История разворачивается в городе-спутнике одной из крупнейших АЭС. Молодой учёный Ваня, как и его родители, занимается атомной энергетикой, но, как он сам считает, — не по призванию, а только из-за давней любви к бывшей однокурснице Тане. Она, напротив, увлечена своим делом, амбициозна, и требовательна в личных отношениях. Однажды Таня решает разорвать эти отношения, потому что не видит в инфантильном и легкомысленном Ване надежного спутника жизни. Но неожиданные события, случившиеся в атомном городке всё ставят на свои места: героям удаётся обрести и настоящее призвание, и настоящую любовь.

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