Киноафиша Фильмы Убей своих любимых Награды и номинации фильма Убей своих любимых

Награды и номинации фильма Убей своих любимых 2013

Венецианский кинофестиваль 2013 Венецианский кинофестиваль 2013
Квир-лев
Номинант
 Best Film (Venice Days)
Номинант
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший молодежный фильм
Номинант
