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Киноафиша Фильмы Университет монстров Отзывы о мультфильме «Университет монстров»
Monsters University Университет монстров 2013 / США
8.3 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о мультфильме «Университет монстров»

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https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (epiblog, 12/01/2013 - 15:44:08):

Да, в Америке студенчество совсем другое, чем у нас. Типичная классика американского синематографа, как двое конфликтующих студентов стали отличными друзьями.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51


Посмотрел!

Отличное кино!

Отличное начало истории - старые добрые монстры снова на экране :))

Юмор украшен музыкой, яркой картинкой и продуманным миром университета!

В мультике есть добрая мораль и не надо боятся, что по сюжету главные герои оказались не таким уж отличниками и умницами - это не главное, я думаю дети это могут понять. Смело ведите детей в кино!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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