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Постер фильма Атомный Иван
Постер фильма Атомный Иван
Постер фильма Атомный Иван
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 5.4
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3 постера
Киноафиша Фильмы Атомный Иван

Атомный Иван

Atomnyy Ivan 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История разворачивается в городе-спутнике одной из крупнейших АЭС. Молодой учёный Ваня, как и его родители, занимается атомной энергетикой, но, как он сам считает, — не по призванию, а только из-за давней любви к бывшей однокурснице Тане. Она, напротив, увлечена своим делом, амбициозна, и требовательна в личных отношениях. Однажды Таня решает разорвать эти отношения, потому что не видит в инфантильном и легкомысленном Ване надежного спутника жизни. Но неожиданные события, случившиеся в атомном городке всё ставят на свои места: героям удаётся обрести и настоящее призвание, и настоящую любовь.
Атомный Иван - трейлер
Атомный Иван  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 29 марта 2012
Дата выхода
29 марта 2012 Россия Панорама Кино
29 марта 2012 Беларусь
29 марта 2012 Казахстан
29 марта 2012 Украина
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $50 384
Производство Telesto
Другие названия
Atomnyy Ivan, Atomic Ivan, Indivisible, Атомный Иван, Неделимое
Режиссер
Василий Бархатов
В ролях
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Марина Голуб
Марина Голуб
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
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Атомный Иван - трейлер
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Атомный Иван - отрывок 3
Атомный Иван Отрывок 3
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