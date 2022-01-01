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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013: актеры и роли
A Good Day to Die Hard
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
2013 / США
Трейлер
5.4
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мур
John Moore
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Юлия Снигирь
Джай Кортни
Jai Courtney
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Коул Хаузер
Cole Hauser
Мэгалин Эчиканвоке
Megalyn Echikunwoke
Амори Ноласко
Amaury Nolasco
Майк Допуд
Mike Dopud
Себастьян Кох
Sebastian Koch
В прокате
Премьеры
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