндяйкин
Nikolay Chindyaykin
Киноафиша
Персоны
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Nikolay Chindyaykin
Дата рождения
8 марта 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Чёрное, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
МХТ им. Чехова
Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
Развернуть
Биография Николая Чиндяйкина
Родился 8 марта 1947 года. Чёрное, Горьковская область, СССР (Нижегородская область, Россия).
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Ветер
(2025)
Билеты
7.5
Нюхач
(2013)
7.2
Нежный возраст
(2000)
Фильмография Николая Чиндяйкина
Омут
мелодрама
2025, Россия
Живые Мемории. Отцы и дети
документальный
2025, Россия
Смотреть трейлер
8.2
Ветер
Veter
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.8
Серебряный волк
драма, триллер
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Моя жизнь
Moya zhizn
мелодрама, спорт
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Хорошие руки
криминал
2014, Россия
7.5
Нюхач
драма, боевик, криминал
2013, Украина
6.4
Со мною вот что происходит
So mnoyu vot chto proiskhodit
мелодрама, комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Показать еще
Другие проекты Николая Чиндяйкина
16+
Истории любви
Информация
12+
Живые и мертвые. Солдатами не рождаются
Информация
16+
Мастер и Маргарита
Информация
Новости о Николае Чиндяйкине
В Омске пройдёт юбилейный фестиваль «Киносозвездие России»
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить