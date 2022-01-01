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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Киноафиша Фильмы Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013: актеры и роли
A Good Day to Die Hard Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть 2013 / США
5.4 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мур Джон Мур John Moore
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Юлия Снигирь Юлия Снигирь Джай Кортни Джай Кортни Jai Courtney Мэри Элизабет Уинстед Мэри Элизабет Уинстед Mary Elizabeth Winstead Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Коул Хаузер Коул Хаузер Cole Hauser Мэгалин Эчиканвоке Мэгалин Эчиканвоке Megalyn Echikunwoke Амори Ноласко Амори Ноласко Amaury Nolasco Майк Допуд Mike Dopud Себастьян Кох Себастьян Кох Sebastian Koch
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