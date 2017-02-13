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Freak Show

Фрик-шоу, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Эпатажная подростковая комедия о борьбе за свободу самовыражения.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 12 января 2018
Премьера в мире 13 февраля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Труди Стайлер
В ролях
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Уилла Фицджералд
Уилла Фицджералд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фрик-шоу 2 постера
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