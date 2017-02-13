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Фрик-шоу
Freak Show
Фрик-шоу, 2017
2017 / США
6.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
Эпатажная подростковая комедия о борьбе за свободу самовыражения.
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6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
12 января 2018
Премьера в мире
13 февраля 2017
Возраст
18+
Режиссер
Труди Стайлер
В ролях
Анна-София Робб
Эбигэйл Бреслин
Лаверн Кокс
Алекс Лоутер
Уилла Фицджералд
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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