«Субстанция»: Рецензия Киноафиши

В рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля показали новую картину «Вещество» Корали Фаржа, главные роли в которой сыграли Деми Мур и Маргарет Куолли. Почти два с половиной часа настоящего триллера со всевозможными кровавыми и ужасающими сценами вперемежку с комедийными элементами и эстетически красивым оммажем на 80-е годы и бум аэробики — рассказываем, чем же так сильно этот фильм отличился от других.

Все обожают и знают Элизабет Спаркс. Ну правда. У нее даже есть звезда на Аллее славы, правда, уже немного потерявшая после долгих годов блеск и потрескавшаяся. Кто-то может опрокинуть целый бургер с кетчупом и все размазать по поверхности, а другие просто проходят мимо. Однако Элизабет Спаркс — это икона, без всяких сомнений. Ее фитнес-шоу смотрели множество женщин и учили аэробику с 80-х годов, и они точно помнят об актрисе со всем теплом в сердце. Только этого самого тепла не хватает продюсерам и директорам телеканала, желающим перезапустить проект и нанять более молодую артистку.

Видите ли, после 50 лет уже ничего не работает. Да-да, именно с такими словами к Элизабет обращается один из продюсеров Харви (Деннис Куэйд), мерзко, как полнейшая свинья, поедая королевские креветки и размазывая их сок по белой скатерти. Говори за себя, мужик. Так немолодая Элизабет Спаркс оказывается без работы, которой она посвятила всю свою жизнь.

Вещество

Невозможно существовать в современном мире, когда везде демонстрируются красивые, молодые девушки то в соцсетях, то в кино, то на телевидении, то на огромных билбордах. Спаркс не понимает, чем она хуже, потому что в свои 60 лет она может вытворять такие акробатические выкрутасы, которые даже самые юные не смогут. А выглядит она просто невероятно. В итоге такое постоянное напряжение со всех сторон сподвигает актрису полностью изменить свою жизнь, и она заказывает загадочный препарат под названием «Вещество». После его введения можно превратиться в молодую и здоровую красотку, но по истечении семи дней надо обязательно возвращаться в свое старое время. Легко сказать, конечно.

Так Деми Мур преображается в Маргарет Куолли, молодую версию себя по имени Сью. Девушка сразу же решает попытать счастья на том же канале и пройти кастинг на бывшее шоу Спаркс. Конечно, Харви полностью влюбляется в ее красоту, воображая, сколько просмотров соберет обновленная программа. Сью нравится эта новая жизнь и власть, приходящая с ней. Только вот последнее всего лишь на поверхности, девушка никакого значения и силы не имеет в шоу-бизнесе. Сью просто продукт, вещь, на которую приятно смотреть, потому что все главные инвесторы и директора на телевидении — мужчины. Ей никогда не выйти из этой петли эксплуатации и сексуализации женского тела. На нее так и будут смотреть с вожделением и продавать красивую картинку.

Вещество

Сью это не заботит, она просто радуется новой жизни. По истечении семи дней она снова возвращается в тело Элизабет, а последняя как раз чувствует все иррациональные выборы своей молодой версии. Вроде бы они разделяют одно сердце и душу, но ведут себя совершенно по-разному. Здесь и начинается самый страшный боди-хоррор, который видел Каннский кинофестиваль. Кароли Фаржа настолько искусно и без каких-либо фильтров использует все наработанное до этого режиссерами прошлых лет, что выводит жанр на новый уровень. Дэвид Кроненберг, Джон Карпентер, Жюлия Дюкурно могут только гордиться такой работой.

«Вещество» выглядит чудовищно, мерзко, страшно и очень реалистично. Постоянная гонка за красотой, эксплуатация женского тела, женская внутренняя мизогиния привели Элизабет Спаркс к радикальным действиям — помимо того, что ее новая версия прямо так и появляется из ее тела, которую еще надо кормить специальной белой субстанцией в течение семи дней неиспользования. Концепт ужасающий, напоминающий «Чужого». Только это не фэнтези, это настоящий драматический хоррор, конечно, с несколькими комедийными вставками, чтобы зрители не уходили посреди сеанса.

А желание покинуть кинотеатр будет! Настолько физически неудобным покажется многим просмотр, что придется закрывать глаза и уши. Сколько крови будет размазано по экрану, сколько пальцев потеряно, а сколько зубов выпадет — страшно и безумно. «Вещество» — это квинтэссенция всех боди-хорроров, а мораль всей истории на самом деле является главным ужасом. Надо уметь любить себя самих такими, какие мы есть. А это самое страшное.